رأى رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران محمد باقر قاليباف، أن السبيل لتجاوز حالة اللاحرب ولا السلام يكمن في تحقيق الردع المستدام، وقال: إذا حققنا الردع المستدام، فهذا يعني أننا أصبحنا أقوياء، وعلينا أن نفهم مكوناته في جميع المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية والعسكرية والإعلامية والتماسك الاجتماعي، وأن نطبق ذلك عملياً.

وقال قاليباف في كلمته خلال فعالية إعلامية بمناسبة أسبوع "البسيج" (التعبئة): "لا شك أن التعبئة تجسيد منظم للأمة بأسرها في جميع مناحي الحياة، وهو أمر يجب أن نُقدّره، وعلى التعبئة نفسها أن تُدرك قيمتها وجدارتها، وأن تسير على هذا الدرب بثبات أكبر يوماً بعد يوم. كما مثّلت تضحيات الشهداء ردًا قاطعًا على من ظنوا أن الثورة والنظام الإسلامي في طريقهما إلى الانحدار".

وأضاف: "إن شبابنا الذين ضحّوا بأرواحهم في الحربين المفروضتين الثانية والثالثة، دخلوا ساحة المعركة بحماسٍ أكبر، كمًّا ونوعًا، وكانوا أكثر قوةً وتماسكًا، ووقفوا بثباتٍ وتماسكٍ في وجه العدو، وألحقوا به هزيمةً نكراء".

وشدد قاليباف على أن "إيران القوية هي غاية قائد الثورة الشهيد، ونحن، كمسؤولين، ومن ثمّ جميع أبناء الشعب، ولا سيما قوات التعبئة، مُلزمون بتعزيز قوة إيران، ويُعدّ تطوير العلم وتحويله إلى تكنولوجيا من أهمّ القضايا في هذا الاتجاه".

وفي إشارة إلى رسالة قائد الثورة قبل أسابيع، والتي أكد فيها على استحالة استمرار حالة "لا حرب ولا سلام"، قال قاليباف: "السؤال المطروح هو كيف وبأي إجراءات يجب أن نحل هذه الأزمة، لأن العدو يسعى لفرض شروط "لا حرب ولا سلام" علينا، ودفع البلاد نحو التدهور".

ورأى أن الخروج من هذه الأزمة مرهون بتحقيق ردع مستدام، وقال: "إذا حققنا ردعًا مستدامًا، فهذا يعني أننا أصبحنا أقوياء، وعلينا أن نفهم ونطبق عناصر الردع في جميع المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية والعسكرية والإعلامية والتماسك الاجتماعي".

وإذ أكد أن الحرب مريرة وصعبة، لفت إلى مقولة الإمام الخميني (رض)، بأن "الحرب مدرسة، وقدرتها على إحداث التغيير وتقوية المجتمع تفوق بكثير حجم أضرارها وخسائرها".

وقال قاليباف: "إذا أردنا دراسة إنجازات الدفاع المقدس في مواجهة الحرب المفروضة من قبل نظام البعث العراقي منذ ذلك الحين وحتى الآن من مختلف جوانبها، فسنجد أن جزءًا كبيرًا من قوة البلاد الحالية، رغم كل الأضرار والخسائر التي لحقت بنا، متجذر في تلك السنوات الثماني من الدفاع المقدس (1980-1988)".

وأكد أن إنجازات الحربين المفروضتين الثانية والثالثة لا تُقارن بالحرب المفروضة التي دامت ثماني سنوات، مضيفًا: "أحيانًا نرى في وسائل الإعلام مقارنة الحروب الحديثة بالحرب المفروضة التي دامت ثماني سنوات، وهذه المقارنة خاطئة تمامًا، وظروف هذه الحروب مختلفة اختلافًا جوهريًا"، وقال:"لو خضنا الحروب الحديثة بنفس الأساليب والمعرفة والأساليب التي استخدمناها خلال الحرب المفروضة التي دامت ثماني سنوات، لما استطعنا الصمود يومًا واحدًا".

واستشهد قاليباف بكلمات الشهيد الحاج قاسم سليماني: "في قلب التهديدات هنالك فرصة"، قائلًا: كنت أؤكد كلام الحاج قاسم وأقول له إنه لا يوجد تهديد لنا، وأن كل ما لدينا فرصة، وهذه الفرص تنقسم إلى قسمين: فرص تنطوي على مخاطر وأخرى لا تنطوي عليها، وفي الحقيقة، يكمن تعزيز إيران وتحولها في الفرص التي تنطوي على مخاطر".

