أكد المؤتمر القومي العربي في دورته الخامسة والثلاثين دعمه لجبهة المقاومة في مُنازلة العدوان الصهيوأميركي، وثمّن دورها، ودعا إلى تعزيز التنسيق بين مكوّناتها.

دعم إيران ورفض الضغوط الأميركية على لبنان

وأكد المؤتمر أيضًا، في ختام أعمال دورته، دعمه لإيران في مواجهة العدوان، وأدان استمرار العدوان الصهيوأميركي عليها، مقدّرًا صمودها ودورها في ضرب مقوّمات أمن العدو.

ورفض العقوبات المفروضة عليها، ودعا إلى رفعها وإلى ترسيخ الحوار العربي-الإيراني على أساس حسن الجوار.

وعبّر عن تقديره للمقاومة الإسلامية في لبنان بوصفها ضرورة إستراتيجية، مدينًا الدور الأميركي الرامي إلى تأليب اللبنانيين، ومحذّرًا من أي مسار تفاوضي يجرّ لبنان إلى التطبيع.

سلاح المقاومة ركيزة لحماية سيادة الأمة

وأكد بكل قوة تمسّكه الراسخ بسلاح المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق، بوصفه شرف الأمة وحامي سيادتها وكرامتها ووجودها، وعنصرًا جوهريًا في قوتها وردعها. وأكد أن الضغوط الأميركية لنزع سلاح المقاومة تستهدف كسر إرادة الأمة وفرض الاستسلام والإخضاع وتجريدها من أحد أهم مقوّمات قوتها.

كذلك، أكد المؤتمر مركزية قضية فلسطين التي كرّستها ملحمة "طوفان الأقصى"، وأن شرعية أي نظام عربي أصبحت مرتبطة بمدى قربه من مواجهة الاحتلال.

وشدّد على أن المشروع الصهيوني مشروع توسّعي استعماري استيطاني إحلالي يهدّد فلسطين ودول المنطقة، مجدّدًا إدانته لحرب الإبادة والتهجير في غزة والضفة والقدس والأراضي المحتلة منذ عام 1948 ولبنان وسورية، ورفضه مشاريع الوطن البديل والمساس بحق العودة وتقرير المصير. وحيّا صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وشدّد أيضًا على أن مقاومة الاحتلال خيار الأمة الإستراتيجي، داعيًا إلى إنشاء صندوق عربي لدعم الصمود.

دعوة إلى الإفراج عن سجناء الرأي ورأب الصدع العربي

ودعا إلى الإفراج الفوري عن سجناء الرأي في السجون العربية كافة، ووقف المحاكمات الجائرة والإعدامات، وضمان المحاكمات العادلة، ورفض سياسة سحب الجنسية لما تمثّله من انتهاك للحقوق الدستورية والإنسانية، معتبرًا أن هذه الممارسات مدخل إلى تفكيك النسيج الاجتماعي، وأن إنهاءها شرط للتماسك الوطني.

وفي الشأن العربي-العربي، شدّد المؤتمر على أن العلاقات تُبنى على حسن الجوار واحترام السيادة ووحدة المصير والمصالح المشتركة، لا على الاصطفافات التي يستفيد منها العدو، ودعا إلى رأب الصدع بين اليمن والسعودية، وإنهاء المواجهات، ورفع الحصار، وفتح صفحة جديدة من العلاقات.

وأشار إلى أن دول الجوار الحضاري، إيران وتركيا وإثيوبيا وسائر دول الجوار الأفريقي، تشكّل امتدادًا جغرافيًا وتاريخيًا وثقافيًا للأمة، داعيًا إلى حوار حضاري منتظم يعالج القضايا العالقة بالطرق السلمية.

رفض مشاريع التقسيم والتمسّك بوحدة الأراضي العربية

وأكد المؤتمر أن وحدة الأراضي العربية وسلامتها في مواجهة مشاريع التفتيت خط أحمر، مشدّدًا على وحدة سورية أرضًا وشعبًا، وعروبتها واستقلال قرارها، ورافضًا احتلال أراضيها، ومطالبًا بانسحاب الاحتلال الصهيوني من الجولان المحتل ومن كل المناطق التي توغّل فيها، وداعيًا إلى تعزيز اللحمة بين مكوّناتها الاجتماعية وتحصينها من مشاريع التقسيم.

وأشار إلى أن الخطر التوسّعي الصهيوني يستهدف الأردن أرضًا وشعبًا وكيانًا ومقدّرات، سعيًا إلى تنفيذ مشروع "إسرائيل الكبرى" ومخطط التهجير والوطن البديل، وقد بدأ يستهدف استقرار الأردن ويحرّك أدوات الإرهاب التكفيري، كما حدث في الاعتداء الإجرامي في قرية حمود - الكرك.

وأكد المؤتمر دعمه للأردن ووقوفه إلى جانبه في مواجهة هذه المخططات، ودعمه لحقّه في حماية أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه.

وجدّد دعمه للسودان في مواجهة العدوان الذي يستهدف سيادته ووحدته وثرواته، مطالبًا بوقف تزويد ميليشيا "الدعم السريع" بالسلاح والمرتزقة، وتصنيفها منظمة إرهابية، ومحاكمة قادتها.

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