كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز"، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث لم يوافق بعد على نقل نحو 60 صاروخاً اعتراضيًا من منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي، سبق أن وافقت واشنطن على تزويد أوكرانيا بها، ما أدى إلى تعطيل شحنات تحتاج إليها كييف لتعزيز دفاعاتها الجوية في مواجهة الهجمات الروسية.

وبحسب الصحيفة، تشمل الشحنات المتأخرة 40 صاروخًا من طراز «PAC-3»، كان من المقرر تسليمها بين أيلول وكانون الأول، إضافة إلى نحو 20 صاروخًا من طراز «PAC-2». وأوضحت أن بعض هذه الصواريخ موجود في مخزونات دول أوروبية، ويموّل حلفاء كييف الغربيون شحناتها، إلا أن نقل الأسلحة الأميركية الصنع إلى طرف ثالث يتطلب موافقة واشنطن، حتى عندما تتولى الدول الحليفة تمويلها.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الحرب الأميركية قوله إنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة الولايات المتحدة بشأن دعم أوكرانيا، فيما قال مسؤول في البنتاغون إن الوزارة اتخذت مسارات متعددة ومتوازية لتسريع التعاون الصناعي عبر الأطلسي في مجال أنظمة «باتريوت» للدفاع الجوي والصاروخي مع الشركاء الأوروبيين وأوكرانيا، وإن العمل في هذا الإطار مستمر.

ويأتي التأخير بعدما وافقت الولايات المتحدة، الشهر الماضي، على بيع أوكرانيا 500 صاروخ من طراز "باتريوت PAC-3" بقيمة تقارب 2.1 مليار دولار، لكن عمليات التسليم لن تبدأ، وفق التقرير، قبل أوائل العقد المقبل.

كما أشارت الصحيفة إلى تأخر إجراءات منح كييف الموافقات اللازمة لإنتاج صواريخ "باتريوت" محليًا، في إطار مساعيها لتعزيز قدراتها الدفاعية وتقليل اعتمادها على الإمدادات الخارجية.

ولفتت الصحيفة إلى أن التأخير يزيد من الضغوط على الدفاعات الجوية الأوكرانية، في ظل استمرار الهجمات الروسية على منشآت الطاقة والبنية التحتية.



الكلمات المفتاحية