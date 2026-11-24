اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 بتحليل الأوضاع الاقليمية والدولية والداخلية المتعلقة بالجاهزية الإيرانية والمواقف المعادية الأميركية للحرب، مضافًا إلى ازدياد النقاش الداخلي مع بعض مثيري الشبهات والأفكار التي وصفت بأنها تدعو إلى سلام استسلامي إيراني مغفلة أن إيران في كل ما تفعله هي في حرب دفاعية مقابل عدوان أميركي صهيوني مستمر.

فك شيفرة الابتزاز الأوروبي المناهض لإيران

في هذا السياق كتبت صحيفة رسالت تقول: "بينما تنشر وسائل الإعلام الأميركية أكاذيب معادية لإيران، مثل الادعاءات بوجود مدن صواريخ بالقرب من السدود الإيرانية، وأن طهران تخطط لاستخدام قنابل قذرة في الولايات المتحدة، بدأت بعض الدول الأوروبية أيضًا بتوجيه اتهامات باطلة ضد إيران. فعلى سبيل المثال، زعمت فرنسا وقوع هجوم إلكتروني على ثلاجات أحد المتاجر وسط احتجاجات شعبية ضد سياسات ماكرون، وأعلنت لندن اعتقال أفراد يُنسبون إلى إيران مسؤولين عن الهجوم على فارفورد، كما زعمت اليونان أن إيران قد تخطط لاغتيال بعض الأفراد، ودعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كالاس، إلى مواجهة تدخل طهران في الشؤون الداخلية الأوروبية بتشديد العقوبات.

إلى جانب هذه الادعاءات، نُشرت أيضًا تقارير عن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى، مثل وزراء الخزانة والخارجية والحرب، يلجؤون إلى ثكنات عسكرية خوفًا من احتمال قيام طهران باغتيالهم. يرتكز هذا التهويل على تصوير إيران باعتبارها التهديد الأول لأمن الولايات المتحدة وأوروبا، مع وجود عدة نقاط جديرة بالملاحظة حول هذه التحركات.

أولًا، استنادًا إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فإن لإيران، بوصفها دولة تعرضت لعدوان عسكري غربي صهيوني، الحق في الدفاع المشروع عن نفسها والثأر لدماء ضحايا هذه الحرب. لذا، فإن سعي الغربيين والصهاينة إلى التهرب من مسؤولية جرائمهم وحق إيران في الدفاع المشروع والانتقام، من خلال الغطرسة والاتهامات الأمنية، لا يغير من جوهر حق إيران. في الوقت نفسه، تقع على عاتق المؤسسات الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان مسؤولية عالمية لمعاقبة المعتدين والمجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء الإمام الشهيد وأطفال ميناب، وغيرهم، وهي مسؤولية لا يمكنهم التهرب منها.

ثانيًا، تواجه أميركا وأوروبا أزمات أمنية، بما في ذلك اختلافات في مسارات الطيران وأنظمة التبريد في المتاجر، وغيرها، والتي، وفقًا لخبراء في البنية التحتية لهذه الدول، مستمرة منذ عقود. أثارت الاضطرابات الحالية تساؤلاً في أذهان العامة: كيف يمكن للغرب، الغارق في أزمات داخلية ونقاط ضعف تقنية وتكنولوجية، أن يدعي الأحادية والتحرر من أجل تقدم الدول الأخرى ويطالب الآخرين بالاستسلام لقوته وتفوقه المزعومين؟

ثالثًا، أدت سياسات الغرب الرأسمالية والمُسببة للأزمات، بما في ذلك شن الحروب على الدول الأخرى بدلًا من معالجة المشاكل الاقتصادية والمعيشية الداخلية، والإصرار على مبدأ "إسرائيل" الأول، الذي جعل الغرب رسميًا شريكًا في جرائم الكيان الصهيوني، إلى تنامي التطرف في المجتمعات الغربية، وهو ما يتجلى في الانتخابات الألمانية وغيرها، وموجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومات والسيادة في العديد من هذه الدول، والتي تظهر مظاهرها في فرنسا وألمانيا وإنجلترا وإيطاليا وغيرها. لا مفر، في ظل تنامي التطرف في الغرب، نتيجةً للدعاية والسياسات السلوكية لقادة هذه الدول، من توقع حدوث تخريب إلكتروني واختراقات، بل وحتى تفجيرات وانعدام أمن جماعي. بدلًا من اتهام إيران، ينبغي على القادة الغربيين البحث عن جذور الأزمة في مجتمعاتهم، في حين أن السياسة العالمية الغربية مليئة بالقتل والجريمة، مما يدفع العديد من الدول إلى الانتقام والعمل ضد المصالح الغربية. لا يستطيع الأوروبيون والأمريكيون التستر على هذه القضايا بتوجيه اتهامات ضد إيران أو إخفاء القمع الذي يجري في شوارعهم هذه الأيام.

