أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، حالة "الإنذار الوبائي" في جميع محافظات القطاع عقب ارتفاع حاد في الإصابات بمرض التهاب السحايا وسط تحذيرات من تفاقم انتشاره لا سيما بين الأطفال في ظل تدهور الأوضاع البيئية والصحية.

وقال نائب مدير عام الرعاية الأولية لشؤون الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور نضال غنيم إن القطاع سجل 272 إصابة بالتهاب السحايا خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي بزيادة تجاوزت ثمانية أضعاف المعدل الشهري الطبيعي الذي يتراوح بين 30 و50 إصابة.

وأضاف غنيم أن 15 شخصًا توفوا جراء الإصابة بالمرض منذ بداية العام الحالي، من بينهم خمس حالات سُجلت خلال أشهر آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر.

وأوضح أن الإصابات بالتهاب السحايا البكتيري الأكثر خطورة ارتفعت من معدل يتراوح بين 10 و20 حالة شهريًا إلى 108 حالات خلال تشرين الأول/أكتوبر، فيما سُجلت 100 حالة إضافية منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، محذرًا من ارتفاع احتمالات الوفاة والمضاعفات العصبية الدائمة.

وأشار إلى أن الفحوصات المخبرية أكدت انتشار نوع من التهاب السحايا الفيروسي يُعرف بـ"إنتيروفيروس" ويرتبط بالتدهور البيئي، لافتًا إلى تعذر تحديد النمط الجيني للسلالات المنتشرة بسبب عدم توفر الفحوصات اللازمة.

وعزا غنيم تفشي المرض إلى تدهور البنية التحتية واكتظاظ مراكز الإيواء واختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي إلى جانب تفاقم الأوضاع مع فيضان المياه الناجم عن الأمطار.

واتهمت وزارة الصحة سلطات الاحتلال بعرقلة إدخال قطع غيار الصيانة ومواد التعقيم والوقود، محمّلة إياها المسؤولية عن تفاقم الظروف التي أسهمت في انتشار الأمراض، وداعية إلى تدخل دولي عاجل لإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي.

كما طالبت الوزارة منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بتفعيل خطة استجابة طارئة تشمل توفير المستلزمات المخبرية والمضادات الحيوية وتجهيز غرف عزل آمنة.

ودعت المواطنين إلى الالتزام بإجراءات النظافة الشخصية وغسل اليدين واستخدام المياه النظيفة والتوجه إلى المستشفيات فور ظهور أعراض تشمل ارتفاع الحرارة المفاجئ والصداع الشديد وتيبس الرقبة والقيء المتكرر.

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