نحن نحدد فيها جغرافية الحرب

وقال: "خلال الحرب نفسها التي دامت ثماني سنوات وحتى نهايتها، كان مدى نيراننا الفعال 15 كيلومترًا، أما اليوم فقد وصلنا إلى مرحلة نقول فيها إننا نحدد جغرافية الحرب. لقد خضنا حرب الأربعين يومًا ضدهم بطريقة جعلتنا اليوم، مهما كانت خططهم، أقوى وأكثر قدرة على الرد".

أضاف قاليباف: "خلال حرب الاثني عشر يومًا، أعرب النواب مرارًا وتكرارًا في اجتماعات مختلفة عن قلقهم بشأن حالة معدات القوات المسلحة، وفي تلك الاجتماعات، رددت بحزم: إذا اندلعت حرب أخرى، وهو ما حدث بالفعل، فاعلموا أننا سنرد على العدو برد أقوى وأدق وأكثر حزمًا، وقد رأى الجميع ذلك يحدث".



وأوضح قاليباف: "اليوم، أدرك العدو أن الشعب والقوات المسلحة لن يتراجعوا أمام القصف وكثافة النيران. ومن المثير للاهتمام أن كمية القنابل وكثافة النيران التي استخدموها في هذه الحرب ضد إيران كانت أكبر مما كانت عليه في حرب فيتنام على مدى 20 عامًا".

ولفت إلى أن "العدو يجمع صواريخ باتريوت والصواريخ المضادة للصواريخ بكل الوسائل، ولكنه في الوقت نفسه ضعيف، مما يدل على التقدم الكبير الذي أحرزناه في المجالين العسكري والردعي".

وأشار إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تمكنت في الحرب الثالثة من تدمير أكثر من 230 طائرة مُسيّرة معادية، مضيفًا بأن "الأميركيين أنفسهم يعلمون ما حدث لطائراتهم من طراز إف-35".

وتابع قائلًا: "إن العدو اليوم قد غيّر نهجه في مواجهة إيران من مرحلة الحرب العسكرية إلى أسلوب آخر.. لقد رسّخ إمامنا الشهيد، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، مبدأ الردع والقوات المسلحة على نحوٍ يجعل هيكل القيادة قويًا رغم استشهاد القادة، وهو ما يُفاجئ الأعداء لأنهم ظنوا أن استهداف كبار القادة سيُزعزع استقرار القيادة في البلاد".

الردع يعني عجز العدو عن تحقيق أهدافه

وقال قاليباف: "لا شك أن قادةً مثل الشهيد سلامي، والشهيد تنكسيري، والشهيد باقري، والشهيد سليماني لا يُعوّضون، لكن رسوخ المؤسسات وهيكل القوات المسلحة المتين حال دون انهيار القيادة مع استشهاد القادة، ونتيجةً لهذا الهيكل المتين، يعجز العدو، رغم أفعاله وهجماته، عن استخدام قوته العسكرية بفعالية وتحقيق أهدافه المنشودة. هذا هو مفهوم الردع".

وشدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن الدبلوماسية وحدها لا تكفي لإزالة شبح الحرب عن البلاد، وأن هذا التهديد لا يمكن القضاء عليه بالقتال وحده، لأن الدبلوماسية والحرب كلاهما أداتان لتحقيق الردع.

وأكد قاليباف أن "على وسائل الإعلام أن تعلم أننا انتصرنا على العدو، عسكريًا ودبلوماسيًا وتفاوضيًا، وأننا هزمناه، ولكن من الضروري الحفاظ على شعور النصر حيًا في نفوس الشعب، وعدم السماح للتصريحات الكاذبة والمعلومات المضللة والتحليلات المغلوطة بأن تُفسد حلاوة النصر في الساحتين السياسية والعسكرية".

وقال: "لا ينبغي لنا أن نفرض شعورًا بالهزيمة على المجتمع، وهذا من مسؤولية وسائل الإعلام، التي تلعب دورًا هامًا في بناء هذا الشعور والحفاظ عليه.. اليوم، إن أهم عنصر في قوتنا ضد العدو هو التماسك الاجتماعي، وعلينا أن نسعى بكل ما أوتينا من قوة للحفاظ عليه وتعزيزه".

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