رابعًا، إن تجربة "العلم الزائف" التي لطالما استخدمها اللوبي الصهيوني ودعاة الحرب الغربيون تظهر من جديد. تشير التقارير عن زيارة رئيس "الموساد" إلى الولايات المتحدة، وسعيه هو ونتنياهو لجر الولايات المتحدة إلى حرب ضد إيران، وفي الوقت نفسه، تصاعدت حدة رهاب إيران في أوروبا بفعل وسائل الإعلام والحركات السياسية، إلى تعريف جديد لعملية "العلم الزائف" لحرب جديدة، لأن أشخاصًا مثل نتنياهو يرون بقاءهم في إشعال حرب جديدة ضد إيران، بينما يفتقرون هم شخصيًا إلى الشجاعة للقيام بذلك، وهم مصممون على توريط الولايات المتحدة وبعض الأوروبيين في هذه الحرب.

يبدو أن اللوبي الصهيوني، الذي مُني بهزيمة نكراء في الانتخابات الأميركية، وعجز عن كبح موجة العداء للصهيونية وإجبار القادة الأوروبيين على اتخاذ إجراءات سلبية ضد النظام، يحاول استخدام أساليب التضليل لتحويل الأنظار العالمية من مواجهة النظام الصهيوني إلى إيران، وفي الوقت نفسه، إيقاع الغربيين في فخ حرب أخرى ضد إيران على أرض نتنياهو. والأمر الأهم هو أن بعض القادة الأوروبيين والأميركيين ما زالوا يتوهمون إمكانية تحقيق مكاسب، لا سيما فيما يتعلق بقضية مضيق هرمز، من خلال سياسة الضغط والتهديد. وفي الوقت الذي يدّعون فيه امتلاك أسلحة نووية، يسعون، بمساعدة مدير عام الوكالة، إلى اتهام إيران بامتلاك أسلحة نووية في الاجتماع الفصلي للوكالة، بهدف إجبارها، في رأيهم، على قبول مفاوضات تُرضي الولايات المتحدة، أو على الأقل إعادة فتح مضيق هرمز. يُكرر القادة الغربيون سياسة العقوبات والحصار والتهديدات البالية، بينما تستغل إيران صمود شعبها الاجتماعي والاقتصادي، وقوتها العسكرية، ودبلوماسيتها، ولن تدخل في أي مفاوضات حتى تُلبى شروطها السبعة. في المقابل، سترد على أي تهديد بسرعة وحزم أكبر، وبردع أوسع، وبالطبع، دون أي قيود جغرافية، بفضل نطاق صواريخها الجديد".

أميركا تتطلع إلى إحداث فوضى داخل إيران

من جهتها كتبت صحيفة كيهان: "الولايات المتحدة وحلفاؤها يواجهون نقصًا في الذخيرة. وعلى النقيض من ذلك، كانت جبهة القتال في اليمن واضحة المعالم كعادتها. لم يترك اليمنيون أيًا من هجمات العدو اليهودي العربي الأميركي دون رد. وقد أدى ذلك إلى نفاد ذخيرة النظام السعودي. بالأمس، ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن السعودية، التي اعتمدت على الأسلحة الأميركية لسنوات، اتجهت إلى كوريا الجنوبية وأوكرانيا وشركاء آخرين في أعقاب تصاعد هجمات الجيش اليمني وتقليص مخزونها من الصواريخ الاعتراضية.

وقد حدث الشيء نفسه للولايات المتحدة في حربها مع إيران. وقد أثارت وسائل الإعلام الناطقة بالإنجليزية هذه الحادثة مرارًا وتكرارًا، حتى أن البيت الأبيض أصدر أمرًا بمتابعة كيفية تسريب خبر نفاد ذخيرة البلاد إلى وسائل الإعلام.

[...] من المرجح أن عجز الولايات المتحدة في المواجهة المباشرة مع إيران قد دفعها إلى تهدئة الوضع العسكري وتوجيه اهتمامها بشكل أكبر نحو الاضطرابات والفوضى الداخلية في إيران. في اليوم 269 من الحرب، كشف أحد الشخصيات العسكرية الأميركية عن هذا التوجه في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركية. زعم جاك كين، وهو جنرال متقاعد في الجيش الأميركي، أن وكالات الاستخبارات الأمريكية و"الإسرائيلية" تُسلّح عشرات الآلاف من الإرهابيين الإيرانيين. تشير هذه التصريحات، إلى جانب مواقف ترامب و"الموساد" السابقة بشأن اضطرابات كانون الثاني/يناير، إلى تدخل أجنبي في هذه الاضطرابات. قال جاك كين، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، ردًا على سؤال حول كيفية دعم معارضي الحكومة الإيرانية: "لا أستطيع الخوض في التفاصيل، لكن الموساد ووكالة المخابرات المركزية الأميركية يُسلّحان عشرات الآلاف من الإيرانيين".

