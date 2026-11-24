عمر نشابة – صحيفة الأخبار

ليس الرهان على دونالد ترامب تهمة يلصقها أحد بالرئيس جوزيف عون. إنه خيار أعلنه بنفسه. ففي حديثه إلى «الشرق الأوسط» (9 تموز 2026) قال عن الرئيس الأميركي: «دوره حيوي ونراهن عليه»، رابطاً هذا الرهان بالضغط على «إسرائيل» واستعادة الأراضي اللبنانية المحتلة. هنا، يصبح السؤال عن سجلّ ترامب ومصالحه والتزامه بالقانون سؤالاً عن «سلامة السياسة اللبنانية».

في لقائهما في البيت الأبيض في 21 تموز 2026، تجاوز عون طلب المساعدة إلى الإشادة بشخص ترامب، ووصفه بالرئيس «العظيم»، وأعلن تقاطع رؤيتهما للسلام والاستقرار، وفق المحضر المنشور للقاء. ثم دوّن في السجلّ الذهبي تقديره لصداقة ترامب، ودعم الولايات المتحدة للبنان وسيادته. هذه وقائع علنية تؤسّس للحديث عن ثقة سياسية وشخصية، وعن تقديم ترامب للبنانيين بوصفه شريكاً يمكن التعويل عليه.

لكن مَن هو الرجل الذي يُطلب من اللبنانيين تعليق آمالهم عليه؟ وما الذي يبرّر الاعتقاد بأنه سيضع حقوق لبنان فوق مصالح «إسرائيل»، أو يحتكم إلى القانون الدولي عندما يصطدم هذا القانون بإرادتها؟

تبدأ الإجابة من ضرورة تسمية الوقائع القضائية بأسمائها. فترامب ليس مجرد سياسي تحوم حوله شبهات أو تتقاذفه اتهامات انتخابية. في 30 أيار 2024 أدانته محكمة نيويورك بأربع وثلاثين تهمة جنائية بتزوير سجلّات تجارية. هذه واقعة مُثبتةٌ في قرارات محاكم نيويورك، لا وصفٌ أطلقه عليه خصم سياسي. وفي 10 كانون الثاني 2025، صدر فيحق ترامب حكم بإخلاء سبيل غير مشروط، أبقى الإدانة من دون سجن أو غرامة أو مُراقبة قضائية. هذا الحكم ليس تبرئة، ولا يزال ترامب يواصل الطعن لإلغاء الإدانة. لكنه لا يزال حتى اليوم مُداناً جنائياً بتزوير سجلّات تجارية. وهناك ملف قضائي آخر بشأن احتيال ترامب من خلال تضخيم قيم أصوله، لكن لم يُبتّ فيه بعد.

لا تقتصر جرائم «الصديق» دونالد ترامب على التزوير، بل تشمل كذلك جرائم جنسية. ففي أيار 2023 حسمت محكمة أميركية مسؤولية ترامب عن اعتداء جنسي على جين كارول والتشهير بها. وحدّد القاضي لويس كابلان مسؤولية ترامب المدنية عن الاعتداء الجنسي المُثبت، ودفع الرئيس نحو 6 ملايين دولار تعويضاً للضحية.

لكنّ الأخطر بالنسبة إلى لبنان ليس سجلّ ترامب الشخصي وحده، بل سجلّه في استخدام سلطة الولايات المتحدة لحماية «إسرائيل». وبدوره وصف بنيامين نتنياهو دونالد ترامب بأنه «أعظم صديق عرفته إ«إسرائيل» في البيت الأبيض»، واعتبر أن أيّ رئيس أميركي لم يفعل لـ«إسرائيل» أكثر مما فعله ترامب (وفق نص نشره البيت الأبيض في تشرين الأول 2025). هذه الشهادة تكشف بوضوح كيف تنظر القيادة "الإسرائيلية" إلى الرجل الذي يراهن عليه رئيس الجمهورية اللبنانية.

