النائب جهاد الصمد - صحيفة الأخبار

يبقى كل احتفال بذكرى الاستقلال ناقصًا ما دامت أرض الجنوب تحت الاحتلال "الإسرائيلي"، وطيران العدو يجول في سماء لبنان من الجنوب والبقاع إلى العاصمة وضواحيها، وفوق القصر الجمهوري، ومدارج المطار، وفضاء السراي الحكومي ومجلس النواب، وما دام المواطن يعيش تحت تهديد القصف والدمار والنزوح.

يقاس الاستقلال بقدرة الدولة على حماية أرضها وشعبها، لا بالأعلام والاستعراضات؛ وهو موقف عبّرت عنه قيادة الجيش والأجهزة الأمنية بتأكيدها أن الذكرى تبقى ناقصة حتى تحرير الوطن وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيه، ما يدفعنا لرفض تحويل العيد إلى مراسم رسمية خشبية تُحيي ذكرى سيادة غير مكتملة وتُنتهك يوميًا.

إن استمرار الاحتلال لأجزاء من الجنوب، وتدمير المنازل والبنى التحتية والمدارس والطرقات، يمثل اعتداءً مباشرًا على حق اللبنانيين في الحياة والأمن والسكن والعودة؛ وقد وثّقت تقارير دولية ومحلية هدمًا منظمًا لعشرات القرى، وتهجيرًا واسعًا للسكان، وتدميرًا لعشرات الآلاف من المساكن. وكل بيت يُهدّم في الجنوب ليس مجرد رقم في تقرير، بل حياة عائلة وذاكرة وطن وحق عودة لا يُتنازل عنه؛ واستمرار التدمير رغم الهدنات والاتفاقات يكشف سعي الاحتلال إلى إعادة رسم الواقع وفرض شروطه على لبنان وشعبه.

لا تستقل دولة عاجزة عن ردع الخروقات الجوية في سماء بيروت، أو حماية حدودها ومدنها وسكانها. فالسيادة ليست شعارًا انتقائيًا للمناسبات، بل حق عملي يتمثل في قرار الدولة وحرية شعبها وسلامة أرضها؛ ما يوجب على السلطة تحمل مسؤوليتها الكاملة لمواجهة الاحتلال والعدوان، ورفض أي واقع يُفرض بالقوة، والعمل لإنهاء الاحتلال وضمان عودة النازحين وإعادة الإعمار وحماية المدنيين في كل الأراضي اللبنانية.

لا يُهدد الاستقلال الحقيقي اليوم الاحتلال العسكري "الإسرائيلي" وحده، بل أيضًا الوصاية السياسية والمالية والقضائية التي تُقيّد قرارات الدولة وتحوّل مؤسساتها لأدوات بيد القوى الخارجية.

فلا يمكن قبول الوصاية الأجنبية على مصرف لبنان أو إخضاع قراراته المالية والنقدية لضغوط خارجية على حساب المصالح الوطنية وحقوق المواطنين، ولا قبول وصاية أميركية على مجلس الوزراء أو فرض توازنات وقرارات تتجاوز الإرادة الوطنية، ولا التدخل المذل في المفاوضات وفرض شروط ومسارات من خارج الإرادة السيادية، كما لا يُقبل التدخل الأجنبي في مشاريع القوانين ومعالجة الفجوة المالية لتحويل القرار الاقتصادي لأداة ضغط وابتزاز، ولا الانتداب على القضاء والتحقيقات القضائية لأن استقلاله ركيزة أساسية في سيادة الدولة وكرامة مواطنيها. فالدولة التي لا تملك قرارها المالي ومفاوضاتها ولا تحمي قضاءها لا يمكنها ادّعاء الاستقلال، لأنه ممارسة يومية للسيادة والحرية والعدالة لا تاريخ يُحتفى به سنويًا.

لا يقتصر انتهاك السيادة على العدو "الإسرائيلي"، بل في وصاية خارجية على قرارات الحكومة وإدارتها العامة والسياسة المالية والتدخل في عمل القضاء والأمن

إن الإصرار على إضعاف الجيش اللبناني وعدم تسليحه والاستخفاف المتعمد به وبقيادته وقائده من قوى ودول غربية، يمسّ رمز السيادة والدفاع الوطني ذاته. فالجيش ليس أداة لمعادلات خارجية ولا قوة تُختبر بالضغوط والابتزاز، بل هو صمّام أمان الوطن وحامي أرضه وضامن وحدته. ومهاجمة قيادته وتشويه دوره والضغط عليه لتأدية مهمات تتجاوز قدراته أو تخدم أجندات خارجية، محاولة لتفكيك الدولة من الداخل؛ ولا يمكن لبلد يدّعي الاستقلال ترك جيشه رهينة الابتزاز أو تحويل مؤسسته العسكرية لساحة استهداف سياسي وإعلامي وسيادي.

