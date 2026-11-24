أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أرسلت إلى الكونغرس قائمة بطلبات تمويل تريد تضمينها في أي مشروع قانون مؤقت قد يقره المشرعون الشهر المقبل لاستمرار تمويل الوكالات الفيدرالية وتجنب إغلاق الحكومة، بحسب تقرير لصحيفة "بوليتيكو".

ويواجه المشرعون موعدًا نهائيًا في 11 كانون الأول/ديسمبر لإقرار تشريع التمويل. وبما أن القادة لا يزالون بعيدين عن اتفاق ثنائي الحزبين لتمويل الوكالات الفيدرالية بميزانيات محدثة للسنة المالية الحالية، فمن المرجح أن يلجأ الكونغرس إلى قرار آخر لاستمرار التمويل يبقي الغالبية العظمى من الوكالات تعمل بميزانياتها الحالية لعدة أشهر أخرى على الأقل.

وتشمل طلبات "الاستثناءات" تمويلًا يصل إلى 5 مليارات دولار لمواصلة جهود نشر درع "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي. وحذر البيت الأبيض من أن عدم توفير هذا المبلغ سيؤدي إلى "عدم تمكن القبة الذهبية من مواصلة الإنتاج" الذي بدأ عندما مول الجمهوريون المبادرة في مشروع قانونهم الضخم العام الماضي.

كما طلب البيت الأبيض السماح للبحرية ببدء شراء مواد لبناء أول بارجة من طراز "ترامب"، في خطوة تعارضها الأغلبية الديموقراطية في الكونغرس، محذراً من أن التأخير سيؤثر في التكلفة والتسليم في الوقت المحدد.

مرونة للبنتاغون في مكافحة المُسيّرات

وتضمنت القائمة لأيضًا منح وزارة الحرب مرونة لشراء تكنولوجيا مكافحة المُسيّرات وتسريع إنتاج عدة أصناف من الذخائر التي شهدت استخداماً مكثفاً في الخارج، إضافة إلى السماح له بإنفاق المليارات للحفاظ على مسار غواصات "كولومبيا" و"فيرجينيا" التابعة للبحرية الأميركية.



كما سعت الإدارة إلى منح إدارة الطيران الفيدرالية مرونة أكبر لتحديث نظام المراقبة الجوية بعد توقف الرحلات مؤخرًا، وطلبت ملياري دولار إضافيين لدعم برنامج "أرتيمس" لإعادة رواد الفضاء الأميركيين إلى القمر.

وتشير الوثيقة إلى أن إعفاءات تمويل أخرى لبرامج دفاعية "قادمة"، في إشارة إلى مسعى لتصعيد برامج معينة في ظل تعثر مساعي ترامب لتأمين ميزانية دفاعية بقيمة 1.5 تريليون دولار في الكونغرس.



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