الأفعال تفسّر امتنان نتنياهو: ترامب زوّد الجيش "الإسرائيلي" بالأسلحة التي استخدمها لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقبل ذلك اعترف ترامب بالقدس عاصمة لـ«إسرائيل» (6 كانون الأول 2017) خلافاً للقانون الدولي، وأمر بنقل السفارة الأميركية إليها. وفي 25 آذار 2019 اعترف بالسيادة "الإسرائيلية" على الجولان السوري المحتل في خرق واضح لقرار مجلس الأمن الرقم 242.

وهنا لا بد من سؤال الرئيس جوزيف عون عن «الضمانة» التي تجعل من شرعن سياسياً الاحتلال "الإسرائيلي" لأرض سوريّة ضامناً موثوقاً لاستعادة الأرض اللبنانية؟ فما جرى في الجولان ليس تفصيلاً بعيداً عن لبنان، بل سابقة تكشف كيف يتعامل هذا الرئيس مع الاحتلال عندما يُقدَّم له باعتباره ضرورة لأمن «إسرائيل».

ما هي «الضمانة» التي تجعل من شرعن سياسياً الاحتلال "الإسرائيلي" لأرض سوريّة ضامناً موثوقاً لاستعادة الأرض اللبنانية؟



أمّا بشأن المحاسبة القضائية الدولية "للإسرائيليين" على جرائمهم، فقد بادر ترامب بوقاحة إلى معاقبة جهة الملاحقة. ففي 6 شباط 2025 أصدر أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وهاجم مذكّرتَي التوقيف المُلزِمتين بحق نتنياهو ويوآف غالانت، واعتبر إجراءات المحكمة ضد «إسرائيل» تهديداً يستوجب المواجهة.

ولم يبقَ الأمر تهديداً نظرياً. ففي 5 حزيران 2025 أعلنت المحكمة الجنائية الدولية استهداف أربع من قاضياتها بعقوبات أميركية بعد استهداف المدّعي العام. وفي 20 آب، فرض ترامب عقوبات إضافية طاولت قاضيين ونائبَي المدعي العام. ووصفت المحكمة تلك الإجراءات بأنها اعتداء على استقلالها وعلى النظام الدولي القائم على القواعد وعلى حقوق الضحايا.

ويمتدّ النهج الذي يتّبعه ترامب إلى مؤسسات الأمم المتحدة. ففي 4 شباط 2025 أمر بعدم المشاركة في مجلس حقوق الإنسان وعدم تمويله، وبوقف تمويل الأونروا، وبمراجعة الدعم الأميركي للمنظمات الدولية والاتفاقيات.

هذه هي المفارقة التي ينبغي وضعها أمام الرئيس عون بلا مواربة: اللبناني الذي يبحث عن محاسبة مرتكبي الجرائم "الإسرائيلية" يحتاج إلى قضاء مستقلّ وإلى حماية الأدلة والشهود والقضاة. أمّا ترامب، فيعاقب مسؤولين وقضاة في المحكمة التي تلاحق القيادة "الإسرائيلية". فكيف يصبح من يحاصر أدوات المُساءلة ضمانةً لضحايا الجهة التي يحميها؟ وكيف يصبح ضمانة لانسحاب الجيش "الإسرائيلي" من جنوب لبنان حتى لو سلّمت المقاومة سلاحها؟

في المُحصّلة، جمع المجرم دونالد ترامب بين الاعتراف بالسيادة "الإسرائيلية" على أرض محتلة، ومهاجمة مؤسسات أممية، ومعاقبة قضاة ومدّعين دوليين ودعم مُطلق "للإسرائيليين" وتبرير لجرائم ضد الإنسانية يواصلون ارتكابها. وهذا سجلّ يضعه بين أشد الرؤساء الأميركيين عداءً للمُساءلة الدولية عندما تطاول «إسرائيل». فبأي منطق يراهن عليه رئيس الجمهورية اللبنانية؟

الكلمات المفتاحية