[...] بالطبع، يبدو أن نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه المرة مختلف عن التجارب السابقة، ووفقًا لتصريحات المسؤولين، فإن عناصر الفوضى التي تُثير الفتن نيابةً عن العدو داخل البلاد ستُعاقب وتُستهدف دون إضاعة أي وقت. من هذا المنطلق، يمكن اعتبار الأسلحة التي تبرعت بها الولايات المتحدة لعناصرها الإرهابية التابعة لها غنيمة في أيدي القوات المسلحة الإيرانية، والتي ستستخدمها لضرب العدو الأميركي. تمامًا كما يستخدم اليمنيون اليوم، بأخذهم غنائم الأسلحة السعودية، هذه الأسلحة ضد النظام السعودي، مُحققين بذلك مقولة قائد الثورة الشهيد: "لا أقلق بشأن المعدات والمنشآت التي يُقدمها الغرب للسعودية، لأنها، بإذن الله، ستقع في أيدي مجاهدي الإسلام".

[...] كان اليوم الـ269 من الحرب أحد تلك الأيام التي أظهرت أنه حتى لو خمدت نيران المعركة، فإن الحرب لا تزال مستمرة تحت سطح ساحة المعركة، وأن إيران الإسلامية، دفاعًا عن نفسها ولضمان أمنها وسلامها، قد ألقت بمخالبها في أقوى جيش في العالم، من أجل تحقيق الردع الكامل من خلال التغلب عليه بإرادتها".

النزعة العسكرية أم الصمود والدفاع؟

أما صحيفة إيران فكتبت تقول: "أحيانًا، تتضمن التعليقات ما يشير إلى تحريف الكلمات أو سوء فهم المفاهيم، مثل: "يبدو أن إيران تسعى للحرب، أو أن بعض الحركات والمؤسسات السياسية تسعى إليها، وتمنع البلاد والشعب من رؤية نور السلام والراحة والسعادة!"

وقد كرر بعض الأكاديميين وغيرهم ممن يعتقدون أن مصلحة إيران والشعب الإيراني تقتضي عدم اندلاع حرب، هذا الرأي مؤخرًا. لا ينبغي لنا التركيز على الأفراد أو الحركات السياسية، بل يجب نقد القضية نفسها ودراستها. [...] الفكرة المطروحة هي: "الحرب سيئة وشريرة ومدمرة. السلام خير وحكيم؛ المصالحة خير! لذا دعونا لا نكون دعاة حرب ولا نختلق الأعذار لأمريكا." هذه الفكرة طُرحت ولا تزال تُطرح بتعبيرات مختلفة وعلى مستويات متباينة.

[...] إنّ أصحاب المصلحة والعقلانية، الذين يتحدثون باستمرار عن أضرار الحرب ومشاكل البلاد والأمة، يؤكدون ما يلي:

أولًا: معارضتهم الشديدة لاستمرار الحرب، وإيمانهم بأنّ "إنهاء الحرب اليوم خيرٌ من إنهائها غدًا".

ثانيًا: لقد حققت إيران إنجازات استراتيجية في هذه الصراعات، كردعها في مضيق هرمز، وإظهارها الإرادة للرد، وتماسكها الوطني، وتحديها للقوة العسكرية للولايات المتحدة. بإنهاء الحرب في ظل الظروف الراهنة، سنعزز هذه الإنجازات، ونمنع تدمير البنية التحتية، ونحول دون إلحاق المزيد من الضرر بالبلاد.

ثالثًا: إنّ استمرار الحصار والضغوط الاقتصادية أمر لا يُطاق بالنسبة لإيران، ومصالح إسرائيل مرتبطة ارتباطًا وثيقًا باستمرار الصراع والحرب.

رابعًا: تلعب الحسابات الاستراتيجية للطرف الآخر لمنع اندلاع حرب ضد إيران، ووضع مضيق هرمز وارتباطه بالاقتصاد الدولي، دورًا أكثر أهمية بكثير من الأسلحة النووية أو احتياطيات اليورانيوم. إن الإصرار على "الإدارة الحصرية لمضيق هرمز" قد يُدخل البلاد في حالة "حرب دائمة"، ومن الأفضل التوصل إلى اتفاق دائم يتسم بالمرونة وتقديم تنازلات مدروسة.

خامسًا: من الأفضل اللجوء إلى الرأي العام وإجراء استفتاء شعبي لمواصلة الحرب.

هذه النقاط الخمس، أو المسائل التي ذكرتها، تظهر في خطابات مختلف الأشخاص؛ من أساتذة الجامعات إلى بعض الصحفيين، أو المسؤولين التنفيذيين والسياسيين السابقين، أو المتحدثين باسم بعض الحركات السياسية.

