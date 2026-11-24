يبدو أنّ بعض وسائل الإعلام اللبنانية مستعدة لفعل أي شيء مقابل اتهام حزب الله زورًا وبهتانًا. ليس المهم إن كان ما ستقدّمه صحيحًا أو غير صحيح، مختلقًا، زائفًا، مشكوكًا بأمره. المهم أنّ تنسج الروايات والأكاذيب والتلفيقات ليصبح اتهام حزب الله غاية تبرّر الوسيلة. وعليه، تسبق النتيجة البحث، والاتهام يسبق التحقق لخدمة رواية جاهزة. وفي هذا السياق، يصبح حزب الله موضوعًا لاتهامات تُصاغ وتُتداول قبل اكتمال المعطيات، بما يحوّل العمل الصحفي من نقل الوقائع وتفسيرها إلى إنتاج انطباعات وتكريس أحكام مسبقة. كأن المطلوب ليس كشف الحقيقة، بل صناعة رواية تؤدي وظيفة سياسية ولو على حساب أبسط قواعد المهنة.

إلا أنّ المفارقة الكبرى لا تكمن في اعتماد هذا النمط في بعض التغطيات الإعلامية فحسب، بل في تحوّله إلى نهج متكرر لدى مؤسسات تصف نفسها بالعريقة، كصحيفة "النهار". ولكي لا يبقى الحديث في إطار العموميات، فإنّ ما نشرته الصحيفة مؤخرًا، وما سبق أن نشرته في محطات أخرى، يطرح تساؤلات جدية حول معاييرها المهنية في تناول حزب الله، إذ يبدو أن الاتهام الجاهز بات يتقدم على التحقق، والرواية المسبقة تسبق البحث عن الوقائع، في مفارقة لا تنسجم مع تاريخ صحيفة تأسست عام 1933 وراكمت أكثر من تسعة عقود من الحضور في المشهد الإعلامي اللبناني. وهو واقع موثّق يُبرزه تحليل مضمون منهجي للعديد من الأخبار والمقالات التي تدرجها الصحيفة. وأخيرًا، برز جليًا بعد تحليل مضمون أخبار تناولت فيها الصحيفة خبر ضبط الجيش اللبناني 264 كيلوغرامًا من المتفجرات "مهرّبة" من سورية في القاع، الواقع الذي يطرح السؤال التالي: كيف انتقلت صحيفة "عريقة" من نشر بيان رسمي للجيش اللبناني إلى إلحاقه باتهام سياسي منسوب إلى مصدر أمني، ثم عادت بعد ساعات لتقديم معطيات لا تنسجم مع روايتها الأولى؟.

للإجابة على السؤال إليكم التفاصيل:

يوم الأحد، بتاريخ 22 تشرين الثاني 2026، نشرت "النهار" عند الساعة 13:38 خبر ضبط الجيش اللبناني 264 كيلوغرامًا من المتفجرات في مشاريع القاع نقلًا عن بيان قيادة الجيش، دون ربط الشحنة بحزب الله. بعد نحو نصف ساعة، وتحديدًا عند الساعة 14:15، أعادت الصحيفة نشر الخبر بعنوان جديد أضافت إليه: "ومصدر أمني يكشف لـ"النهار" صلتها بحزب الله"، ويبدو أنّ "النهار" لم تكن لتتردد في إلحاق التهمة بحزب الله منذ اللحظة الأولى، لولا أنّ ذلك كان سيبدو فاضحًا حتى بمعاييرها. فانتظرت نحو نصف ساعة، ثم عادت بعنوان جديد يوحي بأنها أجرت اتصالات وحصلت على معلومات أمنية إضافية، لتقدّم الاتهام هذه المرة على أنه معلومة منسوبة إلى مصدر أمني، فذكرت في متن الخبر :" أفاد مصدر أمني "النهار" بأن الأجهزة الأمنية أوقفت ثلاثة شبان في منطقة القاع بالبقاع، وضبطت كمية من المتفجرات كانت موضّبة في شاحنة تعود إلى"حزب الله"".

