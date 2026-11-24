حسن أحمديان - صحيفة الأخبار

ترتبط السياسة الخارجية ارتباطاً مباشراً بالشعب، باعتباره الجزء المتقدّم تاريخياً وفلسفياً على نشأة الدولة؛ فالدولة لا تقوم منطقياً قبل الشعب أو دونه. ولأن السياسة الخارجية امتداد لسياسة الدولة في الداخل، لا يستطيع الحاكم، أيّاً كان، أن يبتعد بها عن التوازنات الداخلية وعن تطلّعات شعبه. فقد انبثقت مكانة جمال عبد الناصر من اتفاقية الجلاء وتأميم قناة السويس في حرب 1956، وهي مطالب لم يختلف عليها المصريون. وما أضفى الطابع ذاته على محمد مصدّق هو مقارعته استعمار بلاده عبر تأميم النفط الإيراني، وكان ذلك مطلباً متّفقاً عليه في الداخل.

وما زاد من حظوة السيد حسن نصرالله ومصداقيته أتى نتيجة موقفه إزاء الاحتلال وتحرير الجنوب والانتصار عليه عام 2006، وهو متّفق عليه في الداخل. ولا يمكن للقائد أن يبتعد في سياسته الخارجية عن أولويّات شعبه دون أن يتراجعوا هم عن دعم تلك السياسة. للسياسة الخارجية شرعية تمتد من شرعية النظام في نظر الشعب. ولا تجتمع كل الدول في ذلك؛ فإن كان النظام يستمدّ أسباب بقائه من قوة أجنبية، كما هو حال الدول الصغيرة عادةً، سيُجبر على الأرجح أن يقتفي في سلوكه الخارجي أثر الضامن لبقائه لا أولويّات شعبه. وإن ذهبنا بعيداً في هذه المقاربة، يمكننا القول إن السياسة الخارجية والفكر الاستراتيجي الباني لها، يبقيان عقيمين لا يتطوّران في الدول التابعة، إذ تتحسّس النُّظُم في هكذا ظرف من أي صوت يغرّد خارج سربها، ويصبح قمعه جزءاً من كينونة النظام الحاكم وسبباً رئيسياً من أسباب بقائه.

وتواجه النُّظُم التي تبتعد بسياستها الخارجية عن مجتمعاتها، وتقود العملية كما فعل ملوك الإمبراطوريات المندثرة، لعبةً تخصّ الملك دون غيره، بمرّ الوقت ردّ فعل مجتمعاتها، خاصة إن أتتها تلك السياسة بكلفةٍ يدفع ثمنها دونما نتائج ترتبط بأولوياتها. كما حصل مع دخول صدام حسين حرباً طاحنة مع إيران، ثمّ تهوره في احتلال الكويت وتدمير بنية الدولة في العراق حرباً وحصاراً، ما أدّى إلى إنهاء حظوته لدى شعبه الذي واجهه بالثورة الشعبانية عام 1991 ووصل الحال بجزء کبير منه إلى اللامبالاة تجاه احتلال بلاده عام 2003. وركبت الولايات المتحدة وحلف الناتو الموجة ذاتها في ليبيا ليقوما بتدمير مقدّرات الدولة وإدخالها في حرب أهلية طاحنة. لم تعد السياسة الخارجية لعبة الملوك لارتباطها المباشر بحياة الشعوب وبقاء الدول والعقد الاجتماعي الذي يربط المواطن بحاکميه. فلا يمكن لنظام أن يأتي بمثالب حضور الأجنبي على شعبه وجيرانه مثلاً، ثمّ يقوم بتبرير ذلك بعد انكشاف مخاطر هكذا قرار وإجراء.

