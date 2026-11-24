أكدت حركة حماس في بيان، أن عملية الاغتيال الجبانة التي نفّذتها طائرات جيش الاحتلال الإرهابي في غربي مدينة غزة، واستهدفت مدير عام جهاز الأمن الداخلي في غزة، العميد نعيم محمد أبو نحل، تمثّل جريمة حرب موصوفة تأتي في سياق مساعي العدو المجرم المحمومة لاستهداف الجبهة الداخلية وخلق حالة فوضى في قطاع غزة.

وأشارت حركة حماس في بيانها، إلى أن عمليات الاغتيال الإجرامية التي تستهدف ضباط وعناصر الأمن والشرطة المدنية تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما تمثّله من استهداف مباشر للمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة وأمنه الداخلي، وذلك في إطار أدوات الإبادة الجماعية المستمرة التي تنفّذها حكومة الاحتلال الإرهابي ضد المدنيين الأبرياء والبنية المدنية.

وتوجهت حماس بدعوة الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة للتدخل الفوري للجم الاحتلال وفرض وقف جرائمه وإلزامه بمسار الاتفاق، كما وطالبت المجتمع الدولي ومؤسساته بالتحرّك لمحاسبة قادة الاحتلال مجرمي الحرب.

وختمت حركة حماس بيانها بالقول: "إن هذه الجريمة الجبانة لن تفلح في النيل من عزيمة شعبنا أو من حرصه على وحدته وحفظ أمنه".

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