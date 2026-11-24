صحيفة الأخبار

شكّل خطاب رئيس الجمهورية جوزيف عون في ذكرى الاستقلال مناسبة لكشف حجم تورط فريق السلطة في الاستجابة لمطالب أميركية وسعودية مستعجلة، تتمحور حول الانتقال إلى خطوات عملانية ضد حزب الله في لبنان، وتصعيد المواجهة مع الدور الإيراني، وصولاً إلى قطع الطريق على محاولات أولية لفتح حوار بين الحكم وطهران.

ولم تكن استجابة عون السريعة مستغربة، في وقت حاولت فيه قوى سياسية أخرى النأي بنفسها عن هذا المسار. وهو ما دفع الموفد السعودي يزيد بن فرحان إلى الحضور سريعاً إلى لبنان، وإجراء سلسلة اتصالات شملت غالبية القوى والشخصيات السياسية. وفي بعض الحالات، كلّف بن فرحان مساعداً له في بيروت بالتواصل مع نواب وشخصيات، وتوبيخ من لا يزالون يمتنعون عن إدانة حزب الله، بذريعة مشاركته في القتال إلى جانب أنصار الله في اليمن. كذلك، طلب بن فرحان شخصياً من سياسيين إصدار بيانات تدين أنصار الله، فاستجاب بعضهم، فيما رفض آخرون.

لكن عون ذهب أبعد مما كان مطلوباً منه. فقد اتخذ في خطابه مواقف تناقض ما يسرّبه المقربون منه عن رغبته في إجراء حوار مباشر مع حزب الله للتفاهم على المرحلة المقبلة، وقرر ألّا يُبقي أي «حيط عمار» بينه وبين المقاومة وبيئتها. ولم يراعِ حتى مقتضيات المناسبة وشكل الخطاب الرئاسي، مقدّماً نفسه رئيساً لقسم من المسيحيين، في مقابل إقصاء مسيحيين آخرين وشرائح واسعة من اللبنانيين. كذلك، ناقض مساراً انفتاحياً كان قد بدأه تجاه إيران، تمثّل في حوار مطوّل مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تناول، من بين أمور أخرى، مسألة السفير الإيراني في لبنان، وأعقبته زيارة لوفد من السفارة الإيرانية إلى قصر بعبدا لمواصلة النقاش.

أما جوهر ما أراد عون تثبيته، فيلتقي مع ما شدّد عليه الجانبان الأميركي والسعودي: لا حوار مع حزب الله إلا وفق شروط اتفاق الإطار. واللافت أن عون الذي توافق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على آلية لكسر الجمود وإطلاق الحوار من جديد، أحرج بري الذي يتحدث كل الوقت مع حزب الله من أجل الإبقاء على قنوات الحوار مع بعبدا مفتوحة.

وقال مصدر معني إن كلام عون يشكّل «معطى جديداً ومتقدماً، وستقاربه قيادة المقاومة على نحو مختلف، لأن الأمر لم يعد محصوراً في اختلاف سياسي قابل للاحتواء، بل حمل مؤشرات إلى انتقال الرئاسة إلى مرحلة أكثر صدامية، ومحاولة تثبيت معادلة سياسية جديدة عنوانها أن المطلوب من المقاومة تقديم التنازلات أولاً، فيما لا يُطلب من الاحتلال سوى الالتزام بما يفترض أن يكون واجباً عليه بموجب القانون والقرارات الدولية».

دعا عون إلى وحدة الصف اللبناني في خطاب لا يبدو أن له وظيفة سوى تعميق الانقسام



واعتبر المصدر أن عون «وضع بري أمام واقع مختلف، بعدما تجاوزت المواقف حدود التباين التقليدي وأصبحت تمس جوهر العلاقة السياسية بين الرئاسة والمقاومة». وفي السياق نفسه، نقلت أوساط رئيس المجلس أنه لم يكن مرتاحاً إلى الطريقة التي اختار بها عون إعلان مواقفه، ولا سيما وضع إيران وإسرائيل في خانة واحدة.

لكن التناقض الأبرز في خطاب عون يكمن في دعوته إلى وحدة الصف اللبناني، بالتزامن مع إلقاء خطاب لا يبدو أن له وظيفة سوى تعميق الانقسام ووضع فئة واسعة من اللبنانيين في موقع الاتهام. فكيف لرئيس الجمهورية أن يدعو إلى الوحدة الوطنية، فيما يعتمد لغة المواجهة مع شريحة كبيرة من شعبه؟ وكيف يتحدث عن رفض ارتهان القرار الوطني للخارج، من دون أن يأتي على ذكر التدخلات الأميركية المتكررة في الشؤون اللبنانية، أو الضغوط التي تُمارس على المؤسسات والقرارات الوطنية؟ هل باتت السيادة انتقائية، تُستحضر عند الحديث عن إيران، وتُعلّق عندما يكون التدخل أميركياً؟ وأين موقع الرئاسة من التصريحات الأميركية التي تناولت لبنان ولوّحت بإدخال أطراف خارجية إلى أراضيه تحت عنوان مواجهة حزب الله؟ أم أن بعض التدخلات باتت مقبولة لمجرد أنها تصدر عن عواصم تمتلك أدوات الضغط؟

في المحصلة، يكشف خطاب عون عن مقاربة انتقائية للتدخلات الخارجية، تُقاس فيها المواقف بهوية الجهة المتدخلة، لا بمقدار مساس تدخلها بالسيادة اللبنانية. فبينما صعّد الرئيس لهجته تجاه إيران، تجاهل الضغوط الأميركية والسعودية وما تمارسه من تأثير مباشر في القرار اللبناني. وفي الداخل، فإن انتقاله إلى طرح شروط مسبقة للتعامل مع حزب الله يضيف تعقيدات جديدة إلى العلاقة بين الطرفين، ويضيّق هامش الحركة الذي يحاول بري الحفاظ عليه لتفادي انزلاق الخلاف إلى مواجهة سياسية مباشرة.

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