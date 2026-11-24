محمد خواجوئي - صحيفة الأخبار

ترفع إيران مستوى التصعيد في مواجهة الحصار الأميركي، ساعيةً إلى تحويله إلى معادلة مكلفة للطرفين، فيما تتباين المواقف في واشنطن و"تل أبيب" بين التصعيد العسكري ومواصلة الضغوط، وسط مساعٍ دبلوماسية لاحتواء التوتر.

في ظلّ استمرار ارتباك الولايات المتحدة وتردّدها بين خيارَي شنّ حرب واسعة النطاق أو مواصلة سياسة الحصار، تحاول إيران، عبر رفع مستوى التوتّر، إبقاء زمام المبادرة في يدها، مؤكّدةً أنها لن تستمرّ في تحمّل عبء العقوبات والحصار، وأنها ستوظّف كلّ ما تملكه من أدوات لمواجهتهما. واعتبر المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أمس، تواصُل تلك السياسة «مصداقاً للعدوان العسكري»، جازماً أن «إيران لن تستمر في تحمّل هذا الوضع»، وأنها «تمتلك كامل الحق، استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في استخدام كلّ الأدوات للدفاع عن نفسها». وأفاد بأن المسؤولين الإيرانيين يدرسون «مزيجاً من التدابير السياسية والدبلوماسية والدفاعية»، والتي سيتمّ تنفيذها بناءً على قرار «الجهات المعنية المختصّة»، مستدركاً بأنه «في حال التزام واشنطن بتعهّداتها، بما في ذلك رفع العقوبات ووقف الحصار البحري، فإن الأمن سيعود إلى مضيق هرمز والمنطقة في أسرع وقت ممكن».

ويأتي ذلك في وقت تُقِرّ فيه القيادة الإيرانية بأن استمرار هذا الوضع قد يلحق أضراراً متزايدة بالبلاد، محذّرةً من أنه لا ينبغي السماح بـ«الانهيار التدريجي» تحت وطأة الحصار، حتى لو كان ذلك ثمناً لتجنّب حرب جديدة. وفي الأيام الأخيرة، شدّد كبار المسؤولين الإيرانيين، ومنهم الرئيس مسعود بزشكیان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، على ضرورة الخروج من حالة «لا حرب ولا سلم»، في وقت بدأت فيه طهران، منذ الأسبوع الماضي، رفع مستوى التوتّر بشكل متعمّد، عبر استئناف العمليات ضدّ القواعد الأميركية في المنطقة، ولا سيما في البحرين والكويت، وتصعيد الهجمات على السفن وناقلات النفط في مضيق هرمز، والتي بلغت أعلى مستوى لها منذ اندلاع الحرب. وفي هذا السياق، أفاد أحدث تقرير لشبكة «سي إن إن» بأن عدد الهجمات التي أُبلغ عنها، خلال تشرين الأول الماضي، لدى «هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية» في نطاق «هرمز» والخليج وبحر عمان، تجاوز الـ30. كما يُظهِر تحليل الشبكة لبيانات الهيئة نفسها تسجيل ما لا يقلّ عن 22 عملية، خلال تشرين الثاني الجاري حتى الأحد الماضي، مُقارنة بمتوسط شهري سابق لم يكن يتجاوز نحو 10 حالات. على أن الأرقام الفعلية تُعدّ أعلى من ذلك بكثير، خصوصاً أن «البريطانية» لا تُسجِّل سوى الحالات التي يتمّ تأكيدها عبر مصادر موثوقة من الدرجة الأولى، وأنها أقرّت بوجود حوادث أخرى تعذّر التحقّق منها بشكل مستقل. ووفقاً لـ«سي إن إن»، يُعتقد أن العديد من السفن تعمد إلى إطفاء أجهزة تعقّبها لتفادي رصدها، مشيرةً إلى أن الهيئة كانت ذكرت في تشرين الأول أن معظم السفن المُستهدَفة تُفضِّل عدم الإبلاغ عن الهجمات التي تعرّضت لها.

يهدف التحرّك الإيراني إلى تحويل الحصار إلى «لعبة خاسرة للطرفين»



ويشير مجمل تلك التطورات إلى أن المسؤولين في طهران خلصوا إلى قناعة بأنه سواء كانت واشنطن تستعدّ لشنّ حرب واسعة أو تخطّط لمواصلة الحصار، فإنه يتعيّن عليهم الإمساك بزمام المبادرة، ومنع سير الأمور وفقاً لرغبة الطرف المقابل. بتعبير آخر، تريد إيران تحويل الحصار إلى «لعبة خاسرة للطرفين»، وإجبار الولايات المتحدة على تحمّل تكاليف باهظة من جرّاء استمرار هذا الوضع. وكان حذّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من أن السفن الإيرانية ستُرسل إلى «قاع البحر» إذا حاولت كسر الحصار البحري، قائلاً، رداً على سؤال لمراسل قناة «فوكس نيوز» بشأن احتمال محاولة ناقلات النفط الإيرانية اختراق الحصار: «آمل أن تفعل ذلك؛ فكلها ستُرسل إلى قاع البحر، مثلما أُرسلت بقية بحريتهم». وأضاف أنه مستعدّ لاستئناف العمليات العسكرية ضدّ إيران مطلع عام 2027، إذا لم تُفضِ المفاوضات إلى اتفاق. في المقابل، طالبت وسائل إعلام وشخصيات مُقرّبة من «الحرس الثوري» بإرسال قافلة من ناقلات النفط الإيرانية لكسر الحصار الأميركي، مهدّدةً بأن أيّ هجوم على هذه السفن سيُقابَل باستهداف منشآت النفط في دول الخليج. ومع ذلك، لم تعلن السلطات الإيرانية الرسمية، حتى الآن، عن أيّ خطّة محددة لإرسال مثل تلك القافلة.

من جهته، يتابع رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، التطوّرات الجارية بقلق بالغ؛ فهو وحلفاؤه في واشنطن يقرّون بأن نافذة الفرصة المُتاحة لضرب المنشآت النووية الإيرانية أخذت في الانغلاق. وبحسب تقارير إعلامية في "إسرائيل"، دعا نتنياهو إلى شنّ عملية جوية مشتركة قصيرة الأمد (تُراوِح بين 4 و7 أيام) بالتعاون مع الولايات المتحدة، محذّراً من إعادة إعمار القدرات الصاروخية الإيرانية. غير أن هذه الضغوط تواجه معارضة داخلية من المؤسسة العسكرية؛ إذ حذّر رئيس الأركان، إيال زامير، من أن التوقيت الحالي غير مناسب لشنّ الهجوم، مشدّداً على ضرورة تجنّب توريط الجيش في «حرب استنزاف طويلة الأمد». وإذ يؤدي هذا الانقسام في المستويات العليا لصنع القرار إلى تعقيد الجهود الرامية لتشكيل جبهة موحّدة ضد إيران، أعلن المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة، غادي آيزنكوت، أمس، أنه لا يرى أيّ حاجة إلى أي تحرّك عسكري عاجل.

إلى ذلك، ورغم تصاعد التهديدات المتبادلة، واشتداد الضغوط "الإسرائيلية"، لا تزال المساعي الدبلوماسية مستمرة لاحتواء التوتّر؛ إذ تُواصِل قطر اتصالاتها المُكثّفة مع الجانبَين، وبعد زيارة وفد قطري إلى طهران، الجمعة الماضي، التقى رئيس الوزراء، ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس، في واشنطن، وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، من دون أن تَظهر حتى الآن أي مؤشرات على قرب التوصّل إلى اتفاق.

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