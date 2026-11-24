استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري عضوَي كتلة "الوفاء للمقاومة" النائبين علي عمار وحسن فضل الله، وبحث معهما في تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية لا سيما في الجنوب على ضوء مواصلة "إسرائيل" اعتداءاتها وتدميرها للقرى والمنازل، كما تم التباحث في الشؤون التشريعية والوطنية.

وكان اللقاء أيضًا مناسبة قدما خلالها للرئيس بري مجموعة شرح نهج البلاغة للإمام علي (ع)، من تأليف الأمين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد هاشم صفي الدين.

وبعد اللقاء تحدث النائب فضل الله قائلًا: "دائمًا يبدأ الحديث مع دولة الرئيس نبيه بري من الجنوب، من تلك الأرض المقدسة المجبولة بدماء المقاومين، والتي ترتفع فيها قبضات أهل تلك الأرض، قبضات الصامدين المتمسكين بأرضهم وبقراهم وببيوتهم، وقد بحثنا تلك الاعتداءات المستمرة على أهل الجنوب والعمليات التي يقوم بها العدو بتجريف الأرض وتدمير المنازل كما حصل على مرأى من الجميع في زوطر الشرقية أو في حداثا وفي كل تلك القرى الجنوبية".

وتابع فضل الله: "بحثنا في طبيعة الموقف الذي علينا جميعًا أن نتخذه في لبنان إزاء تلك الاعتداءات، وهو الموقف المرتكز إلى وحدة شعبنا وصموده وصلابته، وما يقدمه إلى العالم أجمع من نموذج في الوطنية وفي الانتماء الحقيقي إلى لبنان"، مضيفاً أن "أهل الجنوب في صمودهم هم مقياس الولاء الوطني وتقاس الوطنية من ذلك المكان، ودائماً الهوى سيبقى في الجنوب" .

وأضاف: "بعد ذلك، ناقشنا مجموعة من النقاط والموضوعات المحلية والإقليمية وخصوصاً ما يجري في الإقليم من مفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية، وهذا الموضوع أساسي بالنسبة لنا؛ لأن هذه المفاوضات إذا نجحت وإذا توصلت إلى اتفاق، هناك تأكيد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن لبنان سيبقى بندًا أولًا لوقف العدوان على لبنان وفرض الانسحاب "الإسرائيلي" من الأراضي اللبنانية".

ولفت إلى أن "هذا الموقف مشكورة عليه الجمهورية الإسلامية، ونحن في لبنان جميعًا علينا أن نقدر هذا الموقف المتضامن من قبل الجمهورية الإسلامية مع لبنان، وهي ربما تقف اليوم في الصف الأول الإقليمي والعالمي لدعم حقنا في تحرير أرضنا ، ولم تبخل الجمهورية الإسلامية لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل إن شاء الله في تقديم الدعم للبنان من أجل تحرير أرضه وفرض سيادته على كامل أراضيه، ولذلك سيبقى الرهان على مسار إسلام آباد؛ لأنه هو الفرصة المتاحة اليوم بعدما رأينا نتائج اتفاق الإطار أو المفاوضات المباشرة التي لم توصل إلى نتيجة. بالعكس يستغل العدو "الإسرائيلي" هذا الأمر من أجل مزيد من الاعتداءات على بلدنا".

وتابع النائب فضل الله:" في الشأن الداخلي، كان هناك اتفاق تام على حاجة البلد إلى نوع من الهدوء والتهدئة الداخلية ولا يحتاج البلد إلى خطاب تصعيدي ولا إلى التفريق بين اللبنانيين. المطلوب اليوم أن يكون هناك خطاب وطني يلاقي هذا الصمود التاريخي لأهل الجنوب ويخفف من التوترات الداخلية. لا حاجة لتوتير الداخل لأنه يكفي اللبنانيين ما يقوم به العدو من تصعيد ضد بلدنا ولا يحتاج شعبنا في لبنان ولا يحتاج جميع اللبنانيين إلى خطاب تصعيدي أو تحريضي يسهم في التفرقة بدل أن يكون الخطاب خطابًا وطنيًا يؤدي إلى التلاقي والوحدة في مواجهة ما يتعرض له لبنان. مع الأسف هناك دائمًا من يحاول أن يبعد اللبنانيين عن بعضهم. طبعًا في النقاش مع دولة الرئيس نبيه بري دائمًا يدعو إلى ما يجمع ولا إلى ما يفرق وهذا موقفه الدائم والمعروف".

فضل الله أكد أن هناك أمرين آخرين جرى استعراضهما، وهما ما يتعلق بالموازنة والاعتمادات المفروض أن نضعها في الموازنة العامة من أجل إعادة الإعمار. طبعًا مجلس الجنوب يقوم بدور كبير مشكور عليه بإمكانات ضئيلة، وهذا قلناه في لجنة المال والموازنة، وقلناه أيضاً اليوم في النقاش. لدينا الترميم الإنشائي، والتدعيم الإنشائي، لدينا النازحون، لدينا القرى المدمرة والنازحة، لدينا ما جرى في الضاحية الجنوبية وفي البقاع؛ كل هذا الملف يجب أن يوضع على نار حامية وأن يأخذ موقعه عند الحكومة. لا يجوز أن يبقى هذا الملف عرضة للتجاذب السياسي وأن ينشغل اللبنانيون بقضايا أخرى في وقت يتم تجاهل القضايا الأساسية. على كل حال وضعنا خارطة طريق من أجل متابعة هذا الملف".

وختم النائب حسن فضل الله بالقول: "كان اللقاء مناسبة لأن نقدم لدولة الرئيس نبيه بري كتاب شرح نهج البلاغة الذي ألفه الأمين العام لحزب الله العلامة الشهيد السيد هاشم صفي الدين، وهذه أول نسخة صدرت، فأحببنا أن نقدمها عن روح الشهيد، عرفانًا للجهد الذي قام به؛ الجهد الفكري والعلمي. وأيضًا بما أن هناك سيكون حفل إطلاق لهذا الكتاب وجهنا دعوة إلى دولة الرئيس نبيه بري".

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