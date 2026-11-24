دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته الدول الأعضاء إلى إعداد العسكريين والمدنيين والمؤسسات الحكومية والشركات لاحتمال اندلاع حرب.

وقال روته، خلال جلسة للجمعية البرلمانية للحلف في برلين: "علينا تعزيز قدرة مجتمعاتنا على الصمود"، مشددًا على ضرورة إشراك قطاع الأعمال والإدارات الحكومية والمحلية والمواطنين على المستوى الفردي في الاستعداد لمواجهة الأزمات.

وأوضح أن الاستعدادات يجب أن تضمن استمرار إمدادات الكهرباء والتدفئة وعمل المستشفيات ووسائل النقل والاتصالات في حال نشوب نزاع عسكري.

واستشهد روته بتجارب النرويج والسويد والدنمارك وفنلندا، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإجراءات الواجب اتباعها عند اندلاع الحرب، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة المدنية والقوات المسلحة.

كما دعا دول الحلف إلى الإسراع في تنفيذ قرار قمة لاهاي برفع الإنفاق الدفاعي والأمني إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، منها 3.5% للاحتياجات الدفاعية الأساسية، و1.5% للاستثمارات المرتبطة بالأمن والجاهزية المدنية.

وفي تطور متصل، أقرت الجمعية البرلمانية لحلف "الناتو"، أمس الاثنين، قرارًا يدعو إلى تعزيز قدرة المجتمع بأكمله على الصمود، وتحديث التشريعات لحماية البنية التحتية الحيوية وضمان استمرار الخدمات الأساسية في حالات الطوارئ.

وفي موسكو، حذّر مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية فلاديسلاف ماسلينيكوف، من أن تكثيف أنشطة "الناتو" في بحر البلطيق يزيد مخاطر وقوع حوادث غير مقصودة ومواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا والحلف.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أكدت في 20 تشرين الثاني/نوفمبر أن موسكو لا تعتزم مهاجمة الدول الأعضاء في "الناتو"، متهمة الحلف بوضع خطط لمواجهة عسكرية مع روسيا.

وتشير موسكو منذ سنوات إلى نشاط غير مسبوق للناتو قرب حدودها الغربية، معربة عن قلقها إزاء توسيع قواته ومبادراته العسكرية في أوروبا تحت شعار "ردع العدوان الروسي".

وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أكد مرارًا أن روسيا لا ترى أي جدوى من الدخول في صراع مع حلف شمال الأطلسي، محذرًا في الوقت نفسه من أن بلاده ستضطر إلى استخدام جميع قواتها ووسائلها لصد أي اعتداء عليها.

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