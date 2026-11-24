كشف مؤتمر صحفي مشترك عقدته وزارات الاقتصاد والعدل والنقل والإعلام والخارجية في صنعاء، اليوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، أن الخسائر التراكمية للاقتصاد الوطني منذ بداية الحرب والحصار السعودي تجاوزت 1.1 تريليون دولار أميركي (تريليون و100 مليار دولار)، فيما قُدّرت الخسائر المادية المباشرة للتصعيد الأخير خلال الفترة من 13 تموز/يوليو وحتى 23 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بأكثر من 800 مليون دولار كحصيلة أولية.

وأوضح البيان الصادر عن المؤتمر المشترك أن العدو السعودي استهدف خلال 133 يومًا من التصعيد 25 مصنعًا، دُمرت غالبيتها بشكل كلي فيما تضررت 3 مصانع بشكل جزئي، مشيرًا إلى أن الاعتداءات المتواصلة تسببت في أضرار واسعة بسلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وحمّلت الوزارات المشاركة النظام السعودي المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم وعن استمرار الحصار وإغلاق المطارات والموانئ وتدمير البنية التحتية والاقتصاد الوطني، مؤكدةً أن "جرائم العدو لن تسقط بالتقادم، وأن عمليات الرصد والتوثيق مستمرة لضمان ملاحقة المجرمين وعدم إفلاتهم من العقاب مهما طال الزمن".

وطالب البيان بمحاسبة مرتكبي الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية وجبر الضرر وتعويض المتضررين، داعيًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة الانتهاكات وفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف، وممارسة الضغط الفوري لرفع الحصار وفتح مطار صنعاء والموانئ اليمنية دون قيد أو شرط.



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