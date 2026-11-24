ساعاتٌ قليلة فصلت السعودية عن أسوأ كوابيسها، حيث لم يمهلها اليمن حتى للتباهي بتنفيذ تهديداتها بقصف ميناء الحديدة ومحطات الكهرباء، فقام بقصف محطة الشقيق الكهربائية السعودية وميناء جيزان، مع تحذيرٍ يمنيٍّ شديد الجدّية، باستهداف كل الموانئ السعودية على البحر الأحمر.

كان التدرج اليمني في استهداف الأراضي السعودية منضبطًا، ويدلّ بشكلٍ قطعيّ على عقلٍ عسكريٍ متمكن أولًا، ويدل على رغبةٍ يمنية بإبقاء أبواب الدبلوماسية مواربة ثانيًا، رغم الإمعان السعودي في محاولات إغلاقها، وظلّت الردود اليمنية في حالة ردّ الفعل، دون الانزلاق إلى تجاوز السقوف الأخلاقية للسلوك الحربي، وهذا يتطلب الكثير من القبض على الجمر، لا سيما مع التجاوزات السعودية المتكررة إلى حدّ الاعتياد.

لوحظ مثلًا أنّ الاستهداف اليمني لم يكن عسكريًا فقط، بل كان كل صاروخٍ أو مسيرة يحمل رسالة سياسية، فكان البدء مع استهداف القواعد العسكرية، ومع التغول السعودي تصاعدت الردود لاستهداف المطارات الجنوبية، وصولًا إلى مطار الرياض، تزامنًا مع استهداف خطوط أنابيب وحقول النفط.

ثمّ كان التصعيد الأكبر باستهداف برج أرامكو، ثم استهداف مركز الاستثمار المالي، الذي يدير صندوق الثروة السيادي السعودي، وهو العمود الفقري لرؤية 2030، ويرأسه وليّ العهد، وهي رسالة سياسية تخصّه شخصيًا، قبل أن تكون استهدافًا عسكريًا، ويبدو أنّ الرسالة وصلت، لكن الترجمة كانت خاطئة، وأنّ من ترجم لابن سلمان لم يكن أمينًا.

والدليل على خطأ الترجمة وسوء نيّة المترجم، هو القرار السعودي باستهداف محطات الكهرباء وميناء الحديدة، وهذا ما وضع السعودية وجهًا لوجه أمام أسوأ كوابيسها، فالحروب لا تُدار بعقليةٍ انتقامية، أو على قاعدة العناد ونطح الجدران، بل إنّ أهم القواعد أن تكون قادرًا على اتخاذ خطوةٍ للخلف، متى استلزم الأمر، وهذا أهمّ حتى من اتخاذ قرار الهجوم.

كان يعتقد البعض أنّ التهديد السعودي باستهداف ميناء الحديدة مجرد تهديد، لانتزاع تنازلات ميدانية من اليمن، على سبيل انسحابات من بعض المناطق التي تمت السيطرة عليها مؤخرًا، واستندوا في اعتقادهم هذا إلى أنّ هذا التهديد في حال تنفيذه، يكون من أحمق قرارات الحرب، وأنّه لا يمكن لعاقلٍ أن يرتكب هذه الحماقة عسكريًا كان أو سياسيًا.

ولكن السعودية خيّبت ظنّ جميع هؤلاء، وارتكبت ما استبعدوه لشدّة حماقته، لأنّ السعودية على ما يبدو لا زالت تفهم معادلات الإقليم بشكلٍ خاطئ، أو أنّها لا تدرك ما يدور حولها، خصوصًا حين نعرف أنّها، وعلى سبيل المثال، تحاول الضغط على اليمن، من خلال دفع السلطة في لبنان لممارسة أقصى درجات الاستفزاز لحزب الله، أو دفع السلطة البحرينية لمحاكماتٍ تعسفية، خارج كل منطق قانوني أو أخلاقي.

كذلك يبدو أنّها لا تدرك حدود المساعدات والأحلاف التي تستجلبها، فهذه الأحلاف تعمل على قاعدة الموازنة بين مجاملة السعودية وعدم خسارة رافد مالي وانصياعًا لرغبةٍ أميركية، وبين عدم التورط في مواجهةٍ مكلفة سياسيًا واقتصاديًا وبشريًا، خصوصًا أنّ نتائجها بهزيمةٍ دامية معلومة سلفًا، وهذه الأحلاف قد تمارس الفعل الهجومي في حالةٍ واحدة، وهي أن تطأ قدم أول جنديٍ من الكتائب المدعومة سعوديًا أرض صنعاء، حينها سيتسابقون لقطف ثمار النصر.

ولكن هذه الكتائب انتقلت من مرحلة تحرير صنعاء، إلى مرحلة حماية عدن، وحكومة صنعاء تتصرف على قاعدة المصالح اليمنية، وحماية وحدة الأراضي اليمنية، والأهم وحدة الشعب اليمني، وليس على قاعدة الإكراه العسكري، فعدن ليست بعيدة عن القدرات الميدانية لحكومة صنعاء.

إنّ دخول الحرب مرحلة استهداف البنى التحتية، هي أخطر مراحل الحرب، وهي مرحلة الخطأ السعودي الأكبر، حيث منحت اليمن كل المشروعية القانونية والسياسية والأخلاقية لاستهداف كل البنى التحتية السعودية، التي لا تُقارن بنظيرتها اليمنية، فميناء الحديدة الوحيد لا يُقارن موانئ السعودية كلها على البحر الأحمر، وقد يتطور الأمر لاستهداف موانئها على الخليج، كذلك محطات الكهرباء ومحطات التحلية، لا تُقارن مثيلاتها في اليمن، التي تعاني من استهلاكٍ دائم دون صيانة بفعل الحصار السعودي.

والسؤال هنا: هل لا تزال السعودية تملك متسعًا من الوقت لخطوةٍ إلى الخلف، أم أنّ واشنطن لا زالت تراهن على إنجازٍ سعوديٍ في اليمن، تكون قادرة على استثماره على الجبهة الإيرانية؟ رغم أنّ رهاناتها كلها فشلت في الأشهر الأخيرة، فمن فشل إسقاط النظام في إيران، إلى فشل الرهان على ثورة داخلية، إلى فشل الرهان على اتفاق الإطار بين لبنان و"إسرائيل"، إلى فشل الرهان على الممر العُماني لمضيق هرمز، إلى فشل الرهان على الحصار البحري، وقائمة ممتدة من الفشل حتى الآن.

إنّ كل خطوةٍ سعودية إلى الأمام، هي بمثابة الغرق في رمال اليمن المتحركة أكثر، وما تدفعه السعودية في اليمن من ثمنٍ سياسي للخطوة نحو الخلف، هو أقل من الثمن الذي ستدفعه غدًا، والثمن غدًا سيكون أقل من الثمن بعد غد، ولكن هل قرار الخطوة نحو الخلف، هو قرارٌ سعودي؟

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