صياغة الخبر والسياق الذي ورد فيه يبيّن أن المسألة محسومة ولا مجال فيها للترجيح و"التخمين". ولم تترك الصحيفة مجالًا للالتباس أو التأويل إذ لم تعرض الأمر بوصفه فرضية قيد التحقق، أو معلومة أولية تحتاج إلى مزيد من التدقيق، بل قدّمته بصيغة تقريرية جازمة، تجعل ملكية الشاحنة والارتباط بحزب الله حقيقة محسومة أمام القارئ. وهنا يبرز سؤال جوهري: كيف حصلت الصحيفة، بعد دقائق فقط من صدور بيان الجيش، على معلومة بهذه الحساسية كما تدّعي؟ وإذا كانت المعلومة "المزيّفة واقعًا" مستمدة من تحقيقات لا تزال جارية، فأين تقف سرية التحقيقات؟ وكيف وصلت هذه المعطيات إلى صفحات "النهار" بهذه السرعة، قبل أن تتضح الوقائع وتُحسم نتائج التحقيق؟.

ومن باب رفع العتب، إذا جاز التعبير، ألحقت الصحيفة في ختام الخبر نفي مصدر في حزب الله صحة ما جرى تداوله عن عودة الشاحنة إليه، مشيرةً إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة. وهنا لا بد من التوضيح أن هذا النفي لم يكن واردًا في النسخة الأولى من الخبر، بل أُضيف لاحقًا. فلماذا تأخرت الصحيفة في إيراده؟ وهل جاء ذلك بعدما أوردت وسائل إعلام أخرى النفي، فوجدت نفسها مضطرة إلى تضمينه؟ لكن، بعيدًا عن توقيت الإضافة وأسبابها، ما قيمة إيراد النفي في ختام مادة يتصدّرها عنوان جازم ينسب الشاحنة إلى حزب الله، ويقدّم هذه النسبة للقارئ باعتبارها حقيقة مثبتة؟ وهل يكفي وضع النفي في ذيل الخبر لتصويب الانطباع الذي صنعه العنوان ومتن المادة؟.

وفي اليوم التالي؛ أي في 23 تشرين الثاني 2026، نشرت الصحيفة مادة بعنوان "شحنات المتفجرات تتوالى... الدولة توسّع ملاحقاتها وطرق التهريب تتغيّر" للكاتب إسكندر خشاشو، تضمنت معطيات مختلفة عن تلك التي تصدّرت خبرها السابق: الموقوفون من مشاريع القاع وبر إلياس، ويعملون في التهريب، ولم يقرّوا بأي انتماء تنظيمي إلى حزب الله، والتحقيقات لا تزال تبحث عن الجهة التي كانت تنتظر الشحنة. وعليه، بعدما جزمت في عنوانها ومتن خبرها بأن الشاحنة تعود إلى حزب الله، أوردت في المادة اللاحقة أن الموقوفين لم يقرّوا بأي انتماء تنظيمي إلى الحزب، وأن التحقيقات لا تزال تبحث عن الجهة التي كانت تنتظر الحمولة والوجهة التي كان يفترض أن تصل إليها. بل ذهبت أبعد من ذلك، فأشارت إلى أن التشابه بين المواد المضبوطة في القاع وتلك التي ضُبطت في ضهر البيدر، والتي أقرّ الحزب بملكيتها، لا يكفي للجزم بوجود صلة تنظيمية بين الشحنتين.

ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الصحيفة قدّمت للقارئ في البداية اتهامًا جاهزًا بصيغة الحقيقة، قبل أن تنشر لاحقًا معطيات تُظهر أن التحقيقات لم تكن قد حسمت هوية الجهة التي تقف خلف الشحنة، وأن الصلة التنظيمية التي جرى الإيحاء بها لم تكن مثبتة. بمعنى أنها انتقلت من إسناد الشحنة مباشرة إلى حزب الله إلى عرض معطيات لا تثبت هذه الصلة، بل تؤكد أن الجهة التي كانت ستتسلمها لا تزال موضع تحقيق. وهنا تكمن المسألة المهنية: ليس المطلوب من الصحيفة أن تنتظر انتهاء التحقيقات حتى تنشر، بل أن لا تحوّل معلومة ــ قالت إنها مصدر أمني ــ إلى حكم قطعي يتصدر العنوان. فهل كان يصعب عليها أن تصوغ خبرها الأول بما يعكس حقيقة أن التحقيقات لا تزال جارية؟ لكن ما حصل هو أن الاتهام تصدّر العنوان، فيما تُركت الوقائع والتحقيقات اللاحقة لتكشف أن المسألة لم تكن محسومة كما أوحت الصحيفة لقرائها. وفي هذا السياق، ثمّة سيل من الأسئلة يطرح: ما طبيعة المصدر الأمني الذي استندت إليه الصحيفة؟ وهل كانت لديه معلومات مباشرة أم نوايا سياسية واستنتاجات؟ هل جرى التحقق من ملكية الشاحنة قبل نشر الاتهام؟ لماذا لم يصدر تصحيح واضح يلفت نظر القراء إلى التباين بين المادتين؟.

