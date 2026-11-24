أعلنت العلاقات العامة للقوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية في إيران عن انفجار واندلاع حريق في ثلاث ناقلات نفط مخالفة في مياه مضيق هرمز إثر اصطدامها بألغام بحرية.

وجاء في بيان صادر عن العلاقات العامة للقوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية: ب"ناءً على التقارير العملياتية الواردة، تعرضت ثلاث ناقلات نفط مخالفة، خلال الساعات الماضية، في مياه مضيق هرمز، لانفجارات وحرائق شديدة جداً إثر اصطدامها بألغام بحرية.

وأوضح البيان أن إحدى هذه الناقلات كانت تبحر قبالة السواحل الجنوبية، واثنتين أخريين في شرق مضيق هرمز، عندما اصطدمت بألغام بحرية، والتهمتها النيران عقب انفجارات شديدة.

وأشار البيان إلى الناقلتين اللتين كانتا تبحران في شرق مضيق هرمز، تحت غطاء ومرافقة جوية واسعة من الجيش الأميركي المعتدي، إلا أن المرافقة الجوية الأميركية لم تتمكن من منع وقوع هذه الحوادث.

وأعلنت بحرية حرس الثورة الإسلامية أنها ستنشر صور الانفجار والحريق في هذه السفن خلال الساعات المقبلة.

وشدد البيان مجددًا على أن مضيق هرمز ليس مكانًا لاختبار المسارات غير المسموح بها وتجاهل التحذيرات البحرية، محذرًا مرة أخرى مالكي السفن وقادتها وشركات الشحن من أن الغطاء والمرافقة العسكرية من قبل الجيش الأميركي لن يكونا بديلًا عن الالتزام بقواعد الملاحة وتعليمات مركز مراقبة الحركة التابع لبحرية الحرس الثوري.

وختمت بحرية حرس الثورة الإسلامية بيانها مكررة تحذيرها من أن "أي عبور عبر مسارات غير مسموح بها، والتجاهل للتحذيرات المعلنة، يُعدّ مخالفة وتعاونًا مع القوات المعتدية، وسيتم التعامل معه بحزم وفقًا للوائح المعلنة".

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