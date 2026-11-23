أثار الخطاب السياسي لرئيس الجمهورية في مناسبة الاستقلال، ولا سيما وضع إيران و"إسرائيل" في خانة واحدة عند الحديث عن التدخلات الخارجية، نقاشاً حول المعايير التي تُعتمد في توصيف أدوار الدول ومواقفها من لبنان وسيادته.

فالمقاربة الدبلوماسية، وفق الباحث السياسي الدكتور وسام ياسين، لا يمكن أن تكتفي بتصنيف الدول تحت عنوان التدخل، دون النظر إلى طبيعة أدوارها ونتائج سياساتها على المصالح الوطنية اللبنانية.

وفي حديث لموقع العهد الإخباري، يوضح ياسين أن مساواة إيران بـ«إسرائيل» في هذا السياق تتجاهل الفوارق بين طبيعة الدورين، مستنداً إلى مواقف الطرفين من الحرب على لبنان والمقاومة والاعتداءات على السيادة، فضلاً عن الملفات الاقتصادية والعسكرية وإعادة الإعمار.

ويرى أن الخطاب، بدلاً من أن يحدد طبيعة التدخلات الخارجية ومجالاتها، خصّ إيران بالتسمية، دون أن يقدم توصيفاً مماثلاً لأدوار الولايات المتحدة والسعودية وفرنسا والإمارات وغيرها.

ويشرح ياسين هذه المقاربة من خلال مقارنة مباشرة بين السياسات الأميركية والإيرانية تجاه لبنان، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تدعم "إسرائيل"التي تدمّر لبنان وتقتل مواطنيه وتنتهك سيادته، في حين تدعم إيران المقاومة التي تواجه الاعتداءات "الإسرائيلية" وتدافع عن البلاد.

ويقول إن طهران تحاول، عبر دعم المقاومة، تكريس معادلة تحول دون استمرار العدو في استباحة السيادة اللبنانية وأن التباين بين الموقفين لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يمتد إلى ملفات ترتبط مباشرة بمصالح لبنان وقدراته الدفاعية والاقتصادية.

ففي الوقت الذي تمنع الولايات المتحدة تسليح الجيش اللبناني، وفق ياسين، عرضت إيران تزويده بالسلاح. وفي الوقت الذي يتحدث عن حصار أميركي للمحروقات، يشير إلى أن إيران حاولت كسر هذا الحصار وتأمين احتياجات لبنان.

وفي ملف المفاوضات، يلفت ياسين إلى أن المسار الذي رعته الولايات المتحدة، والذي أفضى إلى اتفاق الإطار، جاء، بحسب قراءته، متوافقاً مع المطالب "الإسرائيلية"، في حين أن مسار إسلام آباد كان يطرح مقاربة مختلفة تخدم المصالح اللبنانية، ولا سيما في ما يتعلق بقضية مزارع شبعا.

كذلك، يشير إلى أن واشنطن حالت دون استفادة لبنان من عروض تتعلق باستجرار الكهرباء والغاز من مصر والأردن، بينما عرضت إيران بناء منشآت مرتبطة بإنتاج الطاقة، فضلاً عن دعم إعادة الإعمار في مواجهة الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمنشآت العامة جراء الاعتداءات "الإسرائيلية".

ومن هنا، يبيّن ياسين أن تقييم العلاقات الخارجية لا يمكن أن يقوم على مجرد إطلاق وصف التدخل على دولة دون أخرى، بل ينبغي أن يستند إلى طبيعة ما تقدمه كل دولة للبنان، وإلى انعكاس سياساتها على مصالحه وسيادته وقدرته على حماية أرضه.

كذلك، فإن هذه المقارنة تكشف، برأيه، التناقض بين الموقف الأميركي الداعم للاعتداءات الإسرائيلية، والموقف الإيراني الداعم للمقاومة وما يصفه بمحاولات حماية لبنان من استمرار الانتهاكات.

انتقائية في تسمية التدخلات الخارجية

أما في ما يتعلق بحديث رئيس الجمهورية عن التدخلات الخارجية وتخصيص إيران بالذكر، فيطرح ياسين سؤالاً أساسياً: إذا كان هناك تدخل خارجي في لبنان، فلماذا لا تُسمّى جميع الجهات المتدخلة، ولماذا لا يجري تحديد طبيعة تدخل كل منها والمجالات التي تمارس فيها نفوذها؟

ويشير إلى أن الساحة اللبنانية تشهد، تدخلات أميركية وسعودية وفرنسية وإماراتية، إلى جانب تدخلات أخرى، متسائلاً عن أسباب عدم تناول هذه الأدوار بالوضوح نفسه الذي جرى به تناول الدور الإيراني.

ويرى أن تسمية إيران وحدها، دون تحديد مواقف مماثلة من التدخلات الأخرى، توحي بوجود انتقائية في التعامل مع هذا الملف، كأن الاعتراض لا ينصب على مبدأ التدخل الخارجي بحد ذاته، بل على تدخل دولة بعينها.

ويشدد ياسين على أن الاعتراف بوجود تدخلات خارجية يفرض، من الناحية السياسية، تسمية الجهات المعنية وتحديد طبيعة أدوارها، لا الاكتفاء بتوجيه الاتهام إلى طرف واحد.

فالمعيار، بحسب مقاربته، يجب أن يكون واحداً في التعامل مع جميع الدول، وأن يُقاس التدخل بمدى تأثيره في القرار الوطني والسيادة اللبنانية، لا بالاصطفافات السياسية أو العلاقات مع هذه الدولة أو تلك.

اتفاق الإطار وذاكرة 17 أيار

وفي قراءته لمآلات الخطاب السياسي وانعكاساته على المرحلة المقبلة، يستحضر ياسين تجربة اتفاق 17 أيار عام 1983، مؤكدًا أن الاتفاق الذي واجهته قوى سياسية وشعبية آنذاك انتهى إلى السقوط تحت ضغط المواجهة والرفض الداخلي، وصولاً إلى محطة 6 شباط 1984، وما تلاها من تحولات انتهت إلى تحرير لبنان في 25 أيار 2000.

وبهذا المعنى، يضع ياسين اتفاق الإطار في سياق التجارب السابقة التي شهدت محاولات فرض ترتيبات سياسية على لبنان؛ إذ إن مصير الاتفاق الحالي سيكون، وفق تقديره، مشابهاً لمصير اتفاق 17 أيار، وأن محطة 25 أيار ستتكرر بوصفها رمزاً لإسقاط الترتيبات التي لا تحظى بقبول وطني وتُفرض تحت ضغط الخارج.

ووفق ياسين فإن جوهر الاعتراض لا يرتبط بمجرد ورود اسم إيران في خطاب الاستقلال، بل بالمعيار الذي يُستخدم لتحديد التدخل الخارجي، وبمدى اتساقه مع المواقف الفعلية للدول من الاعتداءات على لبنان وسيادته.

فحين تُطرح مسألة السيادة، يصبح ضرورياً، وفق هذا المنطق، النظر إلى الجهات التي تدعم الاعتداءات وتفرض الإملاءات، إلى جانب الجهات التي تقدم دعماً عسكرياً واقتصادياً للبنان.

وبين خطاب يضع إيران و"إسرائيل" في سياق واحد، وقراءة ترى اختلافاً جوهرياً في طبيعة دور كل منهما، يعود النقاش إلى السؤال الأساسي حول مفهوم السيادة اللبنانية: هل تُقاس السيادة بمجرد رفض التدخلات الخارجية، أم بموقف واضح من كل تدخل، وبمدى تأثيره في استقلال القرار الوطني وحماية الأرض والحقوق؟

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