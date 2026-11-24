كشفت صحيفة "معاريف" العبرية عن أن رئيس الحكومة الصهيونية الحالية بنيامين نتنياهو أبلغ أعضاء كتلة حزبه "الليكود"، أنه حتى لو تشكلت حكومة برئاسة غادي آيزنكوت، فإنه لا يعتزم اعتزال الحياة السياسية. ونقلت عنه قوله: "حتى لو تشكلت حكومة سيئة، فإن "إسرائيل" لن تُترك بلا سند. سنسقطها".

ونقلت الصحيفة عن أوساط سياسية مطلعة جيدًا على "الليكود" وطريقة إدارة نتنياهو للحملات الانتخابية استخلاصها لنتيجة مفادها أن رسالة نتنياهو إلى المقربين منه تدل على تقبله الهزيمة. وبحسب هذه الأوساط، فإن الحديث يدور أيضًا عن محاولة لتحديد قواعد اللعبة مسبقًا لليوم التالي: "فإذا تشكلت حكومة برئاسة آيزنكوت، فإن ذلك لن يشكل، من وجهة نظر نتنياهو، بداية السباق على خلافته في "الليكود"".

وأشارت إلى أن "لكلمة "الهزيمة" أيضًا أكثر من معنى في هذه الحالة. فمن وجهة نظر نتنياهو، لا يتمثل السؤال الحاسم بالضرورة فيما إذا كان "الليكود" سيكون الحزب الأكبر، بل فيما إذا كان خصومه سينجحون فعليًا في تشكيل حكومة من دونه. وإذا لم ينجح أي من المعسكرين في حشد أغلبية، وانجرت الأحزاب إلى انتخابات أخرى، فسيتمكن نتنياهو من مواصلة قيادة "الليكود" في الحملة الانتخابية المقبلة أيضًا".

والسابقة الأقرب بالنسبة إلى نتنياهو وفقًا للصحيفة هي تشكيل حكومة بينيت ولابيد في حزيران/يونيو 2021. فبعد أداء الحكومة اليمين الدستورية وإزاحته عن رئاسة الوزراء، أعلن نتنياهو من على منصة "الكنيست" (البرلمان) أنه إذا قُدّر لـ"اليكود" الانتقال إلى المعارضة، فإنه سيفعل ذلك "مرفوع الرأس"، إلى أن يعود لقيادة "الدولة". واختتم كلامه آنذاك بالإنكليزية: "We will be back soon" – سنعود قريبًا. وفي كانون الأول/ديسمبر 2022، بعد نحو عام ونصف العام على فقدانه السلطة، عاد نتنياهو إلى رئاسة الوزراء.

وبحسب الصحيفة تقدّر أوساط مطلعة على سلوك نتنياهو السياسي أن هذه التجربة تؤثر أيضًا في طريقة تعامله مع احتمال تشكيل حكومة مستقبلية من دونه. وتقول أوساط سياسية: "لقد شهد سابقًا وضعًا بدا فيه أن كل شيء قد انتهى. ومن وجهة نظره، ينبغي الانتظار وتحديد نقطة ضعف الائتلاف الحاكم، ثم العودة".

ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو في المرة السابقة التي فقد فيها السلطة، لم يتنحَّ عن رئاسة "الليكود"، بل بقي رئيسًا للمعارضة، وحافظ على قيادة حزبه، وعاد إلى مكتب رئيس الوزراء بعد الانتخابات التالية.

الرسالة موجهة أيضًا إلى داخل "الليكود"

ورأت "معاريف" أن لتصريحات نتنياهو عنوان واضح داخل حزبه أيضًا. فإلى جانب الرسالة التي يوجهها إلى خصومه السياسيين، فإن توضيحه أنه لن يعتزل يهدف، وفقًا لتقديرات أوساط في "الليكود"، إلى منع الاستعداد المبكر لمعركة خلافته داخل الحزب.

ونقلت الصحيفة عن أوساط مطلعة على ما يجري في "الليكود" قولها: "ينبغي التساؤل عن سبب قوله ذلك الآن. أحد الاحتمالات هو أنه يريد أن يفهم الجميع أنه باقٍ في الساحة السياسية، وألا يبدأوا بالاستعداد لمرحلة ما بعده".

ومن الناحية البرلمانية أيضًا، رأت الصحيفة أن احتمال حدوث انشقاق في "الليكود" ليس أمرًا بسيطًا. موضحة أن "الانشقاق عن كتلة برلمانية من دون التعرض للعقوبات المفروضة على أعضاء "الكنيست" المنشقين عنها يتطلب، كقاعدة عامة، مجموعة تضم ما لا يقل عن ثلث أعضاء الكتلة. ولم تنجح المحاولات التي جرت في السابق في بلوغ هذه العتبة".

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