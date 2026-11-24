قال المراسل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إليشع بن كيمون، إنه أُعيد نحو ألف آلية قتالية مدرعة إلى الخدمة التشغيلية بعد تعطلها خلال الحرب، كما أُصلح أكثر من 9600 جرّافة، واستُبدلت ورُمّمت عشرات آلاف قطع معدات الحماية. غير أن وراء هذه الأرقام، يبرز أحد أكبر التحديات التي يواجهها الجيش "الإسرائيلي" بعد أكثر من ثلاث سنوات من القتال، والمتمثل في إعادة تأهيل منظومة وسائل القتال، بعدما استُخدمت أجزاء واسعة منها بصورة متواصلة وفي ظروف عملياتية قاسية، من دون إتاحة المجال لإخضاعها لصيانة معمّقة أو لعمليات إصلاح طويلة الأمد.

وبحسب إليشع بن كيمون، يدركون المعنيون في الجيش "الإسرائيلي" أن التآكل لا يقتصر على الدبابات والآليات المصفحة، بل يشمل طيفًا واسعًا من وسائل القتال والمعدات، بدءًا من الأسلحة، مرورًا بالمحركات والأنظمة الميكانيكية، وصولًا إلى علب التروس في المركبات العسكرية والأنظمة المعقدة في الآليات القتالية المدرعة.

وأضاف: "لا تتجاوز كفاءة الدبابات والآليات المصفحة في الجيش "الإسرائيلي" حاليًا نحو 70%. وتعكس هذه الصورة الحاجة إلى خطة تأهيل واسعة النطاق، لا تقتصر على إصلاح الأعطال الموضعية"، مردفًا: "الآن، ومع اضطرار الجيش إلى مواصلة الحفاظ على الكفاءة العملياتية في عدة جبهات، يتضح أكثر فأكثر أن الإصلاحات الجارية لا يمكن أن تحل محل عمليات إعادة التأهيل المعمّقة. فبعض الآليات تحتاج إلى أعمال صيانة طويلة قد تستغرق أسابيع، بهدف إعادة أنظمة كاملة إلى مستوى عالٍ من الكفاءة، وليس مجرد معالجة عطل محدد. وحتى الآن، أُجري جزء كبير من أعمال الصيانة في ظروف عملياتية، إذ إن الضرورات العملياتية لم تسمح بإخراج الآليات من الخدمة لفترات طويلة".

ورأى إليشع بن كيمون أن الجيش "الإسرائيلي" ليس مستعدًا بالكامل للقوات الموجودة في الضفة الغربية، بينما يُطلب من سلاح التكنولوجيا والصيانة، التابع لشعبة التكنولوجيا واللوجستيات، أن يتعامل بالتوازي مع تحديات القوى البشرية. وإلى جانب سلاح التكنولوجيا والصيانة، يعمل تحت قيادة الشعبة أيضًا سلاح اللوجستيات وسلاح الطب، وكذلك وحدات التكنولوجيا واللوجستيات في عموم الجيش "الإسرائيلي". وخلال الحرب دفع السلاح ثمنًا باهظًا، فقد سقط 24 من أفراده، وأُصيب أكثر من 900.

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