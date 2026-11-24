ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن المحادثات بين حزب "الليكود" وكتلة آيزنكوت مستمرة، في ما يتعلق بتشكيل الحكومة "الإسرائيلية" لكن نتنياهو لا يتنازل عن الأولوية في تولّي رئاسة الحكومة، وآيزنكوت يشترط إنهاء ولاية نتنياهو شرطًا أساسيًا.

وقالت الصحيفة: "في الوقت الذي تمضي فيه أيام التكليف، يعمل الشركاء في الكتلة على إفشال خطط بعضهم بعضًا: غولان يضغط من أجل تشكيل حكومة بدعم من الأحزاب العربية، وبينيت وليبرمان يرفضان ذلك، وليبرمان يدير مسارًا خاصًا به مع الحريديم".

وتقول المراسلة السياسية في الصحيفة موران أزولاي: "ليس هناك أي احتمال لأن يتنازل نتنياهو عن الأولوية في تولّي رئاسة الحكومة. فمن وجهة نظر نتنياهو، هناك نافذة زمنية حاسمة هنا. وهو يرى أنه يحتاج إلى السنتين المقبلتين بسبب السنتين المتبقيتين لترامب في الرئاسة؛ وهما سنتان ستساعدانه على ترسيخ إرثه. لكن هذه ليست المسألة الوحيدة، فهناك خلافات حول الكثير من القضايا الجوهرية: لجنة تحقيق رسمية، ووزارة القضاء، وتماسك كتلة نتنياهو، وغير ذلك. صحيح أن المحادثات طويلة وممتدة، لكن لا توجد تفاهمات، باستثناء أمرين أساسيين للغاية: الاعتراف بدولة "إسرائيل" باعتبارها "دولة الشعب اليهودي"، وعدم الموافقة على إقامة دولة فلسطينية".

وتضيف أزولاي: "من وجهة نظر آيزنكوت، فإن إنهاء ولاية نتنياهو شرط أساسي في أي ترتيب قد يتم التوصل إليه. والشرط المركزي والأهم بالنسبة إليه هو خروج نتنياهو من مكتبه. لا توجد حاليًا حكومة بديلة، ولذلك تستمر المحادثات. كل واحد من اللاعبين السياسيين في الكتلة يعرقل خطة اللاعب الآخر لتشكيل حكومة. فكل واحد يتصور حكومة مختلفة. يائير غولان وغادي آيزنكوت يريدان حكومة بمشاركة الأحزاب العربية أو بالامتناع عن التصويت من جانبها، أما بينيت وليبرمان فيرفضان ذلك. ليبرمان يريد حكومة مع الحريديم، وبينيت يرفض. وبينيت يريد حكومة وحدة، بينما يرفض الآخرون. حاليًا، هذه أيام إفشال الخطط؛ فهم يعملون على إفشال تشكيل الحكومة بدلًا من تشكيلها".

وبحسب أزولاي، "يتعين على آيزنكوت إيجاد صيغة مبتكرة تتيح تشكيل حكومة. وسيتعين عليه أن يدفع أحد شركائه إلى التنازل عن أحد تعهداته الجوهرية. لكن في الوقت الراهن، لا يبدو أن الأمور تتجه نحو ذلك. هذا هو أمل آيزنكوت، وهو الحل الوحيد لعدم مواصلة إهدار أيام التكليف سدى".

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