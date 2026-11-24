كشفت شعبة إعادة التأهيل في وزارة الحرب الصهيونية في تقرير لها اليوم (الثلاثاء) أن 92,300 جريح وجريحة من جميع حروب "إسرائيل" يتلقون العلاج فيها، بينهم 31,500 أُصيبوا خلال السنوات الثلاث الأخيرة. مشيرة إلى أن ميزانية إعادة التأهيل قفزت بنسبة 88%، لتصل إلى 10 مليارات شيكل.

وتتعلق أبرز المعطيات الواردة في التقرير بحجم الإصابات النفسية. إذ يعاني 47% من مجمل متلقي العلاج، أي 43,800 شخص، من اضطراب ما بعد الصدمة وإصابات نفسية، ومن بينهم 19,600 أُصيبوا في الحرب. وبناءً على ذلك، تُخصص 62% من ميزانية الشعبة، أي نحو 6.25 مليارات شيكل، لعلاج الأشخاص الذين يعانون من إصابات نفسية، والمصابين باضطراب ما بعد الصدمة، والمصابين بإصابات في الرأس.

وفي صفوف جرحى الحرب، وفقًا للتقرير ترتفع نسبة الإصابات النفسية أكثر، لتصل إلى 62%. ويعاني 10,100 منهم من إصابات نفسية فقط، فيما يعاني 9,400 من مزيج من إصابات جسدية ونفسية. وأكثر من نصف جرحى الحرب، أي 58% (15,700)، هم من أفراد قوات الاحتياط. ويُظهر التقرير أيضًا أن النساء يشكّلن 8% من جرحى الحرب، وأن نحو 32% (8,700) منهم آباء وأمهات لأطفال دون سن 21 عامًا.



وتُظهر معطيات وزارة الحرب أن 602 من مجمل متلقي العلاج مصنفون ضمن فئة ذوي الإعاقة الخاصة بنسبة 100% فأكثر، وهي الدرجة الأعلى والأشد، ومن بينهم 63 أُصيبوا في الحرب. ويعاني 3,900 جريح من إصابات في الرأس بدرجات متفاوتة من الخطورة، بينهم 249 من جرحى الحرب يعانون من إصابات معقدة. وإضافة إلى ذلك، يعيش 123 جريحًا مع العمى أو إعاقة بصرية دائمة، عشرة منهم أُصيبوا في الحرب.

وبحسب توزيع مجمل متلقي العلاج وفق نوع الخدمة، أُصيب 48% خلال الخدمة الإلزامية، و27% خلال خدمة الاحتياط، و13% خلال الخدمة الدائمة، و9% في الشرطة، ونحو 3% في سائر قوات الأمن. ويبلغ عدد الجرحى الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا 33,300، فيما تجاوز 932 منهم سن التسعين، وتجاوز تسعة أشخاص سن المئة. ونحو 30% من متلقي العلاج، أي 28,700 شخص، هم آباء وأمهات لأطفال دون سن 21 عامًا.

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