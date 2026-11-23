تتواصل التجاذبات السياسية بين رئيس حكومة العدو "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو ورئيس الحكومة المكلف غادي آيزنكوت، منذ الانتخابات "الإسرائيلية"، وسط تصاعد التصريحات المتبادلة بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، ما يعكس عمق الانقسامات داخل الكيان. وفي أحدث فصول هذا السجال، وجّه وزير المالية "الإسرائيلي" بتسلئيل سموتريتش رسالة مباشرة إلى آيزنكوت، دعاه فيها إلى عدم تشكيل حكومة مع مؤيدي "الإرهاب"، قائلاً: "لا تشكّل حكومة مع أولئك الذين يرون في إقامة الدولة نكبة".

في المقابل، دعا نتنياهو جميع الأطراف إلى إبداء المرونة للتوصل إلى توافقات بشأن تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن "الحكومة المقبلة لن تخوض أي حرب ولا يمكن التوافق حول حكومة يشارك فيها مؤيدو الإرهاب"، وفق تعبيره.

وفي قراءة لهذه التصريحات وخلفياتها، رأى المحلل والخبير في الشؤون "الإسرائيلية" حسن حجازي أن الحديث "الإسرائيلي" عن الإرهاب يتجاهل تاريخ الكيان "الإسرائيلي" منذ تأسيسه عام 1948، قائلاً إنه قام على الإرهاب وتهجير شعب من أرضه، وارتكاب المجازر في فلسطين المحتلة وعدد من الدول العربية، مستشهداً بمجازر دير ياسين وغيرها في فلسطين، وبما شهدته مصر ولبنان، ومن بينها مجزرة سجن أبو زعبل.

ورأى حجازي أن الكيان "الإسرائيلي" لا يحق له الحديث عن الإرهاب والإرهابيين، موضحًا أن الإرهاب جزء من نشأة المشروع الصهيوني وممارساته منذ تأسيسه.

وعلى مستوى التجاذبات الحزبية، وضع حجازي الخلافات بين الأحزاب "الإسرائيلية" في إطار اختلاف الوجوه والأسماء والوسائل، لا اختلاف المضامين والأهداف. ورأى أن الأحزاب التي تتولى السلطة في الكيان تتبنى، على اختلاف انتماءاتها، مُنطلقات أيديولوجية صهيونية وتلمودية متقاربة، وأنها لا تختلف في نظرتها تجاه العرب والمسلمين.

وأشار إلى أن هذه المنظومة تقوم على الفصل العنصري والإبادة ورفض التنوع في فلسطين المحتلة، لافتاً إلى أن الاعتراض "الإسرائيلي" لا يقتصر على حجم التأثير الذي يمكن أن يمارسه الصوت العربي، بل يمتد إلى رفض وجوده حتى لو كان دوره محدوداً. وأضاف أن بعض الأطراف قد تستفيد من هذا الصوت للحصول على أصوات إضافية أو ضمان أغلبية سياسية، دون أن يعني ذلك قبولاً فعلياً بدوره أو تأثيره على أرض الواقع.

وبحسب حجازي، فإن الخلاف بين القوى "الإسرائيلية" ينحصر في الوسائل والجدول الزمني لتحقيق أهدافها، والتي تتصل بمشروع "من الفرات إلى النيل"، مشيرًا إلى أنّ تبدّل الأسماء والأحزاب والشعارات لا يغيّر من جوهر هذه التوجهات.

الصراع بين نتنياهو وآيزنكوت

وفي ما يتعلق بالصراع بين نتنياهو وآيزنكوت، أشار حجازي إلى أن جذور الخلاف تعود إلى ما بعد معركة طوفان الأقصى التي أحدثت تحولاً في اتجاهات الرأي العام داخل المجتمع "الإسرائيلي"، ووضعت الكيان أمام خطر وجودي، ما أسهم في تعميق الانقسامات الداخلية. ولفت إلى أن الخلافات السياسية والأزمات الداخلية ليست جديدة، بل تتجدد وتتخذ أشكالاً مختلفة تبعاً للظروف.

أما نتنياهو، فرأى حجازي أنه يسابق الوقت في ظل ارتباط مستقبله السياسي ومصيره بمآلات الصراع على تشكيل الحكومة، معتبراً أن موقعه السياسي بات على المحك، ولا سيما في ظل احتمال نجاح آيزنكوت في تشكيل حكومة بديلة داخل الكنيست.

وفي هذا السياق، شبّه حجازي تحركات نتنياهو بلعبة "البوكر"، موضحًا أنه يخوض مغامرة سياسية في ظل نفاد أوراقه، ويحاول قلب المعادلة من خلال الدفع نحو مواجهة عسكرية مع إيران. وبحسب قراءته، يسعى نتنياهو إلى إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن ضربة على إيران، بما قد يستدعي رداً إيرانياً ويفتح جبهة مواجهة جديدة.

ورأى حجازي أن اندلاع مثل هذه المواجهة قد يمنح نتنياهو فرصة لتأجيل الاستحقاق الحكومي، وفرض العودة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مع آيزنكوت، تحت عنوان الظروف الأمنية الطارئة التي قد تفرضها الحرب.

وفي معرض حديثه عن التباين في المواقف من احتمال شن حرب على إيران، أشار إلى أن نتنياهو يصرّ على وجود ضرورة أمنية ملحّة للتحرك العسكري، في حين يرى آيزنكوت أن الظروف الراهنة لا تستدعي ذلك. ومع ذلك، استبعد حجازي أن يصل هذا التباين إلى حد الصدام المباشر، مؤكدًا أن تدخل ترامب قد يسهم في احتواء الخلاف وتسوية التباينات بين الطرفين.

ولفت إلى أن الدور الأميركي بات حاضراً في تفاصيل السياسة "الإسرائيلية"، من القضايا الكبرى إلى الملفات الداخلية، مرجحاً أن يتجه التدخل الأميركي نحو فرض صيغة لتشكيل حكومة بالتناوب، بما يتيح لآيزنكوت، في حال تمكنه من التفاهم مع الأحزاب الحريدية والأطراف العربية، تشكيل حكومة قد تنهي المسار السياسي لنتنياهو.

مصير نتنياهو

وعن مصير نتنياهو في حال خسارته رئاسة الحكومة، ربط حجازي ذلك بالملفات القضائية التي يواجهها، مشيرًا إلى أن خروجه من السلطة قد يفتح الباب أمام محاكمته، وأن تمسكه بموقعه يرتبط أيضاً برغبته في حماية نفسه من تداعيات هذه الملفات.

وختم حجازي بالإشارة إلى أن نتنياهو قد يجد نفسه أمام احتمالين في حال خسر الحكومة: إما مواجهة المسار القضائي وما قد يترتب عليه، أو الخروج من الحياة السياسية والتخلي عن أي دور مستقبلي، في إطار تسوية محتملة تتيح له مغادرة المعترك السياسي مقابل عدم الملاحقة القضائية.

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