كما تمثل التهديدات الأميركية المتكررة بوضع السياسيين اللبنانيين على لائحة العقوبات إن رفضوا الانصياع لرغباتها، انتهاكًا صريحًا للسيادة الوطنية واستقلال القرار السياسي. فاستخدام العقوبات للضغط وتحويل القرار الوطني لرهينة، هو شكل حديث للاحتلال والانتداب والوصاية؛ وأي بلد مستقل لا يقبل إدارة سياسييه ومؤسساته بالخوف، أو صناعة قراراته تحت التهديد المباشر لقوى خارجية.

إن فرض المفاوضات المباشرة في واشنطن، المتوجة باتفاق إذعان وإطار استسلام أمام العدو "الإسرائيلي"، لا يُقدّم للشعب كإنجاز دبلوماسي استقلالي أو خطوة للاستقرار؛ فالمفاوضات المدارة من الخارج بشروط مسبقة وتنازلات تمس السيادة والأمن والكرامة ليست دبلوماسية بل استسلام منظم. ويقتضي الاستقلال الحقيقي مفاوضات برعاية وطنية وأممية وضمانات تحفظ حقوق لبنان وسيادته، لا أن تُدار في عواصم أجنبية وتُفرض نتائجها على شعب لا يُستشار ولا يُمثَّل، مع رفض أي إطار يحوّل لبنان من دولة ذات قرار إلى ساحة تسوية للمصالح الإقليمية والدولية.

كما يمثل الانتداب الأجنبي على وسائل الإعلام اللبنانية المرئية والمسموعة، واستتباعها للإعلام "الإسرائيلي" العدواني وترويجها لطروحاته الاستقوائية، اعتداءً مباشرًا على الوعي الوطني والحرية الإعلامية والسيادة الثقافية. فالإعلام ساحة لتشكّل الوعي الجمعي وحماية الهوية وصدّ الروايات المفبركة؛ وتحوّل بعض وسائله لمنابر تُكرّس السردية "الإسرائيلية" وتبرر الاحتلال وتشوه مقاومة الشعب وتُسوّق الاستسلام كـ«واقعية» و«حل»، ليس حرية تعبير أو استقلالية، بل انتداب إعلامي يخدم العدو ويضعف إرادة الوطن.

إن التضييق على مصارف لبنانية محددة وسحب تراخيصها من مصرف لبنان، وإقفال جمعيات وهيئات اجتماعية من الحكومة لتعارضها مع الرغبات الأميركية و"الإسرائيلية"، يمثل توسعًا خطيرًا في منطق الوصاية والاحتلال والسيطرة على الحياة الاقتصادية والمدنية والاجتماعية. فالقطاع المصرفي شريان الاقتصاد الوطني وحقوق المواطنين ومدخراتهم، واستخدام القرارات الرقابية كأداة ضغط سياسي أو لتصفية كيانات لا تنسجم مع الأجندات الخارجية يحوّل الدولة لآلة تنفيذ خارجية بدل حماية شعبها. وكذلك فإن إقفال الجمعيات أو تضييق نشاطها لرفضها الانحياز للرغبات الأميركية أو "الإسرائيلية" يضرب المجتمع المدني والحرية التنظيمية والتنوع الوطني.

ما يجري اليوم في لبنان من احتلال في الجنوب، وخروقات جوية، وتهديد بالعقوبات، ووصاية على المؤسسات، وانتداب على الإعلام، وتضييق على المصارف والجمعيات، ليس حوادث منفصلة بل نظام ضغط متكامل يستهدف تفكيك السيادة وإخضاع الدولة لإرادة خارجية. لا يمكن لأحد إدارة لبنان من الخارج أو تقسيمه بين احتلال في الجنوب ووصاية في المؤسسات، ولن يقبل شعبنا قياس سيادته بحجم التنازلات أو إدارة شؤونه من عواصم بعيدة عن إرادته ومصالحه؛ ونحن متمسكون بالوحدة والاستقلال وحقنا في التحرير والعودة والإعمار ورفض التطبيع مع أي واقع احتلالي أو وصائي.

لن يكون الاستقلال عيدًا حقيقيًا ما دام الاحتلال قائمًا، والسيادة مقيدة، والشعب تحت الضغط والتهديد؛ وطريق الاستقلال الحقيقي يمر بتحرير الأرض، واستعادة القرار، وحماية الدولة من كل أشكال الوصاية والتدخل.

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