أظهرت دراسة علمية أجراها فريق باحثين في "جامعة كولورادو أنشوتز" الأميركية، أنّ المشي لفترات قصيرة ومتكررة خلال اليوم، قد يساعد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن في التحكم بمعدّلات السكر في الدم، وذلك أفضل من المشي لفترة طويلة واحدة.

وقام متطوِّعون في الدراسة، التي نشرتها الدورية العلمية "أوبيسيتي" (Obesity) المتخصصة في أبحاث السمنة، بالمشي لمدة 45 دقيقة يوميًا، ليتبيّن أنّ المتطوعين الذين وزّعوا وقت المشي على فترات قصيرة خلال اليوم سجَّلوا مستويات أفضل لسكر الدم.

وشارك في التجربة 30 شخصًا بالغًا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، يتَّبعون نمط حياة يتسم بالخمول، إذ يجسلون لأكثر من 6 ساعات يوميًا. وطلب فريق الياحثين من جميع المشاركين المشي السريع لمدة 45 دقيقة يوميًا لمدة 5 أيام أسبوعيًا على مدار 6 أسابيع، مع توزيعهم عشوائيًا إلى مجموعتين، مارست المجموعة الأولى المشي كاملًا في مرة واحدة، بينما وَزَّعت المجموعة الثانية مدة المشي على فترات قصيرة على مدار اليوم.

وبعد 6 أسابيع، بيَّنت النتائج أنّ الأشخاص الذين مارسوا المشي على فترات قصيرة ومتعددة حققوا معدّلات تَحكُّم أفضل في مستويات سكر الدم، مع البقاء لفترة أطول ضمن النطاق المستهدف لمستويات السكر وتسجيل تقلُّبات أقل على مدار اليوم.

وقالت رئيس فريق الدراسة، أودري برجويجنان: "إنّ النتائج تشير إلى أنّ طريقة توزيع النشاط البدني على مدار اليوم قد تكون بأهمية حجم النشاط الذي نمارسه".

أضافت برجويجنان الأستاذة المشاركة في المركز الطبي في "جامعة كولورادو أنشوتز": "بدلًا من الاعتماد فقط على جلسة تمرين واحدة، قد يوفّر نظام المشي لفترات قصيرة متقطِّعة فوائد إضافية لتنظيم مستويات (سكر) "الجلوكوز" في الدم، خصوصًا لدى الأشخاص المعرَّضين لخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني"، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

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