لم تعد تداعيات العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران محصورة في الميدان العسكري، بل امتدت إلى أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، حيث تحوّل مضيق هرمز إلى ورقة ضغط إستراتيجية تهدد مخزونات النفط الأميركية وتضع اقتصاد واشنطن أمام تحديات متصاعدة.

وبينما تحاول الولايات المتحدة احتواء ارتفاع الأسعار عبر اللجوء إلى مخزوناتها النفطية الإستراتيجية، تبرز محدودية هذه الأداة في مواجهة أزمة طويلة الأمد، خصوصاً مع اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك الأميركيين، وارتفاع كلفة تأمين الإمدادات، وبالتالي هبوط مخزون النفط الإستراتيجي الأميركي حيث أعنلت وزارة الطاقة الأميركية أنه هبط إلى أدنى مستوياته منذ آب/أغسطس 1982 بواقع 273.5 مليون برميل في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، فكيف نجحت إيران في نقل المواجهة إلى عمق الاقتصادي الأميركي؟ وإلى أي مدى تستطيع واشنطن تحمّل تداعيات استنزاف احتياطياتها النفطية؟

في حديث لموقع العهد الإخباري، يرى الخبير في شؤون النفط والاقتصاد العالمي؛ الدكتور ممدوح سلامة، أن إيران أثبتت قدرتها على الصمود في مواجهة الحرب الأميركية الإسرائيلية، وأنها استطاعت إلحاق خسائر إستراتيجية واقتصادية بالولايات المتحدة، مشيراً إلى أن تداعيات المواجهة لا تقتصر على طرفي الحرب، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.

المخزون النفطي الأميركي تحت الضغط

يوضح سلامة أن المخزون النفطي الإستراتيجي الأميركي أُنشئ أساساً لمواجهة حالات الطوارئ، سواء الحروب أو الأزمات الكبرى التي تؤثر في تدفق النفط إلى الأسواق. ويشير إلى أن هذا الاحتياطي كان يبلغ نحو 635 مليون برميل، فيما يقدّر إجمالي المخزونات النفطية الأميركية بنحو 800 مليون برميل.

ويؤدي المخزون الإستراتيجي وظيفة أساسية في حماية السوق الداخلية من الصدمات؛ إذ يتيح ضخ كميات إضافية من النفط عند ارتفاع الأسعار أو توقف الإمدادات، بما يساعد على تخفيف الأعباء عن المستهلكين والحد من الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود.

لكن هذه الآلية، بحسب سلامة، لا تستطيع معالجة أزمة ممتدة أو تعويض انقطاع الإمدادات بصورة مفتوحة،؛ لأن مواصلة السحب من الاحتياطي تعني استنزاف أحد أهم أدوات الحماية الاقتصادية الأميركية.

ويوضح أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والهند لجأت إلى استخدام احتياطياتها الإستراتيجية والخاصة، في محاولة لزيادة المعروض النفطي والضغط على الأسعار، إلا أن قدرة هذه الدول على مواصلة السحب تبقى محدودة؛ لأن استنزاف المخزونات يضع أمن الطاقة لديها أمام مخاطر أكبر إذا طال أمد الأزمة.

وفي الحالة الأميركية تحديداً، يقدّر سلامة أن المخزون الإستراتيجي تراجع إلى نحو 180 مليون برميل، وهي كمية لا تكفي وفق تقديره، لأكثر من تسعة أيام من الاستهلاك الأميركي فقط.

وهذا الواقع يضع واشنطن أمام معادلة صعبة: استخدام الاحتياطي لاحتواء ارتفاع الأسعار في المدى القريب، أو الحفاظ على جزء منه لمواجهة احتمالات أكثر خطورة إذا استمر اضطراب الإمدادات.

إيران تنقل المواجهة إلى الاقتصاد الأميركي

وفي تقييمه للمسار الذي اتخذته الحرب، يرى سلامة أن إيران أثبتت قدرتها على الصمود أمام الهجمات الأميركية الإسرائيلية، وأنها وجهت للولايات المتحدة ضربات إستراتيجية ستبقى حاضرة في سجل المواجهات الدولية.

