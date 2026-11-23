أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب أن "موقع رئيس الجمهورية ليس موقعاً لشخص، ولا لحزب، ولا لطائفة، ولا لجهة، بل إن هذا الموقع ملك لجميع اللبنانيين. لذلك عندما يتكلم فخامة الرئيس، عليه أن يتكلم باسم اللبنانيين جميعاً" .

وقال خلال احتفال تأبيني في بلدة لبايا في البقاع الغربي: "إننا نفتخر بكل من قاوم إسرائيل وسقط له شهداء وعانى من الاحتلال الإسرائيلي، فهؤلاء مقاومون دافعوا عن الأرض، وهذه هي المقاومة.. هؤلاء يشرّفون كل من يفتش عن الشرف" .

واضاف "إن ما تقوم به من مواقف في وجه السلطة يؤدي إلى تشويه صورتك، فيتهمونك بالفساد والسرقة، ويغيّرون المفاهيم، ويُطلقون الذباب الإلكتروني، ويخلطون الأمور، فتصبح أنت فاسداً ويصبح الفاسد نظيفاً. فما الفائدة التي أستفيد منها عندما أواجه السلطة والمسؤولين؟ يطلقون علينا الذباب الإلكتروني ويتهموننا بشتى الاتهامات. وأنا لست في موقع الدفاع عن نفسي، وإنما أورد ذلك من باب المثال" .

ولفت إلى أن "المواقف التي يعيشها اللبنانيون، والتي نعيشها في مواجهة العدو الإسرائيلي، وفي مواجهة العدوان والقتل والتدمير والتخريب، تفرض علينا أن نسأل: ماذا تستدعي هذه الظروف من المسؤولين الذين يُفترض بهم أن يعملوا لمصلحة الناس الذين يمثلونهم؟ فمن المفترض أن تمثل السلطة هذا المجتمع الذي تحكمه.

وتابع نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى "ممَّ تخافون؟ هل نخاف من الموت؟ أم من السجن؟ لسنا خائفين من الموت، ولا من السجن، ولا من تشويه السمعة. لسنا خائفين منكم. نحن الذين دفعنا أغلى ما لدينا، من أهلنا وأبنائنا الشرفاء، الذين أثبتوا شرفهم بهذا الموقف أمام الولايات المتحدة الأميركية وأمام إسرائيل" .

وأردف "أيها المسؤول، أنا أعطيتك مادة لتقف موقف قوة، ولتحمل مسؤولياتك، وألا تخاف من العدو الذي يقتل مجتمعك وأنت مسؤول عنه. من المفترض أن تقف إلى جانب هذه البيئة وهذا الشعب وهذا المجتمع، لا أن تكون يداً للعدو عليه.

وسأل سماحته هل الكلام الذي نسمعه من بعض المسؤولين هو لمصلحة لبنان واللبنانيين؟ هل أعادت هذه المواقف شيئاً، أو حققت مصلحة للبنان؟ هل أجبرت هذه المواقف العدو الإسرائيلي على وقف القصف والقتل والتدمير، أم زادت منها؟

وأشار إلى أن الهدوء المؤقت الذي نشهده ليس بسببكم، ولا بسبب المواقف التي اتخذتموها في مجلس الوزراء ضد المقاومة، حين قلتم إنها غير شرعية. لستم أنتم من يمنح الشرعية للمقاومة؛ فالمقاومة لا تحتاج إلى شرعية من أحد.

نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى قال أيضاً "إذا أراد أحد أن يقتلني، فهل سأنتظر فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء لأخذ الإذن بالدفاع عن نفسي؟ لا تلعبوا على الناس ولا تضحكوا عليهم. لو كانت هذه التنازلات، ولو كان هذا الطريق الذي اتخذتموه، قد أدّيا إلى نتائج طيبة على صعيد الشعب اللبناني وتحرير الأرض ووقف العدوان، لكنا صفقنا لكم ووقفنا معكم. لكن، للأسف، كلما قدمتم شيئاً طُلب منكم تقديم المزيد. الكرامة ليست بالتنازلات".

واشار الى أن "كل ما ذكره رئيس الجمهورية بالأمس لم يكن فيه شيء من الحقيقة"، وقال "فخامة الرئيس، نحن لسنا ضدك، ونحن معك، وقد دعونا اللبنانيين إلى الوقوف خلفك. لكنك سلكت هذا الطريق وهذا النهج، ولم تكن هناك فائدة لا للبنان ولا للبنانيين".

وتابع متوجها إلى السلطة بالقول "قمتم بما يسمى «اتفاق الإطار»، وذهبتم إلى تنفيذه من دون الرجوع إلى مجلس الوزراء أو مجلس النواب. ويقولون إن هذا تفاهم، وليس هناك قرار من مجلس الوزراء ولا من مجلس النواب. أليس له شرعية؟ . إذا كان هذا اتفاقاً، فإنه يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب، وإذا لم يكن اتفاقاً ولا تفاهمًا، فلا يمكنكم تنفيذه. فلماذا ذهبتم إلى التنفيذ؟"، سائلاً "ماذا أعطاكم ما يسمى «اتفاق الإطار»؟ لقد كان تفاهم الإطار أمراً مشيناً للسلطة وللذين وقّعوا عليه" .