لكن المسألة لا تقف عند حدود تجاوز قواعد التحقق وتلفيق الاتهامات والأكاذيب والروايات من بنات أفكار القيمين على النهار، بل تتصل أيضًا بكيفية تشكّل الانطباعات لدى الجمهور، وهو ما تناولته دراسات الإعلام والاتصال من خلال نظريات تفسّر أثر طريقة عرض المعلومات وانتقائها وتكرارها في بناء تصورات المتلقين. فالإعلام لا ينقل الوقائع فحسب، بل يسهم أيضًا في تحديد الزاوية التي يرى الجمهور من خلالها تلك الوقائع، والسياق الذي يضعها فيه، والدلالات التي يمنحها إياها، وهذا ما تسعى إليه النهار من خلال الأجندة المرسومة والمعدة لها، فهي لا تنفك عند أي حادثة من تحميل التهمة ــ ودون أي تفكير حتى ـــ إلى حزب الله، وهنا لا بد من التذكير بما حصل بملف نيترات الأمونيوم في حولا حيث عنونت حينها :" 4 آلاف كيلوغرام من نيترات الأمونيوم في الجنوب تعيد فتح ملف انفجار المرفأ ومسؤولية حزب الله"، ثم جاء بيان بلدية حولا ليدحض المزاعم، بالتزامن مع ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مطلع بأن الحاويات التي ضُبطت كانت تحمل كتابات باللغة العبرية.

أمام هذه التجاوزات المهنية والتي على ما يبدو باتت ديدن صحيفة "النهار" وأمثالها، ثمّة أسئلة تُطرح من الباب العريض حول الجهة التي تتقصى وتحاسب. ولا ننسى أنّ قانون الإعلام رقم 69 الصادر في 27 آب 2026، ورغم التحفظات على بعض بنوده، يتضمن في المادتين 99 و100 أحكامًا تتعلق بتصحيح المواد الإعلامية غير الدقيقة وحق الرد. وبحسب المادة 100، ينبغي أن يُنشر الرد بما يوازي المادة المعترض عليها من حيث مكان النشر وتوقيته وحجمه، وأن يُنشر الرد على المواقع الإلكترونية في أسرع وقت معقول بعد استلامه. كما تتيح المادة 103 اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة عند رفض المؤسسة الإعلامية نشر الرد أو إجراء التصحيح وفق الشروط القانونية.

لكن، وبعيدًا عن حق المتضرر في سلوك هذه الإجراءات، تبقى أسئلة الرقابة والمحاسبة مطروحة: أين دور وزارة الإعلام في متابعة مدى التزام المؤسسات الإعلامية بالقواعد المهنية والقانونية؟ وأين المساءلة عندما تتحول نوايا سياسية إلى اتهام يتصدر العناوين، قبل استكمال التحقيقات والتحقق من الوقائع؟ وهل يجوز لوسيلة إعلامية أن تنشر اتهامات دون أدلة معلنة أو انتظار ما يثبته التحقيق، ولا سيما حين يتعلق الأمر بجهة سياسية تمثل شريحة واسعة من اللبنانيين؟

أخيرًا، هل ستبادر صحيفة "النهار" إلى تصويب ما نشرته وتوضيح التباين والتضارب بين روايتها الأولى والمعطيات التي أوردتها لاحقًا؟ وهل ستتحلى بالمسؤولية المهنية الكافية للاعتذار عن معلوماتها المضلّلة، أم سيبقى كل ديك على مزبلته صياحًا؟

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