ليست كل الثورات التي تغيّر وجه التاريخ قادرة على تغيير الإنسان؛ فالثورة التي لا تنفذ إلى أعماق الشخصية، ولا تحرّر الإرادة من الخوف، ولا تنتزع من الوعي ثقافة الاستسلام، تبقى ناقصة مهما حققت من تحولات سياسية.

من هنا، كان مشروع الإمام الخميني (قدس سره) أبعد من إسقاط نظام أو استعادة قرار. لقد أراد بناء إنسان يمتلك زمام نفسه، ويستمد قوته من إيمانه، ويواجه التحديات بعقل واعٍ وإرادة لا تلين، ويجعل من كرامته ومبادئه خطاً أحمرَ لا تقوى الضغوط على تجاوزه.

في هذا المشروع، لم تكن الرياضة تفصيلاً عابراً أو نشاطاً منفصلاً عن معركة بناء الأمة، بل إحدى ساحات إعداد الإنسان القوي، وتحرير طاقاته من الخمول، وتربيته على الانضباط والصبر والمثابرة. فالأمم التي تريد التحرر من الهيمنة لا يكفيها أن ترفع شعارات الاستقلال، بل تحتاج إلى أجيال تمتلك أسباب القوة، وتؤمن بقدرتها على صناعة مصيرها، ولا تستبدل هويتها بإغراءات الاعتراف، ولا مبادئها بمكاسب عابرة.

وفي يوم التعبئة، تكتسب هذه الرؤية بُعداً يتجاوز حدود الملاعب والمنافسات؛ إذ تلتقي الرياضة مع جوهر التعبئة بوصفها ثقافة إعداد دائم، تصنع الإنسان في جسده وعقله وروحه، وتؤهله ليكون حاضراً في ميادين الحياة والمواجهة، قوياً حين يتطلب الموقف قوة، وثابتاً حين يصبح الثبات امتحاناً فالمطلوب ليس جيلاً يعرف كيف ينتصر في المنافسة فحسب، بل جيلاً يعرف لماذا ينتصر، ولأي قضية يحمل قوته، وأين يقف عندما يُطلب منه الاختيار بين الإنجاز والمبدأ.

الإمام الخميني.. نظرة إلى الرياضة تتجاوز حدود الملاعب

تتضمن مؤلفات الإمام الخميني وتراثه نحو ثمانين إشارة إلى الرياضة والرياضيين، حملت في معظمها مضامين إيجابية تعكس اهتمامه بهذا المجال وتقديره لدوره في حياة الفرد والمجتمع. ولم يكن هذا الاهتمام منفصلاً عن تجربته الشخصية، إذ عرف منذ طفولته وشبابه أنشطة رياضية متعددة، منها السباحة والفروسية والرماية والمصارعة والتسلق والمشي.

ومن أشهر عباراته قوله: "أنا لست رياضياً لكنني أحب الرياضيين". عبارة تختصر تقديراً للرياضيين، لكنها تكشف أيضاً عن نظرة تتجاوز الإعجاب بالإنجازات والقدرات البدنية؛ فالرياضي الذي يلتزم التدريب، ويتحمل المشقة، ويعمل على تطوير قدراته، يقدم نموذجاً للإنسان الذي لا ينتظر النتائج دون بذل، ولا يستسلم عند أول عقبة، ولا يجعل الصعوبات ذريعة للتراجع.

وهذه الصفات ليست محصورة في الملعب، بل تشكل ركائز في بناء الشخصية القادرة على تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات، فالإنسان الذي يتعلم الانضباط في الرياضة، ويدرك أن الإنجاز يحتاج إلى جهد متواصل، يستطيع أن ينقل هذه الروح إلى ميادين العلم والعمل وخدمة المجتمع. ومن هنا، لا تبدو الرياضة نشاطاً منفصلاً عن مشروع بناء الإنسان، بل مساحة عملية لاكتساب صفات يحتاج إليها المجتمع في مسيرته نحو القوة والاستقلال.

ولم يكن الإمام ينظر إلى الرياضة باعتبارها امتيازاً لفئة من المحترفين أو أصحاب المواهب، بل شجع على ممارستها لما تحمله من فوائد بدنية ونفسية وتربوية. فالرياضة ينبغي أن تكون متاحة لمختلف فئات المجتمع، ولا سيما الشباب؛ لأن بناء القوة لا يبدأ من النخبة وحدها، بل من قاعدة اجتماعية واسعة تؤمن بأهمية العناية بالجسد وتنمية القدرات.

