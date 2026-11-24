توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الإرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس في لبنان غدًا، غائمًا جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال، تهطل أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية مع نشاط بسرعة الرياح وارتفاع بموج البحر، يستقر الطقس تدريجًا خلال النهار.

الحال العامة

طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حتى ليل الثلاثاء - الأربعاء حيث يتحول إلى متقلب مع نشاط بسرعة الرياح، واحتمال أمطار خفيفة ويستمر حتى ظهر الأربعاء ثم يستقر تدريجًا مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية.

معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: طرابلس بين 14 و 23 درجة، بيروت 17 و25 درجة، زحلة بين 8 و 20 درجة.

الطقس المتوقع

- الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال لتتخطى معدلاتها الموسمية، يتحول تدريجًا اعتبارًا من بعد الظهر إلى غائم ويتكوّن الضباب على المرتفعات مع نشاط بسرعة الرياح، يرتفع معها موج البحر وتهطل أمطار متفرقة ليل الثلاثاء - الأربعاء.

- الاربعاء: غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال، تهطل أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية مع نشاط بسرعة الرياح وارتفاع بموج البحر، يستقر الطقس تدريجًا خلال النهار.

- الخميس: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح بخاصة شمال البلاد.

- الجمعة: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع رطوبة منخفضة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة كما تبقى الرياح ناشطة في المناطق الشمالية.

- الحرارة على الساحل من 14 إلى 24 درجة، فوق الجبال من 7 إلى 18 درجة، في الداخل من 8 إلى 22 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارًا، متقلبة ضعيفة ليلًا، سرعتها بين 15 و 30 كم/س تنشط أحيانًا شمال البلاد.

- الانقشاع: متوسط إجمالًا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 ٪.

- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

- الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.

الكلمات المفتاحية