حذّر القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، من أن أي مغامرة عسكرية جديدة ضد الجمهورية الإسلامية ستواجه بردّ إيراني أشدّ وأقوى من السابق، مؤكدًا أن الرد لن يكون محكومًا بأي قيود جغرافية، وأن طهران لن تتردد في توسيع نطاق المواجهة إذا أقدم العدو على تكرار عدوانه.

وأكد اللواء حاتمي في كلمة ألقاها خلال اجتماع لقادة ومسؤولي الجيش الإيراني في جامعة القيادة والأركان اليوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، أن مضيق هرمز يمثل قوة جيوسياسية وجزءًا أساسيًا من منظومة اقتدار الجمهورية الإسلامية، مشددًا على أن المضيق لن يُفتح قبل تحقيق الشروط السبعة الإيرانية، بل سيزداد إغلاقًا يومًا بعد يوم، مع فرض إدارة أكثر إحكامًا عليه، ومواصلة جعل الأوضاع فيه أكثر صعوبة على العدو وحلفائه.

وشدد على أن إيران أثبتت أنها ليست لقمة سهلة البلع، وإن كل من يحاول ابتلاعها سيختنق حتمًا، مؤكدًا أن إيران أظهرت قدرتها على توظيف عناصر قوتها العسكرية والسياسية والاجتماعية والجيوسياسية في مواجهة الأعداء.

الشعب الإيراني لن يتحمل وحده كلفة الحرب

كما شدد اللواء حاتمي على أن طهران لن تسمح للعدو بتحميل الشعب الإيراني وحده كلفة الحرب، قائلًا: "لم نسمح للعدو بفرض ألم الحرب على الشعب الإيراني وحده، بل جعلنا دعاة الحرب يشعرون بألمها في محطات الوقود وغرف استقبال منازلهم".

وأضاف: "لن تتحمل إيران وحدها تداعيات الحرب، وكل من ساعد العدو واصطف إلى جانبه سيتحمل بدوره كلفة الحرب"، مؤكدًا أن القوات المسلحة الإيرانية ستعمل على تنفيذ ذلك.

وأوضح أن إيران خاضت مواجهة مع الولايات المتحدة التي تدّعي أنها قوة عظمى، ومع كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، الذي كان يعتقد أن القدرات العسكرية الإيرانية ستتراجع بعد أيام قليلة، إلا أن القوات الإيرانية واصلت عملياتها وإطلاق صواريخها حتى اليوم الأخير من المواجهة.

مضيق هرمز جزء من منظومة القوة الإيرانية

وأكد اللواء حاتمي أن مضيق هرمز يشكل إحدى أهم أدوات القوة الجيوسياسية الإيرانية، معلنًا توجيه تعليمات إلى قائد القوة البحرية في الجيش لاتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل الظروف أكثر صعوبة على العدو وحلفائه في المضيق يومًا بعد يوم.

وشدد على أن مضيق هرمز لن يُفتح حتى تحقيق الأهداف والشروط السبعة للجمهورية الإسلامية، بل سيزداد إغلاقًا، مع فرض إدارة أكثر قوة وإحكامًا عليه.

ضربات أشد وبلا قيود جغرافية

وفي تحذير من مغبة شن عدوان جديد على إيران، قال اللواء حاتمي: "إن القائد العام للقوات المسلحة أصدر توجيهات استراتيجية تقضي بتوجيه ضربات أشد وأقوى، ومن دون قيود جغرافية، إذا ارتكب العدو حماقة جديدة وأشعل حربًا أخرى".

وأعلن اللواء حاتمي أن القوات المسلحة الإيرانية أعدّت خططًا عملياتية جديدة وهيأت مستلزمات تنفيذها، محذرًا من أن أي استهداف جديد للبنى التحتية الإيرانية سيُقابل بضربات مماثلة تطال البنى التحتية للعدو، على نحو يجعل إعادة تأهيلها أمرًا بالغ الصعوبة.

وأكد أن إيران باتت تخطط لعملياتها من دون قيود جغرافية، وأن توقيت أي مواجهة جديدة وظروفها سيحددهما الجانب الإيراني، مشيرًا إلى أن العدو يعيش حالة من الارتباك والانفعال، وأن إشعال حرب جديدة سيقوده إلى مأزق أعمق.

لن نقبل باستمرار حالة اللا حرب واللا سلم

وشدد القائد العام للجيش الإيراني على ضرورة إنهاء حالة اللا حرب واللا سلم، ورفع العقوبات الظالمة عن البلاد، وإزالة شبح الحرب عن إيران، مؤكدًا أن تحقيق هذه الأهداف يرتبط بتنفيذ الشروط الإيرانية السبعة.

وأشار إلى أن الشعب الإيراني سيواصل الصمود مهما طال أمد المواجهة، مستندًا إلى ثقافته العاشورائية وتاريخه العريق. مؤكدًا أن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تطور عسكري.



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