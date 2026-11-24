حين تتعثر الحسابات العسكرية في الميدان، تصبح المنشآت المدنية والأحياء السكنية هدفاً لرسائل القوة ومحاولات ترميم الهيبة. هكذا يقرأ رئيس المركز اليمني لثقافة حقوق الإنسان، نبيل الحدا، التصعيد السعودي على اليمن، إذ إن استهداف المدنيين ليس دليلاً على التفوق، بل انعكاس لعجز الرياض عن وقف القدرات العسكرية اليمنية واحتواء تداعيات المواجهة.

وبين جرائم يجري توثيقها تمهيداً لملاحقتها دولياً، ومعادلات ردّ تتسع تبعاً لطبيعة الاعتداءات، تبدو السعودية أمام مأزق يتجاوز إخفاقها العسكري إلى تداعيات سياسية وأمنية قد ترتد على جبهتها الداخلية.

وفي حديث لموقع العهد الإخباري، يرى الحدا أن التصعيد السعودي يعكس عجزاً عن تحقيق الأهداف العسكرية، ومحاولة لتقديم صورة مغايرة للرأي العام السعودي، عبر استهداف أهداف مدنية ومنشآت حيوية، فهذه الاعتداءات لن تحقق للرياض ما عجزت عن تحقيقه في الميدان، بل ستضيف إلى سجلها انتهاكات يجري توثيقها تمهيداً لملاحقتها أمام الجهات الدولية المختصة.

استهداف المدنيين للتغطية على الإخفاق العسكري

يقول الحدا إن السعودية، بعدما فشلت في وقف الصواريخ والطائرات المسيّرة اليمنية، اتجهت إلى استهداف أهداف مدنية، تشمل منشآت حيوية وبنى تحتية ومنازل وأحياء سكنية، وأن هذا التحول يأتي في سياق محاولة تعويض الإخفاق العسكري وإظهار أن الرياض لا تزال قادرة على التأثير في مسار المواجهة.

ويشير إلى أن هذه الاعتداءات تحمل، رسالة موجهة إلى الداخل السعودي، مفادها أن المملكة لا تزال حاضرة في المعركة وقادرة على الرد، في ظل ما يصفه بالضغوط التي تتعرض لها نتيجة الإجراءات اليمنية، ومنها إغلاق المطارات والموانئ ووقف حركة السفن في باب المندب، فضلاً عن استهداف خطوط نقل النفط بين المنطقة الشرقية وميناء ينبع على البحر الأحمر.

وبحسب الحدا، فإن التصعيد ضد المنشآت المدنية لا يمكن فصله عن محاولة تسويق صورة القوة أمام الجمهور السعودي، في وقت يرى أن الوقائع الميدانية تكشف عجزاً عن وقف القدرات العسكرية اليمنية أو فرض معادلات جديدة على صنعاء.

جرائم موثقة وملاحقة قانونية

وفي ما يتعلق بتداعيات الاعتداءات على المستويين السياسي والعسكري، يشدد الحدا على أن الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جهات يمنية ومنظمات مجتمع مدني تعمل على توثيق ما تتعرض له المناطق المستهدفة، بالصوت والصورة، بما يشمل المنازل والأحياء السكنية والضحايا وآثار الغارات.

ويلفت إلى دور وسائل الإعلام اليمنية، في نقل الوقائع الميدانية مبيّناً أن هذا التوثيق يشكل مادة يمكن الاستناد إليها في المسارات القانونية مستقبلاً.

ويؤكد أن هذه الملفات ستُرفع إلى المحافل والجهات الدولية المختصة، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية والهيئات القضائية الدولية المعنية، لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مشدداً على أن مرور الوقت لن يمحو المسؤولية القانونية عنها.

وفي المقابل، يوضح الحدا أن صنعاء لم تستهدف أحياء سكنية أو منشآت تجارية في الرياض أو في مناطق سعودية أخرى، وأن الموقف اليمني يميّز بين الشعب السعودي والجهات التي تتخذ قرار الحرب.