فلنركز على الفكرة لا على المتحدثين والكتاب. لكن جميع المتحدثين والمعلقين الذين يتحدثون عن أضرار الحرب والدمار لم يولوا اهتمامًا لنقطتين استراتيجيتين، أو لم يتأملوا فيهما.

أولًا: إيران في موقف دفاعي، وليست في موقف حرب. من يكون في موقف حرب يحدد أهدافه ومصالحه ومنافعه من الحرب التي يخوضها. تمامًا كما حددت أميركا و"إسرائيل" أهدافًا لهما في بداية حرب الأيام الاثني عشر وحرب الأيام الأربعين، وفي هذه الأيام في حرب مضيق هرمز. بعض هذه الأهداف واضحة، وبعضها الآخر يمكن تحديده ضمن طبقات خفية:

أ: سقوط الجمهورية الإسلامية الإيرانية

ب: تفكك إيران

ج: حرب أهلية وفوضى في إيران

د: السيطرة على مصالح إيران ومواردها النفطية

ه: تدمير قدرات إيران الصاروخية الباليستية

و: تدمير قدرات إيران النووية

ز: تشكيل دولة عميلة في أجزاء من الأراضي الإيرانية، على غرار نموذج يوغوسلافيا السابقة.

الدولة التي تتخذ موقفًا دفاعيًا تدعم استقلالها وأراضيها ووحدتها الوطنية وإنجازاتها العلمية والتقنية والصناعية. لا يمكن وصفها بأنها دولة مُحرضة على الحرب، بل من حقها أن تكون حذرة! تكمن الحكمة في مقاومة عدو يسعى لفرض إرادته. إن عدم التمييز أو التعريف بين "التحريض على الحرب" و"الدفاع" قد يُؤدي إلى سوء فهم كبير، ويُزعزع جو الفكر والخطاب، ويُسبب بالطبع ارتباكًا في المجتمع.

الولايات المتحدة و"إسرائيل" في موقف مُحرض على الحرب، بينما إيران في موقف دفاعي. من الواضح أنه في عالمنا اليوم، يُبرر قتل الأطفال في غزة بالدفاع عن النفس، ويُفسر استشهاد طلاب ميناب بأنه محاربة للإرهاب. نادرًا ما يتحدث دعاة الحرب علنًا عن أهدافهم. مع أن نتنياهو صرّح بأنه كان يخطط لحرب ضد إيران منذ أربعين عامًا، إلا أنه كان يعلم أن "إسرائيل" لن تستطيع التحرك بمفردها في مثل هذه الحرب دون تدخل وهجوم أميركيين.

فهل يُعتبر من يتبنى فكرة الحرب والعدوان، ويقف بلد وأمة في وجههما ويقاومان من أجل البقاء والوحدة الوطنية والإقليمية، داعيًا للحرب؟ دعاة الحرب، كما وصفهم كارل فون كلاوزفيتز، استراتيجي الحرب، هم من يسعون لفرض إرادتهم على الطرف الآخر، أي العدو. وهذا ما حاولت أميركا تحقيقه في حربها ضد إيران، لكنها فشلت في بلوغ أي من أهدافها. لقد انغمس ترامب في عالم من الكلام والنرجسية والتهريج.

ثانيًا: كيف يمكن الوثوق بأميركا؟ هل يعني ذلك تقديم تنازلات؟

إن فكرة التخلي عن البرنامج النووي تتجاهل نقطتين أساسيتين. أولهما، انعدام الثقة والمنطق في أن تسليم إيران لليورانيوم المخصب سيجنبها المزيد من الهجمات، كما حدث مع ليبيا. فقد دمروا ليبيا وسلموها لعصابات من المغامرين والناهبين والقتلة. ألم تقع حربا الاثني عشر يومًا والأربعين يومًا في خضم المفاوضات؟ ألم يُناقش الحصار البحري وخطة "القفص الحديدي" والحصار البري لإيران بعد توقيع اتفاقية إسلام آباد بين رئيسي الولايات المتحدة وإيران؟ لدرجة أن وزير الخارجية الإيراني، الدكتور عراقجي، صرّح مؤخرًا: "اتفاقية إسلام آباد غير مقبولة".

يدور الحديث برمته حول تنفيذ إرادة الولايات المتحدة وإسرائيل في غرب آسيا، وليس حول مفاوضات أخلاقية وعادلة. أولئك الذين يعتبرون إيران دولة مُحرضة على الحرب، يُظهرون في كلامهم استسلامًا ضمنيًا. وكأنهم لم يُدركوا جيدًا وضع إيران والشعب الإيراني والولايات المتحدة و"إسرائيل"".

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