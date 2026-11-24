على هامش الدورة السابعة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية، تتجه تونس وإيران نحو توسيع آفاق التعاون الثقافي والفني، عبر شراكة مسرحية تتجاوز المشاركات في المهرجانات إلى تبادل الخبرات الأكاديمية، والترجمة، والتكوين، وإنتاج أعمال مشتركة تتناول قضايا إنسانية وثقافية معاصرة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والمقاومة.

وفي هذا السياق، احتضن المركز الثقافي الإيراني في العاصمة التونسية ندوة صحفية جمعت إعلاميين ومثقفين بالكاتب والمخرج والأكاديمي الإيراني أيوب آقاخاني، مدير الدورة الخامسة والأربعين لمهرجان "فجر" المسرحي الدولي، الذي يحلّ ضيف شرف على أيام قرطاج المسرحية.

ويُعدّ آقاخاني من أبرز الأسماء المسرحية والأكاديمية في إيران؛ إذ يحمل درجة الماجستير في الأدب الدرامي، ويجمع بين التدريس الجامعي والعمل المسرحي، كاتبًا ومخرجًا وممثلًا، فضلًا عن تجاربه في الدراما التلفزيونية والإذاعية، التي حصد خلالها جوائز عدة.

شراكة تتجاوز العروض إلى التبادل الأكاديمي

واستهلّ المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في تونس، جعفر مرواريد، اللقاء بالإشادة بالحراك الفني الذي تشهده الساحة التونسية، وبالإقبال المتزايد على المسارح، ولا سيما من فئة الشباب، معتبرًا أن هذا الزخم يشكّل أرضية مناسبة لتطوير العلاقات الثقافية بين البلدين.

وكشف مرواريد عن سلسلة لقاءات ثنائية جمعته بمدير مهرجان "فجر" مع عدد من المسؤولين عن المشهد المسرحي التونسي، وفي مقدمتهم المدير الفني لأيام قرطاج المسرحية سليم الصنهاجي ومدير المسرح الوطني التونسي، بهدف وضع أسس شراكة مسرحية مستدامة.

وأوضح أن المباحثات تناولت مشروع تعاون متكاملًا يقوم على تبادل الخبرات الأكاديمية والفنية بين الأساتذة والممارسين والفرق المسرحية، وتنشيط ترجمة النصوص الدرامية بين العربية والفارسية، إلى جانب فتح المجال أمام العروض التونسية للمشاركة في المهرجانات الإيرانية.

ولم يقتصر النقاش على الجوانب الفنية والتنظيمية، بل شمل طبيعة المضامين التي يمكن أن تحملها الأعمال المشتركة، إذ جرى التأكيد على أهمية تناول قضايا الأسرة والطفولة وحماية البيئة ومكافحة الإرهاب، وصولًا إلى نصرة القضية الفلسطينية وقطاع غزة، وصون الهوية الثقافية والقيم المشتركة، فضلًا عن التحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي على الإنتاج الثقافي والفني.

التكوين الجامعي بوابة لتعاون طويل الأمد

من جهته، وضع أيوب آقاخاني البعد الأكاديمي والتكويني في صلب رؤيته لتطوير العلاقات المسرحية بين تونس وطهران، مشيرًا إلى عمله على إعداد برنامج للتبادل الطلابي والأكاديمي يتيح تنقّل الأساتذة والمخرجين المتخصصين وطلاب المعاهد والجامعات المسرحية بين البلدين.

وأكد أن مهرجان "فجر" يمنح المسرح الجامعي وتأهيل الأجيال الجديدة اهتمامًا خاصًا، انطلاقًا من أهمية الاستثمار في الطاقات الشابة وتوفير فرص الاحتكاك بين التجارب المسرحية المختلفة، بما يتيح تطوير أدواتها الفنية والمعرفية.

وفي ما يتعلق بالمشاركة التونسية في المهرجان الإيراني، كشف آقاخاني، في تصريح خاص لـ"العهد"، أنه يستثمر وجوده في تونس لمتابعة عروض أيام قرطاج المسرحية والاطلاع على التجارب المشاركة، معلنًا أنه طلب رسميًا من سليم الصنهاجي ترشيح مجموعة من الأعمال المسرحية التونسية والعربية، لاختيار الأنسب منها للمشاركة في الدورة المقبلة من مهرجان "فجر".

المسرح الإيراني منفتح.. والمقاومة حاضرة في الدورة المقبلة

وعن المعايير الفنية المعتمدة في اختيار العروض، أوضح مدير مهرجان "فجر" لـ"العهد" أن المهرجان منفتح على مختلف المدارس والتجارب الإبداعية، سواء في المسرح التقليدي أو السردي أو التجريبي، من دون فرض قيود شكلية على طبيعة الأعمال المشاركة.

لكنه أشار إلى أن التوجه العام للمهرجان يمنح الأولوية للأعمال ذات العمق الإنساني، التي تنحاز إلى العدالة ومناهضة الظلم، كاشفًا أن الدورة المقبلة ستخصص مساحة بارزة لموضوع "المقاومة"، في إطار توجه ثقافي يسعى إلى إبراز دور المسرح في التعبير عن قضايا الشعوب ومواجهة الظلم.

وأضاف أن المهرجان يطمح أيضًا إلى تقديم صورة عن الحيوية الثقافية والفنية في إيران، في مواجهة الصور النمطية التي تروّج لها بعض الأوساط الغربية، وذلك من خلال إتاحة المجال أمام التجارب الإبداعية للتعبير عن تنوّع المشهد الثقافي الإيراني وغناه.

وفي ختام اللقاء، عبّر آقاخاني عن سعادته بزيارة تونس، مشيدًا بالمكانة التي يحتلها المسرح التونسي وإشعاعه على المستوى الأفريقي، ومؤكدًا أن التقارب القيمي والحضاري بين الشعبين التونسي والإيراني يشكّل قاعدة يمكن البناء عليها لإقامة تعاون مسرحي طويل الأمد.

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