كان النظام الشاهنشاهي الحاكم في إيران حتى عام 1979 نظاماً منقطع الصلة برؤية جُلّ الشعب الإيراني وعقيدته في سياسته الخارجية. وكان قد عاد إلى السلطة بعد انقلابٍ عسكري أدارته وكالة الاستخبارات المركزية والاستخبارات البريطانية ضد حكومة مصدّق المُنتخبة. كما قام ببناء علاقة متعددة الأبعاد مع إسرائيل، رغم وضوح اعتراض أغلب الإيرانيين على ذلك وامتعاضهم منه. فمن الأمور التي قام بها مصدّق المُنتخب قبل الإطاحة به مثلاً مقاطعة إسرائيل، وهو ما جرى التراجع عنه في السنوات التي تلت الانقلاب عليه. ولم يستعد الشاه شرعيته بعد انقلاب 1953، رغم محاولاته الحثيثة بالركون إلى علماء السلاطين تارةً وإلى أمجاد بلاده التاريخية تارةً أخرى. لم يستعد الشرعية رغم أنه قام بالثورة البيضاء وأجرى إصلاحات اقتصادية واجتماعية جمّة لاستعادتها وسحب البساط من تحت أقدام معارضيه. إلا أنّ الشعب والمعارضة بقيا مركّزين على تبعيّته لواشنطن التي أعادته للحكم، وعلاقته بإسرائيل التي بنى موسادها له جهاز السافاك الذي ما فتئ يفتك بأي صوتٍ معارض.

قامت الثورة الإسلامية على الهوّة بين الحاكم والمحكوم، وكان من الطبيعي أن تبني جسراً لردمها. فقد طُرح اسم آية الله الخميني لأوّل مرة في الشارع الإيراني في بداية ستينيات القرن المنصرم، كشخصية معارضة ذات ثقلٍ قيادي، بسبب انتقاده سياسة النظام الشاهنشاهي في اتّباع الولايات المتحدة والتنازل عن حقّ مقاضاة الأميركيين في المحاكم الإيرانية إن قام أحدهم بجريمة ما في البلاد. ورفع الشارع المنتفض عامي 1978 و1979 شعارات تدعو إلى طرد «الشاه الأميركي» ورفض التبعية لأي دولة أي «لا شرقية ولا غربية». وبقي استقلال القرار الاستراتيجي إرثاً رئيسياً في سياسة البلاد الخارجية ترتبط مباشرة بمدی شرعيته. ولذلك، عند مواجهة النظام القوى الكبرى ومحاولاتها فرض سياسة ما على البلاد، يزداد التفاف الشارع حوله، كما أنّ تراجعه أمام الضغوط الأجنبية يؤدّي إلى زيادة الخلافات في الداخل. ولذلك ارتباط مباشر بتاريخ إيران الحديث. يعلم الإيرانيون أن فقدانهم للاستقلال يحوّل بلادهم من لاعب مؤثّر إلى ملعوب به يجري توجيهه حسب مصالح القوة المسيطرة. وكانت القوى المسيطرة قد اقتطعت أجزاءً من التراب الإيراني في فترات تراجع استقلال البلاد في الحقب القاجارية والبهلوية. يمثّل ذلك كله جزءاً من مخيال الإيرانيين الجماعي وسلوكهم تجاه حكومتهم، وهو في صميم العقد الاجتماعي الذي يربطهم بها.

النظام في إيران ليس بعيداً عن أهل البلاد، وهو يستند في معركته الحالية إلى حاضنة شعبية كبيرة، نتيجة احترامه لتطلّعاتها الأساسية، في الحفاظ على استقلال البلاد وحرية خياراتها

إلا أنّ واشنطن التي فقدت حليفها الشاه، ما كانت لتعترف بالعقد الاجتماعي الجديد في إيران. فقد ركّزت كل الوقت ضغطها على الشارع الإيراني، أملاً بتثويره ضد الحكم. ولم يتوقّف يوماً‌ ذلك الأمل، وشهدنا آخر تجلّياته في كانون الثاني/ يناير 2026 حيث انتشرت أجزاء التخطيط الأميركي تباعاً من قبل وزير الخزانة والرئيس الأميركيَّيْن. وكان قوامها سحب كمية كبيرة من الدولار من السوق الإيرانية لإثارة البلبلة والتظاهرات، كما شرح سكوت بيسنت. وتمّ إدخال السلاح ودفع مجموعات مسلّحة إلى الداخل بغية إثارة احترابٍ أهلي، حسب دونالد ترامب. وبعيداً عن التفاصيل، علينا أن نسأل: لماذا لم يتحقق المطلوب أميركياً؟.