قوة الجسد في خدمة قوة الروح والإرادة

لم يفصل الإمام الخميني "قده" بين العناية بالجسد والارتقاء بالروح، بل انطلق من فهم إسلامي يرى الإنسان وحدة متكاملة، تتفاعل فيها الصحة البدنية مع النشاط النفسي والقدرة على أداء المسؤوليات. فالبدن نعمة تستحق الرعاية، وسلامته ليست غاية شكلية، بل وسيلة تعين الإنسان على العبادة والعمل وتحمل أعباء الحياة.

وتنسجم هذه النظرة مع الحديث النبوي أن "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف". فالقوة ليست استعراضاً للقدرات، ولا تفوقاً جسدياً مجرداً، بل قدرة على تحمل المسؤولية، ومواجهة الصعوبات، والنهوض بالواجبات. ومن هنا، تصبح الرياضة جزءاً من تربية الإنسان على ألّا يكون أسير الضعف، وأن يعمل على امتلاك الإمكانات التي تساعده على أداء دوره في الحياة. فالإنسان الذي يريد أن يكون فاعلاً في مجتمعه لا يستطيع إهمال جسده، كما لا يستطيع أن يجعل القوة البدنية بديلاً عن الوعي والأخلاق. المطلوب هو التكامل بين الجسد والروح، وبين القدرة والإرادة، وبين سلامة البدن وسمو الغاية.

وهذه المعادلة هي التي تمنح الرياضة قيمتها في مشروع بناء الإنسان؛ إذ لا يكفي أن يمتلك المرء القوة، بل ينبغي أن يمتلك الوعي الذي يحدد وجهتها، والإيمان الذي يمنحها معناها، والمسؤولية التي تجعلها في خدمة الخير العام.

ومن هذا المنطلق، تكتسب الرياضة بعداً يتجاوز حدود الصحة الفردية، لتصبح جزءاً من بناء مجتمع قادر على النهوض بأعبائه. فالأمة التي تريد أن تواجه التحديات تحتاج إلى أفراد يمتلكون القدرة على العمل والعطاء، ولا يستسلمون للمشقة، ولا يتركون أجسادهم وعقولهم فريسة للخمول.

الشباب.. طاقات الأمة في مواجهة الفراغ والانحراف

أولى الإمام الخميني "قدس" أهمية خاصة للشباب، بوصفهم ذخر الأمة ومبعث أملها، ورأى في الرياضة إحدى الوسائل التي تسهم في رعاية طاقاتهم وحمايتها من الضياع. فقد ربط ممارستها بسلامة الجسد والنفس، وبالابتعاد عن الكآبة والفحشاء والفساد والإدمان.

وتحمل هذه النظرة بعداً اجتماعياً وتربوياً عميقاً؛ فالشباب الذين لا يجدون مساحات لتفجير طاقاتهم وتحقيق طموحاتهم يصبحون أكثر عرضة للفراغ وما قد يترتب عليه من مشكلات. أما حين تتوافر لهم بيئة تحتضن قدراتهم، وتفتح أمامهم أبواب النشاط والعمل والمنافسة، فإن هذه الطاقات تتحول إلى عنصر قوة في المجتمع.

الرياضة وفق هذه المدرسة ليست مجرد وسيلة لإشغال أوقات الفراغ، بل استثمار في شخصية الشباب، وتدريب لهم على الالتزام والعمل الجماعي واحترام القواعد والسعي إلى التطور. وهي تتيح لهم اختبار قدراتهم، واكتشاف حدودها، والعمل على تجاوزها، وتعلم أن النجاح لا يأتي دون صبر وتضحية.

وفي هذا السياق، تصبح رعاية الشباب مسؤولية تتجاوز تقديم الأنشطة الرياضية إلى بناء بيئة تربوية واجتماعية تساعدهم على النمو، وتمنحهم الثقة بقدرتهم على التأثير والتغيير. فالمجتمع الذي يريد حماية أجياله لا يكتفي بتحذيرها من الانحراف، بل يفتح أمامها مسارات للعمل والإنجاز، ويمنحها الفرصة لتكون شريكاً في بناء المستقبل.