ويرى أن طهران لا تتعامل مع مضيق هرمز بوصفه ممراً جغرافياً فحسب، بل بوصفه أداة ضغط اقتصادي مؤثرة في أسواق الطاقة العالمية، نظراً إلى الأهمية الحيوية لهذا الممر في حركة النفط والتجارة.

ويشير إلى أن استمرار اضطراب الملاحة والإمدادات ينعكس مباشرة على كلفة الطاقة، ويضع الاقتصادات المستهلكة أمام ضغوط متزايدة، وفي مقدمتها الاقتصاد الأميركي الذي لا يستطيع الاعتماد على إنتاجه المحلي وحده لتلبية احتياجاته النفطية.

ويستند سلامة في تقديره لحجم الضغط على الولايات المتحدة إلى الفجوة بين إنتاجها واستهلاكها النفطي. فحتى بافتراض صحة الأرقام الأميركية التي تشير إلى إنتاج نحو 13 مليون برميل يومياً، فإن الاستهلاك يصل إلى قرابة 21 مليون برميل، ما يعني وجود فجوة يومية تُقدّر بنحو ثمانية ملايين برميل يتعين تأمينها من مصادر أخرى.

ويضيف أن ارتفاع أسعار النفط يزيد كلفة هذه الفجوة، مشيراً إلى أن سعر البرميل المستورد بات أعلى بأكثر من 40 دولاراً مقارنة بما كان عليه قبل الحرب، وفق تقديره. وهذا الفارق يفرض أعباء إضافية على الاقتصاد الأميركي، ويرفع كلفة الطاقة والنقل والإنتاج، فضلاً عن انعكاساته المباشرة على أسعار الديزل والبنزين داخل الولايات المتحدة.

ولا تقف التداعيات عند حدود ارتفاع الأسعار؛ إذ يرى سلامة أن استمرار الضغوط النفطية يفاقم الأعباء المالية على الحكومة الأميركية، في ظل حاجتها إلى تمويل الإنفاق والتعامل مع كلفة الحرب وتداعياتها الاقتصادية.

ويحذر من أن اللجوء إلى زيادة السيولة وطباعة الأموال لمعالجة الاختلالات قد يضيف ضغوطاً تضخمية جديدة، في وقت يواجه الاقتصاد الأميركي تحديات مالية متراكمة.

وفي هذا السياق، يربط سلامة بين التداعيات الاقتصادية للحرب والنتائج السياسية الداخلية في الولايات المتحدة، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية وتزايد الأعباء على المواطنين عوامل أسهمت في تراجع شعبية إدارة الرئيس دونالد ترامب، وظهرت انعكاساتها في نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس.

أسعار النفط إلى ما فوق 110 دولارات؟

ويؤكد سلامة أن إيران لا تستهدف فقط إحداث اضطراب آني في سوق النفط، بل تسعى إلى تحميل الولايات المتحدة خسائر اقتصادية متراكمة، باعتبارها جزءاً من كلفة الحرب عليها. وفي هذا الإطار، فإن استنزاف الاحتياطيات الإستراتيجية الأميركية، إلى جانب تراجع مخزونات الشركات وارتفاع أسعار الطاقة، قد يحدّان من قدرة واشنطن على احتواء الأزمة إذا استمرت المواجهة.

ويذهب إلى أن مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لن يفضي، وفق تقديره، إلى تسوية ناجحة، متوقعاً أن تشهد أسعار النفط قفزة جديدة بعد فشل المساعي السياسية، لتتجاوز 110 دولارات للبرميل، وربما تلامس مستويات تتراوح بين 115 و120 دولاراً.

وتعكس هذه القراءة أن آثار الحرب لن تنتهي بمجرد توقف العمليات العسكرية أو إعلان تفاهم سياسي؛ لأن اضطراب الإمدادات واستنزاف المخزونات وتبدل حسابات الدول المنتجة والمستهلكة ستبقى عوامل مؤثرة في السوق خلال المرحلة اللاحقة.