ترتبط الإجابة مباشرة بنظرة الشارع الإيراني إلى النظام وإلى ما يحدث. فالنظام يحظى بدعم جماهيري قوي تزداد دائرته عند ارتباط الموضوع بالتدخّل الأجنبي وضرورة مواجهته. ومن الواضح أن النُّظُم التي لا تملك دعامة شعبية، لن تتمكّن من خوض حربين متتاليتين، تحت حصار وعقوبات قاسية تؤثّر سلباً على كل مناحي الحياة، دون أن تتراجع خطوة إلى الوراء أمام أعدائها. وخلال الحرب، أبدى الرئيس ترامب ومسؤولون آخرون استغرابهم من عدم استسلام طهران وعدم تحرّك الإيرانيين ضد نظامهم.

ثمّة سبب رئيسي يفسّر ذلك الاستغراب. فإلى جانب النظرة الاستشراقية الاستعلائية التي تُرجِّح ترحيب الإيرانيين بدأب واشنطن على الإطاحة ببلادهم واستقلالها، وإضافةً إلى التضليل الإسرائيلي ونسجه لتلك الصورة، يكمن السبب الرئيسي في انقطاع واشنطن عن الواقع في إيران. إنّ انقطاع وكالة الاستخبارات المركزية عن إدراك الواقع في إيران، ومنه طبيعة العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم وتطوّراته، يدفعها إلى التعويل على قراءات استخباراتية إسرائيلية تتخلّلها تحليلات رغبوية ذات توجّه محدّد.

ورغم فشل الضغط وتسليح الداخل في تحقيق الأهداف سابقاً، ها هي الإدارة الأميركية تعوّل على المسار ذاته. ويبدو أن الدرس الوحيد الذي استخلصته وكالة الاستخبارات المركزية من مواجهة 2026 مع إيران هو أن ما لم تحقّقه الوصفة السابقة، سوف تحقّقه الوصفة ذاتها لكن بمضاعفة الجهد. إلا أن واقع الوضع في إيران يقول للمتابع الموضوعي إنه لا خطر جدّياً يهدّد الجمهورية الإسلامية في الداخل، ما دام النظام مُلتزِماً باستقلال البلاد والذود عنها أمام أعدائها. وذلك هو أساس العقد الاجتماعي الذي قام عليه نظام الثورة الإسلامية عام 1979. وثمّة ثلاث نقاط يمكن طرحها سلفاً، بناءً على المواجهات السابقة، كأسباب لفشل قلب الداخل ضد النظام في المرحلة المقبلة.

أولاً، للنظام قاعدة صلبة ازدادت اتّساعاً نتيجة حرب الأربعين يوماً، التي ركّزت، حسب الفهم العام، على نزع استقلال البلاد والاستيلاء على مقدّراتها. وتزداد هذه القاعدة تحرّكاً واتساعاً كلّما استشعرت خطراً خارجياً موجّهاً ضد البلاد. وها هي ما زالت تملأ الكثير من الشوارع والميادين ليلياً منذ بداية حرب الأربعين يوماً.

ثانياً، وبالإضافة إلى انشغاله بقضايا الحياة، لا يرى المواطن الإيراني الممتعض أو الغاضب من الوضع الاقتصادي حلّاً سحريّاً لمشاكله عبر التحرّك ضد النظام. ويدخل تصوّره لاحتلال واشنطن العراق، وإدارة وكالة استخباراتها المركزية لغرف العمليات العربية والتركية لإسقاط سوريا، ناهيك عن ليبيا والسودان، في تحليله القائل بأن لا شيء جيّداً سيخرج من هكذا تحرّك، خاصة أنّ العدو يتربّص بالبلاد. ثمّ إنه لا يختلف مع أولوية الحفاظ على استقلال البلاد.

ثالثاً، واجهت أجهزة الاستخبارات وقوى الأمن الإيرانية منذ أيام نشأة النظام الأولى تحدّيات أمنية مماثلة لتلك التي يُراد إشغالها بها اليوم. وقد تراكمت خبرتها على مرّ العقود في مواجهة محاولات زعزعة الأمن الموجّهة من الخارج. ولذلك يمكن القول إنّ طرق التغيير كما تريده أميركا واسرائيل، شبه موصدة في الداخل الإيراني؛ فهي تصطدم بالعقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم من جهة، وبتراكم خبرة إيران في مواجهة تحرّكاتها الأمنية من جهة أخرى.

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