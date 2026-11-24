صعّدت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" من عملياتها العسكرية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ونفذت حملة اقتحامات ومداهمات واسعة اعتقلت خلالها نحو 25 فلسطينيًا، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم.

وفي أبرز التطورات، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري جنوب مدينة رام الله، ونفذت عملية عسكرية استمرت نحو سبع ساعات، تخللتها مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وسط حالة من التوتر والخوف بين الأهالي.

وحولت قوات الاحتلال مركز شباب الأمعري إلى ثكنة عسكرية ومركز للاحتجاز والتحقيق الميداني، ونشرت آلياتها في ساحته وعند مداخل المخيم، فيما اعتلى قناصتها أسطح المنازل المجاورة.

واحتجزت القوات نحو 30 مواطنًا وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية، قبل الإفراج عن معظمهم، فيما اعتقلت الشاب مهران أبو شوشة، وأطلقت خلال الاقتحام قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه منازل المواطنين.

وامتدت عمليات الاقتحام إلى مدينة البيرة المجاورة، في إطار التصعيد العسكري المتواصل في محافظة رام الله والبيرة.

حملة اعتقالات في عدة محافظات

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال نحو 25 فلسطينيًا على الأقل من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها، وتركزت الاعتقالات في محافظات طولكرم وبيت لحم ورام الله.

وفي بلدة علار شمالي طولكرم، أعادت قوات الاحتلال اعتقال أربعة أسرى محررين سبق أن أُفرج عنهم في صفقات تبادل، وهم: محمد حسني أبو سعدة، ومعتز صبحي زعرور، وصلاح رياض مجادبة، وإيهاب حسني جزار.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، بينهم طفل، عُرف منهم: سيف الدين عماد رقبان من مخيم الدهيشة، والفتى إبراهيم محمد طقاطقة من بلدة بيت فجار، إضافة إلى مالك بلال المشايخ من مخيم عايدة، ويوسف أبو سرور من منطقة خلايل اللوز.

اعتداءات المستوطنين تتواصل

وفي سياق اعتداءات المستوطنين، هاجمت مجموعات منهم مزارعين فلسطينيين أثناء عملهم في حراثة أراضيهم بمنطقة أبو نجيم، جنوب شرقي بيت لحم، واعتدت عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح ورضوض، استدعت نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وفي محافظة رام الله، تواصلت اعتداءات المستوطنين على قرى: كفر مالك ودير أبو مشعل ودير السودان، وشملت إحراق مركبات وكتابة شعارات عنصرية على جدران المنازل، إلى جانب قطع خطوط الكهرباء وتخريب البنية التحتية، في ظل وجود قوات الاحتلال وحمايتها.

وفي تطور ميداني آخر، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى بلدة جمالة غرب رام الله، وحولت عددًا من المنازل السكنية إلى نقاط مراقبة عسكرية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة في نابلس وعددًا من المخيمات المحيطة بها، ونفذت عمليات تفتيش واسعة طالت محال تجارية ومنازل سكنية.



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