الاقتصاد العالمي بين واشنطن وبكين.. روسيا ورقة الطاقة الصينية

أما على المستوى العالمي، فيرى سلامة أن تداعيات الأزمة لا تتوزع بالتساوي بين الدول، وأن حجم التأثير يرتبط بطبيعة اعتماد كل اقتصاد على النفط المستورد، وبقدرته على تأمين احتياجاته من مصادر بديلة.

ويوضح أن الولايات المتحدة ليست قادرة على تلبية احتياجات العالم النفطية، بل إنها تواجه فجوة بين إنتاجها واستهلاكها، ما يجعل الحديث عن قدرتها على تعويض النقص العالمي في الإمدادات أمراً غير واقعي.

ويشير إلى أن الصادرات النفطية الأميركية التي يقدّرها بنحو 3.5 إلى أربعة ملايين برميل يومياً، لا تعني أن الولايات المتحدة تمتلك فائضاً صافياً يمكنه تعويض احتياجات الأسواق الدولية.

فجزء مهم من النفط الأميركي المصدر هو من الخامات الخفيفة التي تُستخدم في عمليات المزج مع الخامات الثقيلة لتسهيل معالجتها وتكريرها، ضمن ترتيبات تجارية ترتبط بطبيعة المصافي واحتياجاتها.

وبالتالي، فإن الدور الأميركي في سوق الطاقة العالمية يبقى محكوماً بحدود الإنتاج المحلي ونوعية الخامات المتاحة وحجم الاستهلاك الداخلي، ولا يمكن التعامل مع الصادرات الأميركية باعتبارها بديلاً قادراً على سد النقص الناتج من اضطراب الإمدادات في الخليج.

وفي المقابل، يلفت سلامة إلى امتلاك الصين أوراقاً إستراتيجية مهمة في مواجهة تداعيات الأزمة، مستندة إلى حجم اقتصادها وموقعها في التجارة العالمية، فضلاً عن علاقاتها الاقتصادية في مجال الطاقة مع روسيا.

ويشير إلى أن حجم الاقتصاد الصيني، وفق معيار تعادل القوة الشرائية، يتجاوز نظيره الأميركي، ما يمنح بكين هامشاً اقتصادياً واسعاً للتعامل مع الصدمات.

كذلك، تمثل روسيا، بحسب سلامة، ورقة أساسية بالنسبة إلى الصين، نظراً إلى امتلاكها موارد كبيرة من النفط والغاز، وقدرتها على تزويد السوق الصينية بكميات مهمة من الطاقة، سواء عبر خطوط الأنابيب أو بوسائل النقل الأخرى.

وهذا الترابط يمنح بكين قدرة أكبر على تنويع مصادر الإمداد وتقليل تعرضها للاضطرابات التي قد تصيب طرق الطاقة البحرية.

هرمز في قلب التحولات الاقتصادية الدولية

تكشف قراءة سلامة أن الحرب على إيران تجاوزت حدود المواجهة العسكرية، لتضع منظومة الطاقة العالمية أمام اختبار يرتبط بأمن الإمدادات وقدرة الاقتصادات الكبرى على امتصاص الصدمات. فالولايات المتحدة التي تسعى إلى احتواء تداعيات الحرب تجد نفسها أمام تحديات تتصل باحتياطياتها النفطية وكلفة الاستيراد وأسعار الوقود والضغوط الداخلية، فيما تمتلك الصين وروسيا أدوات مختلفة للتعامل مع التحولات في سوق الطاقة.

ويخلص سلامة إلى أن مضيق هرمز لم يعد مجرد ممر لعبور النفط، بل أصبح محوراً تتقاطع عنده حسابات الحرب والاقتصاد والنفوذ الدولي. ومع استمرار المواجهة، تبقى قدرة الولايات المتحدة على حماية سوقها الداخلية واحتواء انعكاسات ارتفاع الأسعار موضع اختبار، فيما تسعى إيران إلى تحويل صمودها العسكري إلى ضغط اقتصادي طويل الأمد على واشنطن.

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