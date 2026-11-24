بعد انتهاء أعمال وبرامج الدورة الـ 35 للمؤتمر القومي العربي في بيروت، وضمن جولته الجنوبية، زار وفد من المؤتمر برئاسة رئيس جمعية مناهضة الصهيونية في الأردن المحامي الأستاذ أحمد عودة، ضريح القائد الإعلامي الشهيد المجاهد الحاج محمد عفيف في روضته في مجمع السيدة الزهراء عليها السلام في مدينة صيدا يرافقه عدد من أعضاء المؤتمر من الدول العربية.

وكان في استقبالهم شقيق الشهيد الجريح الحاج حسن النابلسي، ومسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر، وعدد من كوادر قطاع صيدا، بحضور القيادي في الحرس القومي العربي الأستاذ إسماعيل حفوضة.

وتلا الوفد سورة الفاتحة على ضريح الشهيد، وضريح والدة العلامة الراحل سماحة الشيخ عفيف النابلسي، وضريح نجله الشهيد الشيخ صادق النابلسي، وضريح الشهيد باقر بهاء النابلسي.

ووضع ضاهر الوفد بصورة الاعتداءات التي طالت مدينة صيدا ومجمع السيدة الزهراء عليها السلام، كما تحدث عن حياة كل من العلامة الراحل الشيخ عفيف النابلسي والشهيد القائد محمد عفيف والشيخ صادق النابلسي، مؤكدًا المضي على خط المقاومة والجهاد حتى تحقيق الأهداف التي رسمها الشهداء وعلى رأسهم سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله.



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