وهنا تلتقي الرياضة مع روح التعبئة؛ فالتعبئة لا تعني استدعاء الطاقات عند الحاجة إليها فقط، بل اكتشافها ورعايتها وإعدادها وتحويلها إلى قوة فاعلة. إنها رفض لترك الشباب على هامش الحياة، ودعوة إلى إشراكهم في مختلف الميادين، ليكونوا أصحاب دور ومسؤولية، لا مجرد متلقين ينتظرون ما يقرره الآخرون.

المنافسة الدولية.. حضور الثورة وحفاظ على الهوية

لم يدع الإمام الخميني "قده" إلى عزل الرياضيين الإيرانيين عن العالم، بل شجع مشاركتهم في المسابقات الدولية، ورأى في حضورهم فرصة لإيصال رسالة الثورة الإسلامية إلى الشعوب الأخرى من خلال الإنجاز والأخلاق والسلوك.

ويتجلى ذلك في لقائه لاعبي فرق طهران المختارة لكرة القدم، الفائزين بكأس «القائد الأعظم» في باكستان، بتاريخ 7 آذار/مارس 1982، حين قال: "أنا لست رياضياً، لكنني أحب الرياضيين... أدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقكم، أنتم الشباب ذخر هذا البلد ومبعث أمل الأمة والإسلام حتى تمارسوا الرياضة في جميع الأبعاد الإنسانية".

تكشف هذه الكلمات عن تقدير لدور الشباب الرياضي، وعن نظرة لا تحصر المنافسة في تحقيق النتائج، بل تربطها بالأبعاد الإنسانية والأخلاقية. فالرياضي لا يمثل نفسه وحده عندما يشارك في المحافل الدولية، بل يحمل معه صورة بلده وثقافته وقيمه، ويستطيع أن يحول حضوره وإنجازه إلى رسالة تتجاوز حدود الملعب.

وهنا يظهر الفارق بين الانفتاح والتبعية. فالانفتاح يعني امتلاك القدرة على الحضور والمنافسة والتواصل مع الآخرين، أما التبعية فتعني التخلي عن الهوية والقرار تحت ضغط القبول الخارجي. وقد أراد الإمام للرياضيين أن يكونوا حاضرين بقوة وثقة، لا منسحبين من العالم، وأن يحققوا الإنجازات من موقع الاعتزاز بهويتهم، لا من موقع التنازل عنها. فالرياضة الدولية يمكن أن تكون ميداناً لإثبات الحضور وإظهار القدرات، كما يمكن أن تكون وسيلة للتواصل بين الشعوب وتقديم صورة عن المجتمع وقيمه. لكن هذا الحضور لا يفقد معناه إذا ظل محكوماً بالوعي والالتزام، ولم يتحول إلى ذريعة للذوبان أو التخلي عن المبادئ.

إن الثقة بالهوية لا تعني الخوف من المنافسة، بل القدرة على خوضها دون التفريط بالذات. والثورة التي تؤمن بقيمها لا تحتاج إلى الانغلاق كي تحمي هويتها، بل إلى إنسان قادر على حمل هذه الهوية بثبات في مختلف الساحات.

فلسطين.. حين تتحول الرياضة إلى امتحان للموقف

لا تنفصل هذه الرؤية عن الموقف من الكيان الصهيوني والقضية الفلسطينية. فالمادة التي تتناول موقف الإمام الخميني من الرياضة تشير إلى رفض مواجهة الفرق الإسرائيلية، انطلاقاً من أن ذلك لا يمثل منافسة رياضية عادية، بل قد يحمل دلالة الاعتراف بالكيان الصهيوني والتعامل معه بصورة طبيعية.

وهنا تتضح الحدود الفاصلة بين المشاركة الدولية التي شجع عليها الإمام، وبين التطبيع الذي يتعارض مع الموقف من الاحتلال. فالدعوة إلى المنافسة مع العالم لا تعني أن كل مشاركة مقبولة بصرف النظر عن دلالاتها، ولا أن الرياضة تستطيع دائماً أن تنفصل عن السياقات السياسية والأخلاقية التي تحيط بها.

حين تصبح المباراة وسيلة لتقديم صورة طبيعية عن كيان يحتل أرض فلسطين ويواصل الاعتداء على شعبها، فإن المسألة تتجاوز حدود الرياضة. ويصبح قرار المشاركة أو الامتناع اختباراً للالتزام بالموقف، تماماً كما تصبح الميدالية اختباراً للقدرة على الإنجاز.

