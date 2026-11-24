أسقطت القوات المسلحة اليمنية فجر اليوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، طائرة مُسيّرة هجومية -استطلاعية تابعة للجيش السعودي أثناء تحليقها في أجواء محافظة لحج.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب: "تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مسلح نوع "وينق لونق 2" (Wing Loong II) تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء سواحل محافظة لحج".

وأوضح العميد سريع في بيانه أن إسقاط المُسيّرة المسلحة السعودية تم "بسلاح مناسب"، مشيرًا إلى أن هذه الطائرة هى الحادية عشرة التي يتم إسقاطها من هذا النوع منذ استئناف هجمات النظام السعودي على اليمن.

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