أستاذ جامعي وباحث في الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات، أُعنى بنشر المعرفة وتبسيط مفاهيم التكنولوجيا بلغةٍ سهلة تُناسب الجميع. أكتب لأجعل التقنية مفهومة وآمنة في حياتنا اليومية، ولأساهم في بناء وعي رقمي مسؤول.

اشترينا لأبنائنا أحدث الهواتف، ووضعنا الأجهزة اللوحية في حقائبهم، واطمأننّا إلى مدارس ترفع شعار «التعليم الرقمي». اعتقدنا أن الوصول الأسرع إلى المعلومات سيصنع تلقائيًا جيلًا أوسع معرفة وأعمق تفكيرًا. لكن المؤشرات التعليمية تطرح سؤالًا مقلقًا: ماذا لو كنّا نزيد الأدوات، بينما نقلّل فرص استخدامها بعقل حاضر؟

تُظهر نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة PISA أن التراجع التعليمي ليس مجرّد انطباع لدى الآباء والمعلّمين. فقد بدأ انخفاض القراءة والعلوم قبل جائحة كورونا، ثم جاءت الجائحة لتعمّق الأزمة. وفي نتائج دورة 2025، بلغ متوسط أداء دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في القراءة والرياضيات أدنى مستوياته المسجّلة في البرنامج. لم تكن العودة إلى الصفوف، وحدها، كافية لاستعادة ما فُقد [1] .

وفي هذا السياق، أطلق الباحث في التعلّم جاريد كوني هورفاث تحذيره من أن الجيل Z يُظهر تراجعًا في قدرات معرفية مقارنة بالأجيال السابقة، رابطًا ذلك بالتوسّع غير المنضبط في استخدام التكنولوجيا التعليمية. وقد غذّت تصريحاته الجدل حول انعكاس «تأثير فلين»، الذي ارتبط طويلًا بتحسّن درجات اختبارات الذكاء عبر الأجيال. والمغزى التربوي لتحذيره أن زيادة سنوات الدراسة والإنفاق والأجهزة لا تضمن تنمية الانتباه والذاكرة والفهم، إذا تراجعت الممارسة الفعلية للتفكير [2].

خارج المدرسة، تستمر الشاشة في تقديم عالم سريع الإيقاع: مقطع يضحكنا، وآخر يستفزّنا، وثالث يَعِد بمفاجأة. وفي تيكتوك ويوتيوب شورتس، لا يحتاج الانتقال إلى المشهد التالي سوى حركة إصبع، بينما تحتاج قراءة كتاب أو تحليل مسألة إلى صبر وجهد.

هنا تتجلّى خطورة «ثقافة التفاهة»: حين تصبح الضجّة معيارًا للقيمة، والمشاهدات بديلًا عن المصداقية، والاستعراض طريقًا أسرع إلى الاعتراف الاجتماعي من المعرفة والعمل. ليست المشكلة في الترفيه نفسه، بل في أن يستحوذ على الوقت الذي كان يمكن أن يتّسع لحوار أو قراءة أو تجربة.

وتعطي الأبحاث هذا القلق أساسًا ملموسًا. فقد جمع تحليل منشور عام 2025 في مجلة Psychological Bulletin نتائج 71 دراسة شملت أكثر من 98 ألف مشارك، ووجد ارتباطًا بين الاستخدام الأعلى للمقاطع القصيرة وضعف الأداء المعرفي، خصوصًا الانتباه وضبط الاندفاع. إنها علاقة تستحق التعامل الجاد، حتى وإن لم تحسم وحدها اتجاه السببية [3] .

ومع تحوّل التصفّح إلى عادة قهرية يصعب إيقافها، يصبح السؤال: كيف نحمي مساحة التركيز الطويل داخل يوم يمتلئ بالمثيرات المتلاحقة؟



يضيف الذكاء الاصطناعي فصلًا جديدًا إلى هذه القصة. يستطيع الطالب الآن الحصول على مقال أو حلّ كامل قبل أن يكوّن فكرته الأولى. تبدو النتيجة متقنة، لكن جودة النص الذي يسلّمه لا تعني بالضرورة جودة الفهم الذي اكتسبه، فالقراءة والمقارنة والكتابة وتصحيح الخطأ ليست عقبات ينبغي إزالتها من طريق التعليم، إنها أجزاء من التعلّم نفسه. وعندما تُفوَّض المهمة كاملة إلى الأداة، قد يختفي معها التدريب الذي يحتاجه الطالب. لذلك ينبغي أن يأتي الذكاء الاصطناعي ليوسّع المحاولة ويناقشها، مع بقاء مسؤولية الفهم والتحقّق عند مستخدمه.

في بيوتنا ومدارسنا العربية، تبدأ الاستجابة بإعادة الاعتبار إلى القراءة اليومية، والنقاش وجهًا لوجه، والكتابة المستقلة، وفترات الدراسة الخالية من الإشعارات. ونحتاج إلى تعليم أبنائنا اختيار المحتوى، ووضع حدود للتمرير المتواصل، وطلب التلميح من الذكاء الاصطناعي قبل طلب الحل.

لقد استثمرنا كثيرًا في الأجهزة التي يحملها أطفالنا، وحان الوقت لاستثمار مماثل في الانتباه الذي تمنحنا إياه عيونهم، والأسئلة التي تصنعها عقولهم.

[1]- https://doi.org/10.1787/73451bc5-en

[2]- https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-119shrg64111/pdf/CHRG-119shrg64111.pdf#page=31

[3]- https://doi.org/10.1037/bul0000498

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