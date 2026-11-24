قال موقع صحيفة "معاريف" إنه في أعقاب الكشف عن بيانات حالات الانتحار في الجيش "الإسرائيلي"، أجرى شامير بنيتا، أحد مؤسسي "منتدى ألماسات المعركة"، وتوم فاسرشتاين، شقيق روعي، الذي قتل في المعارك، الذي خدم مسعفًا قتاليًا في وحدة للإخلاء الطبي، مقابلة مع جدعون أوكو وعميحاي أتالِي عبر إذاعة 103FM. تحدث الاثنان عن مسؤولية المنظومة العسكرية، والصعوبات في الحصول على العلاج النفسي، والحاجة إلى تغيير الخطاب المتعلق بالإصابات النفسية في صفوف المقاتلين.

وادعى بنيتا أن استخدام مصطلح الانتحار عند الحديث عن المقاتلين الذين عانوا من إصابات نفسية يؤدي إلى تكوين تصور سلبي ويُعفي المنظومة من المسؤولية. وقال: "هؤلاء الأشخاص ماتوا بسبب إصابتهم. لقد تغلبت عليهم الإصابة. لو كانوا ينزفون، وأصيبوا جسديًا وفقدوا الدم تدريجيًا، وماتوا على طاولة العلاج، لما قال أحد إنهم انتحروا. نحن كمجتمع لا نفهم: الحديث يدور عن إصابة وليس عن مرض نفسي. والفرق هو أنه يمكن علاج الإصابة، وكلما عولجت في وقت مبكر أكثر، ظلت الإصابة أخف". وبحسب قوله، فإن تغيير المفهوم يتطلب أيضًا من قادة الجيش "الإسرائيلي" فحص سلوكهم والاستجابة التي تُقدم للجنود بعد عودتهم من القتال. وأضاف أن قول ذلك أكثر إيلامًا، لأنه سيتطلب من أشخاص تحمل المسؤولية، ومن القادة في الجيش أن يسألوا أنفسهم: أين كانوا عندما كان الجنود يرقدون جرحى وينزفون في منازلهم؟ لكن لأننا لا نرى الدم، فإننا نسمح لأنفسنا باستخدام كلمات مثل "الانتحار"، وهي كلمات تُعفي من المسؤولية".

وروى توم فاسرشتاين قصة شقيقه روعي، الذي خدم أكثر من 300 يوم في قوات الاحتياط، خلال عدة جولات، في وحدة الإخلاء الطبي التابعة للواء 401. وبالتوازي مع خدمته العسكرية، درس روعي هندسة الكهرباء والإلكترونيات، وعمل بدوام كامل، وكان منخرطًا في حياة أسرته. وفي 30 تموز/يوليو 2025، عثرت عليه عائلته في منزله، ولم تكشف عن الأحداث القاسية التي مر بها خلال القتال في قطاع غزة إلا بعد وفاته.

وقال فاسرشتاين: "عندها فقط تمكنا في الواقع من فهم ما مر به حقًا، وفي أي أحداث شارك. لقد كان في أحداث مروعة، من بين أصعب الأحداث التي شهدتها غزة خلال القتال، وهي عمليات إخلاء وانتشال جنود. وقد عرضوا علينا بالفعل الأحداث التي شارك فيها بصفته مسعفًا قتاليًا؛ إذ كان عليه أن يُخلي الجنود بيديه، سواء أكانوا على قيد الحياة أم لا، ومن بينهم أشخاص ماتوا بين يديه. ولم يفتح الموضوع في المنزل ولو للحظة واحدة، ولم يتحدث عما مر به".

وعندما سُئل عما إذا كانت قد ظهرت علامات تحذيرية خلال تلك الفترة، أوضح فاسرشتاين أن شقيقه كان منغمسًا في قتال طويل الأمد، من دون أن تُمنح له فترة زمنية كافية لاستيعاب الأحداث التي مر بها. وقال إنه في حين يجري الحديث عن الإصابات النفسية في وسائل الإعلام، لا يزال الجنود داخل الوحدات العسكرية يجدون صعوبة في التصريح بأنهم بحاجة إلى المساعدة، وذلك، من بين أمور أخرى، بسبب مشاعر الخجل والخوف. وفي حالة شقيقه، بحسب قوله، لم يكن روعي مدركًا أصلًا أنه بحاجة إلى المساعدة.

وشدد فاسرشتاين، الذي يرافق منذ وفاة شقيقه عائلات أخرى، على ضرورة تقديم العلاج والمرافقة بصورة استباقية للأشخاص الذين تعرضوا لأحداث قاسية، من دون انتظار أن يتوجهوا بأنفسهم لطلب المساعدة.

وتطرق بنيتا بدوره إلى صعوبة توجه المقاتلين للحصول على العلاج، وإلى ضرورة إيجاد جهة آمنة يمكنهم اللجوء إليها. وقال: "أولًا وقبل كل شيء، يجب أن يكون لدى الإنسان عنوان يلجأ إليه. الجيش لا يعرف كيف يوفر عنوانًا للجنود الذين يمرون بأزمة، عنوانًا آمنًا بما يكفي ليشعر الجندي، عندما يتصل بهذه الجهة، بأنه لا يزال مقاتلًا وليس شخصًا معطوبًا. وهذا هو معنى جعل الحديث عن الموضوع أمرًا طبيعيًا".

وروى فاسرشتاين أنه منذ وفاة شقيقه، جعل العمل على هذا الموضوع رسالة حياته، وأنه يرافق، من بين أمور أخرى، برنامج الجيش "الإسرائيلي" لمنع حالات الانتحار في شعبة القوى البشرية، إلى جانب فريق من الخبراء. ومع ذلك، قال إن المبادرات في هذا المجال تصطدم بقيود تتعلق بالميزانية ونقص في القوى البشرية.

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