عقد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن مؤتمرًا صحفيًا في قاعة الصحافة في مجلس النواب تناول فيه قضية الموقوفين الخمسة، وأكد أن ما جرى تداوله إعلاميًا بشأن قضية المعتقلين الخمسة تضمّن إفادات وروايات مفبركة ومزيّفة، جرى نشرها قبل اختتام التحقيق من قبل شعبة المعلومات، وقبل الحصول على إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.

وتساءل عن مدى التزام القضاء والأجهزة الأمنية بمبدأ سرية التحقيق المنصوص عليه في القانون، معتبرًا أن كشف تفاصيل التحقيقات يشكل مخالفة صريحة للقانون ولسرية التحقيق، ومحاولة واضحة ومحمومة للتأثير في مجريات التحقيق والجهات القضائية، بما يضرب صدقية التحقيقات والادعاءات، متسائلًا عما إذا كان قد صدر قانون جديد في البلاد يجيز تجاوز سرية التحقيق.

وأوضح أن أحد أسباب عقد المؤتمر الصحافي هو أن محامي الدفاع زاروا، يوم الجمعة الماضي، المعتقلين لدى السلطة والأجهزة الأمنية والقضائية، واستمعوا إلى إفاداتهم.

وأشار إلى أن المعتقلين كانوا قد توجهوا إلى بلدة مجدل في قضاء الكورة، وهي بلدة مختلطة تضم مسيحيين وشيعة، وكانت زيارتهم ذات طابع اجتماعي وإنساني وإنمائي، مؤكدًا أن ما قيل عن توجههم إلى البلدة بهدف التحريض الطائفي لا أساس له، وأن إفاداتهم في التحقيق لم تتضمن ما جرى تداوله من روايات واتهامات.

وأضاف أنه جرى استدعاء شخصين آخرين وحضرا إلى التحقيق، ثم تُركا رهن التحقيق، فيما أُعيد استدعاء أحدهما لاحقًا.

ولفت إلى أنه مع تصاعد الاستغلال السياسي والإعلامي للقضية، وما تضمنه من اتهامات بالتحريض الطائفي واختلاق الأكاذيب والروايات المضللة، حرصنا على جلاء الحقيقة كما هي، ومنع الاستغلال السياسي والتحريض الطائفي، مع الحفاظ على التعاون، وامتنعنا طوال الفترة الماضية عن الحديث في الإعلام، وعملنا على إجراء اتصالات لمعرفة أسباب ما يجري.

وكشف عن إجراء عدد كبير من الاتصالات مع مسؤولين على مستويات عدة، وعقد اجتماعات معهم، حيث أكد هؤلاء المسؤولون أن الملف فارغ ولا يتضمن ما يوجب التوقيف. وأوضح أن عددًا من السياسيين بادروا إلى الاتصال بهم، وأكدوا أن الملف لا يتضمن ما يستدعي التوقيف، كما أن إعلاميين وسياسيين تواصلوا مع المعنيين في القضاء واستفسروا عن الملف، وتلقوا الإجابة نفسها.

وأضاف أن الإفراج عن المعتقلين كان متوقعًا وموعودًا به صباح يوم الاثنين في 16 تشرين الثاني 2026، مشيرًا إلى أنه يتحدث عن وقائع يعرفها جيدًا. واتهم مندوبين عن الوصايات الخارجية، ومن بينهم المندوب السامي الأميركي، بإصدار أوامر دفعت بعض الجهات في السلطة والأجهزة الأمنية والقضاء إلى تصعيد الموقف والادعاء على المعتقلين الخمسة بمواد لا علاقة لها بمضمون التحقيقات ولا بالإفادات التي أدلوا بها.

واعتبر أن الاستناد في حيثيات الادعاء ومواده في هذه القضية إلى قراري مجلس الأمن الدولي 1559 و1701 هو بحد ذاته استناد إلى قرارات مرفوضة ومدانة، مشيرًا إلى أنها تخالف ميثاق الأمم المتحدة الذي يحفظ حق الشعوب في مقاومة الاحتلال، كما تخالف الدستور اللبناني واتفاق الطائف.

وشدد على أن ما تقوم به السلطة وبعض أجهزتها القضائية والأمنية يشكل استفزازًا لفئة كبيرة وواسعة من اللبنانيين، مؤكدًا أن محاولات التشكيك في تمثيل المقاومة لا تغير من واقعها.

وأضاف أن السلطة، العاجزة أمام العدوان "الإسرائيلي" المدعوم من الولايات المتحدة، ترتكب بانصياعها لإملاءات المندوبين الخارجيين أخطاءً فادحة وخطيرة بحق شعبها، الذي تدّعي أنها تمثله وترعى مصالحه.

وأكد أن المسؤولين في لبنان يفترض أن يكونوا مسؤولين عن جميع اللبنانيين، لا عن فئة واحدة، مشيرًا إلى أن لبنان دولة ديمقراطية توافقية، ومتسائلًا عن سبب التمسك بالميثاقية في بعض المحطات ووضعها جانبًا في محطات أخرى، بحسب ما تقتضيه المصالح.

وأشار إلى أن قضية المعتقلين الخمسة، وكذلك قضية الموقوفين في شاحنة ضهر البيدر، ستبقيان موضع متابعة حتى إحقاق الحق وإبطال الباطل، مؤكدًا أن الحرص على الاستقرار والسلم الأهلي دفع حزب الله إلى التعاطي بمسؤولية مع قضية اعتقال هؤلاء، ومع قضية الموقوفين الآخرين.

وأكد أن المعتقلين هم إخوة مجاهدين، وتوقيفهم جرى بصورة غير مسؤولة وتعسفية، ومؤكدًا أنهم سيتعاملون بمسؤولية في مواجهة سلطة تتصرف بصورة غير مسؤولة.

وختم بالتأكيد أنهم سيدافعون عن حق الشعب اللبناني في المقاومة وعن حقوق المعتقلين قسرًا، في مواجهة سلطة متعسفة تجاه شعبها، وخاضعة للوصايات الخارجية، وعاجزة أمام العدوان "الإسرائيلي"، مشددًا على أن للصبر، مهما طال، حدودًا، وللتعقل، مهما بلغ، سقفًا.

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