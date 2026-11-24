قال المراسل العسكري في موقع "والا" أمير بوحبوط إن الجيش "الإسرائيلي" يفقد السيطرة على الجرائم ذات الدوافع القومية في الضفة الغربية، في الوقت الذي يراقب فيه السياسيون ما يحدث من الجانب.

وبحسب بوحبوط، تشير بيانات داخلية للجيش "الإسرائيلي"، يُكشف عنها للمرة الأولى، إلى اتجاه تصاعدي مستمر ومتواصل في حجم أحداث الجرائم ذات الدوافع القومية في الضفة الغربية. فمن 675 حادثة في عام 2024، مرورًا بـ845 حادثة في عام 2025، وصولًا إلى رقم قياسي بلغ نحو 1,200 حادثة حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2026. وبحسب مسؤولين عسكريين، قد يُسجَّل ارتفاع إضافي خلال الفترة المتبقية حتى نهاية العام.

ولا تكشف البيانات عن ارتفاع حاد فحسب، بل تشير أيضًا إلى تفاقم طبيعة الأحداث وانتشارها الجغرافي. ففي حين أودت الجرائم ذات الدوافع القومية في عام 2024 بحياة ستة أشخاص، وأدت إلى إصابة 149 آخرين، سُجّل في عام 2025 سقوط أربعة قتلى و200 جريح. وقد برزت في عام 2025 بصورة خاصة منطقة أفرايم، التي شهدت 435 حادثة، ومنطقة نابلس، التي شهدت 280 حادثة، ومنطقتا رام الله والخليل، حيث سُجّلت 160 حادثة في كل منهما. أما القفزة الدراماتيكية في عام 2026، التي تمثل ارتفاعًا بنحو 42% مقارنة بالعام الماضي بأكمله، فتحدث في فترة سياسية حساسة، وفي خضم عملية تشكيل حكومة جديدة، وتثير حالة من الإحراج وتبادلًا حادًا للاتهامات داخل المنظومة الأمنية.

وأشار إلى أن الجيش "الإسرائيلي" يواجه صعوبة في بلورة استجابة فعالة لهذه الظاهرة، ويجري حاليًا بحث إمكانية نشر مقر قيادة فرقة إضافية إلى جانب فرقة الضفة الغربية، بهدف تحسين القيادة والسيطرة على الأرض. وتتطلب هذه العملية نقاشًا مهنيًا معمقًا ومصادقة رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق إيال زامير. وفي الوقت نفسه، يوجه مسؤولون في الجيش أصابع الاتهام إلى الشرطة وجهاز الشاباك والمنظومة القضائية، متهمين إياها بالتساهل والإفراج السريع عن المشتبه بهم، في حين تتزايد داخل المنظومة الأمنية الدعوات إلى تجديد استخدام أوامر الاعتقال الإداري وزيادة استخدام أوامر الإبعاد.

ووفقًا لبوحبوط، تطرق مسؤول عسكري إلى خطورة الوضع، محذرًا من أن "الواقع على الأرض خطير جدًا فهو يشكل وقودًا ليس فقط لحملات التوعية والدعاية ضد "إسرائيل" في العالم، بل يتعارض أيضًا مع روح الجيش "الإسرائيلي" وقيم المجتمع "الإسرائيلي"، ويؤسس لاحتمال تصعيد واسع النطاق في الضفة قد ينفجر".

وتابع: "إلى جانب ذلك، تشير تبادلات الاتهامات العلنية إلى تضرر التنسيق بين الأجهزة الاستخباراتية والجهات المعنية بإنفاذ القانون، وهي فجوة تقوض الردع وتصعّب بلورة استجابة قانونية فعالة، ولا سيما في ظل الفراغ السياسي الناجم عن الفترة الانتقالية لتغيير السلطة".

وأشار إلى أنه على الساحة الدولية، يوفر التوثيق المستمر لهذه الأحداث ذخيرة للجهات المعادية لـ "إسرائيل"، ويزيد من الانتقادات السياسية، ويرفع مستوى المخاوف من فرض عقوبات إضافية ومقاطعات قد تلحق الضرر بشرعية "إسرائيل" في ممارسة نشاطها في مختلف الساحات الأمنية.

الكلمات المفتاحية