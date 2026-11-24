واصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لليوم الـ411، عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.

واستشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء بـ 24 تشرين الثاني 2026، جراء غارات "إسرائيلية" استهدفت مدينة غزة ومواصي خان يونس، فيما ارتفعت حصيلة الشهداء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى تسعة.

واستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب أربعة آخرون إثر غارة جوية استهدفت نقطة أمنية في شارع خمسة بمنطقة مواصي خان يونس، جنوبي القطاع.

ونُقلت جثامين الشهداء، وهم بشار محمد أبو لولوي، وأكرم صبحي أبو طعيمة، ووجدي سامي أبو صلاح، إلى مجمع ناصر الطبي.

وفي مدينة غزة، استهدفت طائرة مسيّرة "إسرائيلية" تجمعًا للمواطنين قرب برج الأندلس شمالي المدينة، ما أدى إلى استشهاد عز الدين صالحة وأيمن صالحة.

وكان ثلاثة مواطنين قد استشهدوا مساء أمس الاثنين، وأصيب آخرون بجروح خطيرة، إثر استهداف مسيّرة الاحتلال مركبة غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن الشهداء هم خليل صبحي كحيل، ورائد جمال المصري، وأحمد الزهارنة، فيما أصيب سبعة مواطنين آخرين.

وأدى القصف إلى احتراق المركبة بالكامل وتفحّم جثامين الشهداء.

وفي وقت سابق، استشهد العامل في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عادل الحلو، وأصيب ثلاثة آخرون، جراء غارة جوية استهدفتهم أثناء عملهم في حراسة بئر مياه، بحسب الناطق باسم الوكالة.

وفجر اليوم الثلاثاء، فجّرت قوات الاحتلال مباني سكنية في المناطق الغربية من بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار شرقي خان يونس، وقصفت مدفعيتها المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وسط القطاع.

كما أصيب عشرة فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في منطقة التوام شمالي القطاع.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر إلى 1679 شهيدًا، إضافة إلى 6100 مصاب، فيما بلغ عدد جثامين الشهداء التي جرى انتشالها 851.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 74746 شهيدًا و176234 مصابًا.

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