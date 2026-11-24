عدّ قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد مجتبى الخامنئي، في رسالة إلى الفعالية الرابعة للجائزة الوطنية لفتوّة السكان، سياسة زيادة عدد السكان مع محورية الأسرة سياسةً استراتيجية، ومن أهم مقومات اقتدار إيران وتقدّمها، مؤكدًا أن كل إيراني غيور يتطلع إلى مستقبل مشرق ومجيد لهذا الوطن وأهله، ستكون لديه دوافع وإرادة قوية لاستمرار الأجيال الإيرانية بما يليق بمستوى الحضارة الإسلامية الجديدة.

وهذا نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

إنّ انعقاد الفعالية الوطنية الرابعة لفتوّة السكّان يعدّ فرصة مناسبة للحديث عن قضيّة السكان البالغة الأهمية، فمن أهمّ مقوّمات الاقتدار والتقدّم وبلوغ إيران القوية أكثر فأكثر، مسألةُ زيادة عدد السكان في مستقبل إيران العزيزة، مع الحفاظ على جميع الجوانب الكمية والنوعية المطلوبة. وهذه القضيّة الاستراتيجية والمصيرية، التي لطالما أكّدها القائد الشهيد العظيم الشأن (أعلى الله مقامه الشريف) خلال العقود الأخيرة، تؤثّر في تفعيل مكامن القوة، وخلق العديد من الفرص العلمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بها، كما تؤثّر في دفع تهديدات الأعداء ومساعيهم المغرضة وإزالتها. ويبدو أنّه بعد غفلة طويلة وفادحة التكلفة هيمنت على ساحة التخطيط وإدارة شؤون البلاد، قد أُتيحت اليوم، بفعل بعض الإجراءات، فرصة تمكّن الشعب والمسؤولين من أن يتناولوا هذه القضيّة بنظرة أعمق.

وعند النظر في مختلف شؤون السكان ومتطلباتهم واحتياجاتهم في شتى المجالات، تكون الأسرة تارةً والفرد تارةً أخرى معيارًا لقياس الأمور، ففي بعض المجالات، كالسكن وكثير من السلع والخدمات، تُعدّ الأسرةُ المستهلكَ والمستخدمَ، في حين يُعتمد الفرد وحدةً معيارية في مجالات أخرى، كالغذاء والملبس والشؤون المرتبطة بالصحة. وإنّ بلوغ العدد السكاني المنشود من المسائل التي يتداخل فيها كلا البُعدين. ومن هنا، فإنّ الاهتمام بمختلف أنواع البنى التحتية والجوانب المرتبطة بتعزيز بنيان الأسرة سيظلّ عنصرًا دائمًا في مسيرة الجهود الرامية إلى تصحيح المنحنى السكاني للبلاد، كما أنّ العناية بالشؤون الفردية ذات الصلة أمرٌ ضروريٌّ أيضًا. إنّ الاهتمام الجاد والشامل بكلّ من تيسير الزواج في سنّ الشباب، وضمان الصحة الفردية، التي ترتبط بدورها بجملة من الأمور، ودعم الإنجاب، وتعزيز ثقافة محوريّة الأسرة، والتعريف بالنماذج الناجحة في هذا المجال، يمثّل خطوةً مؤثّرة على طريق جعل إيران أكثر قوة. كما أنّ التبيين الصحيح لهذه المسائل لأفراد الشعب كافة، ولا سيّما الشباب، يشكّل بدوره عونًا إضافيًا في هذا الاتجاه.

ولا شكّ أنّ كل إيراني غيور يتطلّع إلى مستقبل مشرق ومجيد لهذا الوطن وأهله، ستكون لديه دوافع وإرادة قوية لاستمرار الأجيال الإيرانية بما يليق بمستوى الحضارة الإسلامية الجديدة. وإنّي لأعرب عن أملي العميق في أن يتمكّن وطننا العزيز، عبر تدارك أوجه القصور الناجمة عن بعض السياسات السكانية السابقة، والمضيّ بجدّية في متابعة السياسة الصحيحة والاستراتيجية الرامية إلى زيادة عدد السكان الشباب، وترسيخ محورية الأسرة في هذه القضية، من أن يجتاز بسلامٍ المنعطف الخطير والمرحلة المصيرية التي نمرّ بها، وأن تتوافر، بتوفيق الله، وبدعاء الخير والبركة من مولانا (عجّل الله تعالى فرجه الشريف)، أسباب نزول البركات الإلهية، على نحو أكبر وأفضل، على الإيرانيين، الذين يُعدّون في هذا الزمان حَمَلة راية الحق والعدل، بمنّه وكرمه.

الكلمات المفتاحية