وقال: "كنت أنتظر من فخامة الرئيس بالأمس أن يتكلم عن الذين وعدوه، لكنه صوّب فقط على المقاومة وبيئة المقاومة وعلى إيران. ماذا فعلت لكم إيران؟ إيران تحملت عنكم الحرب والحصار. ماذا أخذت منك إيران؟ وعندما تريد إيران أن تأخذ بدلاً عن ذلك، سنكون نحن في وجهها. هذا ليس منطقاً" .

وسأل: "هل أصبح ممنوعاً أن تقولوا «العدو الإسرائيلي»؟ وشغّلوا بعض وسائل الإعلام، بلا حياء ولا أخلاق، ليلبسوا الزي اليهودي. ماذا فعل بكم غير أنه أهانكم وسفّهكم واحتل أرضكم؟ هل إسرائيل ستبني الدولة، والمقاومة تريد تهديم الدولة؟".

وأكد الشيخ الخطيب أن "موقع رئيس الجمهورية ليس موقعاً لشخص، ولا لحزب، ولا لطائفة، ولا لجهة، فهذا الموقع ملك لجميع اللبنانيين. لذلك، عندما يتكلم فخامة الرئيس، عليه أن يتكلم باسم اللبنانيين جميعاً" .

وقال: "المقاومة لا تمثل فرداً متمرداً لكي تهاجموها. ولو كان هناك تمرد من شخص، أو تمرد مسلح ضد مصلحة المجتمع، لكنا نحن وإياكم في مواجهته. لكنكم تواجهون مقاومة شعب حي. قلتم في البداية إنها مقاومة غير نافعة، وعندما حصل التحرير في 25 أيار عام 2000، اعترفتم جميعاً. والآن أنتم تكررون ماضيكم.

ولفت الشيح الخطيب إلى أن هذه ليست مجرد طائفة، بل هذا مجتمع وهذه بيئة. نحن طائفة ونفتخر بأننا مقاومون، ولكن إلى جانب هذه المقاومة هناك قوى وطنية من كل الطوائف تقف معها، ولها شهداؤها وتاريخها، قبل حركة أمل ومع حركة أمل وبعد حركة أمل، ومع حزب الله وقبل حزب الله" .

وشدد العلامة الخطيب على "أننا نفتخر بكل من قاوم إسرائيل وسقط له شهداء وعانى من الاحتلال الإسرائيلي. هؤلاء مقاومون دافعوا عن الأرض، وهذه هي المقاومة. هؤلاء يشرّفون كل من يفتش عن الشرف".

وتوجه الى رئيس الجمهورية قائلا: "هذا الموقع، يا فخامة الرئيس، هو ملك لجميع اللبنانيين. وهذه الطائفة ليست فريقاً أو عصابة مسلحة. ومن يحسب المقاومة عصابة مسلحة فهو العصابة المسلحة. ولكن يا فخامة الرئيس، أن تتهم المقاومة والشهداء بأنهم عملاء لإيران، فهل ذهبوا ليحرروا أرضاً إيرانية؟ أم أن لهم قضية سبقت إيران؟ أليس الجنوب والبقاع جزءاً من سيادة لبنان؟ ما هي خلفية هذا الموضوع كله؟ الأمن والوطن ليسا بضاعة للبيع والشراء. الذي يحقق لك النصر هو الدفاع عن لبنان، والشجاعة، وعدم الخضوع للإملاءات الأميركية والإسرائيلية. ومهما دُفع من ثمن، فستكون أنت المنتصر، وأنت الذي تحظى بالشرف والكرامة" .

وسأل: "ماذا تشكّل إيران والمقاومة أمام جبروت ترامب؟ هذا جبّار عندكم، أما الجبّار عندنا فهو الله سبحانه وتعالى. والجبّار عندنا أيضاً إرادة الشعوب التي هي أقوى".

وقال سماحته راهنتم في الحربين الأولى والثانية على أن إيران انتهت. كلا، إيران لم تنتهِ؛ إيران ثابتة وصامدة. وشعبها، المعارض للسلطة والموالي لها، وقف صفاً واحداً مع الدولة في مواجهة الولايات المتحدة الأميركية، لأن ترامب صرّح علناً بأنه يريد ضرب الحضارة الفارسية وتدميرها، وسمّاها الحضارة الفارسية ليدغدغ مشاعر بعض الحكام العرب المتعصبين ضد إيران.

وأكد "أننا نحن لا ندافع عن إيران من منطلق طائفي، بل لأنها وقفت إلى جانبنا وإلى جانب شعبنا. أليس من الوفاء، عند أهل الوفاء، أن يعترفوا لهؤلاء بهذا الجميل؟ كم تبعد عنا إيران، وكم تفصل بيننا وبينها من دول، ولكن لو وقفت هذه الدول إلى جانبنا لما طلبنا المساعدة من أحد".

وختم العلامة الخطيب: "أنتم تريدوننا أن نستسلم للعدو الإسرائيلي، وهذا ما لن يحصل. النصر حليفنا، وإن شاء الله المقاومة منتصرة. أهل الشهداء وأهل التضحية هم أنتم. ومن قاتل بالسلاح، ومن قاتل بالكلمة، وحتى من سكت، جميعكم لكم الفخر بأنكم كنتم إلى جانب المقاومة، وأن هذا النصر هو نصركم: نصر الشهداء أولاً، ونصر أهل الشهداء ثانياً، ونصر مجتمعكم ثالثاً. ليست هذه ردة فعل، وإنما هي تصحيح، لأننا نحب الجميع، ولأننا نحب لبنان، ونريد من مسؤولي لبنان أن يكونوا على قدر شعب لبنان" .

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