ويشّدد على أن "الخلاف ليس مع أبناء نجد والحجاز، بل مع السلطة التي تتبنى، سياسة العدوان والتوسع في التدخل بالشأن اليمني"، مشيراً إلى أن هذه الحرب تجاوزت أيضاً الروابط الاجتماعية والقبلية القائمة بين اليمنيين وأبناء المناطق السعودية.

استعانة الرياض بقوى خارجية مؤشر إلى المأزق

وعلى المستوى السياسي، يرى الحدا أن أحد أبرز مؤشرات الإخفاق السعودي يتمثل بطلب الرياض مساعدة قوى إقليمية للدفاع عنها، مشيراً إلى تحركات واتصالات شملت تركيا وباكستان ومصر، ومؤخراً إيران التي كانت تهدف إلى خفض التصعيد.

ويتساءل الحدا عن جدوى الحديث عن امتلاك جيش متقدم وقدرات تسليحية كبيرة، إذا كانت المملكة، تحتاج إلى الاستعانة بجيوش دول أخرى لحماية نفسها.

ويرى أن هذا الواقع يضع القيادة السعودية أمام خيار مراجعة سياستها والخروج من اليمن، بدلاً من الاستمرار في التدخل العسكري وتحميل البلاد والمنطقة مزيداً من الأعباء.

ويحذر من أن استمرار استهداف الأهداف المدنية اليمنية سيقابله رد، وفق المعادلة التي تطرحها صنعاء، وقد يمتد إلى استهداف الأبراج السكنية والمراكز المالية وشركة "أرامكو"، إضافة إلى تعطيل حركة السفن المرتبطة بتصدير النفط السعودي، محمّلاً الرياض مسؤولية تداعيات استمرار التصعيد.

وفي هذا السياق، يستحضر الحدا مواقف قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، ولا سيما المعادلة التي أعلنها بشأن الرد بالمثل: "التصعيد بالتصعيد، والمطار بالمطار، والميناء بالميناء" والتي تعكس توجهاً يمنياً لربط طبيعة الرد بحجم الاعتداءات، وعدم السماح باستمرار استهداف البلاد دون تبعات.

اليمن أمام خيار الدفاع.. والرياض أمام قرار الانسحاب

وفي قراءته للمشهد المقبل، يؤكد الحدا أن اليمنيين لا يرون أمامهم خياراً سوى الدفاع عن أرضهم وشعبهم ومقدراتهم، مؤكدًا أن هذا الحق تكفله القوانين الدولية والشرائع السماوية والأعراف القبلية، في مواجهة ما يصفه بالعدوان المستمر.

في المقابل، يرى أن السعودية لا تزال أمام فرصة لإنهاء تدخلها العسكري والخروج من الجغرافيا اليمنية، محذراً من أن تأخير هذا القرار قد يؤدي إلى اتساع الخسائر وتعقيد المشهد الداخلي والإقليمي.

ويذهب الحدا إلى التحذير من احتمال أن يؤدي استمرار المغامرة العسكرية إلى تحركات واعتراضات داخل نجد والحجاز، وأن استمرار الحرب لا يهدد اليمن وحده، بل قد ينعكس أيضاً على الاستقرار داخل المملكة نفسها.

وبينما يضع الحدا مسؤولية التصعيد على عاتق القيادة السعودية، فإن خلاصة موقفه تتمثل في أن استمرار استهداف اليمن لن يؤدي إلى إخضاعه، بل سيعمّق المواجهة ويوسّع تداعياتها.

إذًا كما هو واضح فإن صنعاء، وفق ما يؤكد الحدا، ماضية في الدفاع عن البلاد، فيما يبقى أمام الرياض خيار وقف الحرب ومراجعة حساباتها، قبل أن تتحول كلفة استمرارها إلى أزمة أوسع يصعب احتواء نتائجها.

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