فليس كل فوز انتصاراً، وليس كل انسحاب هزيمة. قد يخسر الرياضي فرصة المنافسة، لكنه يحافظ على موقفه وكرامته، وقد يحقق إنجازاً رياضياً، لكنه يفقد معناه إذا كان الثمن التخلي عن قضية عادلة. ومن هنا، فإن البطولة لا تقاس بما يعلو منصة التتويج وحده، بل بما يحمله الإنسان من مبادئ حين يوضع أمام الاختيار.

إن رفض التطبيع الرياضي لا يعني رفض الرياضة أو الانكفاء عن العالم، بل التمييز بين المنافسة التي تعزز الحضور، والمشاركة التي يمكن أن تُستغل لتكريس الاعتراف بالاحتلال. إنه تأكيد أن القضايا الكبرى لا تسقط عند أبواب الملاعب، وأن المبادئ التي يحملها الإنسان في حياته ينبغي ألا تتحول إلى عبء يتخلى عنه عندما تلوح أمامه فرصة للفوز أو الشهرة.

من البطولة الفردية إلى قوة الأمة

إن قيمة الرياضة في هذا التصور لا تقف عند حدود إعداد الرياضي وتحقيق الإنجاز، بل تمتد إلى بناء ثقافة عامة ترى في القوة مسؤولية، وفي الانضباط طريقاً إلى النجاح، وفي العمل المتواصل شرطاً للتقدم. فالإنجاز الفردي يكتسب معناه الأوسع حين يتحول إلى مصدر إلهام للمجتمع، وحين يفتح الطريق أمام أجيال جديدة لاكتشاف قدراتها وتطويرها.

ولذلك، فإن الاهتمام بالرياضة ينبغي ألّا ينحصر في البطولات الكبرى أو الأسماء اللامعة، بل يجب أن يشمل توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وإتاحة الفرص أمام الشباب، وتشجيع مختلف الأنشطة التي تساعد على تنمية القدرات البدنية والنفسية. فالمجتمع القوي لا يُقاس بعدد أبطاله المحترفين فقط، بل بمدى حضور ثقافة الرياضة والصحة والانضباط في حياة أفراده.

ومن هنا، تتصل الرياضة بمسؤولية المؤسسات التربوية والاجتماعية، وبضرورة توفير المساحات التي تسمح للشباب بممارسة الأنشطة وتنمية مواهبهم. فبناء الإنسان لا يتحقق بالخطاب وحده، بل يحتاج إلى برامج ومبادرات وإمكانات، وإلى إرادة تضع طاقات الأجيال في صلب أولوياتها.

وهذا ما يجعل الرياضة جزءاً من مشروع نهضوي أوسع؛ مشروع لا يكتفي بإعداد الفرد لمنافسة الآخرين، بل يؤهله للمشاركة في بناء مجتمعه، ولا ينظر إلى القوة باعتبارها امتيازاً شخصياً، بل طاقة ينبغي أن تنعكس على الجماعة وتخدم مصالحها وقضاياها.

يوم التعبئة.. إعداد الإنسان الذي لا ينحني

في يوم التعبئة، لا يُستحضر اهتمام الإمام الخميني "قده" بالرياضة بوصفه جانباً منفصلاً عن مشروعه الفكري والثوري، بل باعتباره امتداداً لرؤية أرادت بناء إنسان يمتلك أسباب القوة، ويعرف كيف يوظفها، ويحمل من الوعي ما يمنعه من الانحراف عن غاياتها. فالتعبئة ليست شعاراً موسمياً، ولا حالة مرتبطة بظرف استثنائي، بل ثقافة إعداد مستمر تبدأ من الفرد وتمتد إلى المجتمع. إنها تربية على المبادرة والعمل، وعلى تحمل المسؤولية، وعلى رفض العجز، وعلى الإيمان بأن الإنسان قادر على تغيير واقعه متى امتلك الإرادة والمعرفة والاستعداد.

ومن هذا المنطلق، لا يمكن فصل الرياضة عن العلم والتربية والعمل والجهاد؛ فجميعها ميادين لإعداد الإنسان وتحرير طاقاته. والرياضة التي تنسجم مع هذه الرؤية لا تكتفي بتدريب الجسد، بل تربي الإرادة، وتغرس الانضباط، وتعلم الإنسان أن الطريق إلى الإنجاز يحتاج إلى صبر، وأن مواجهة التحديات تتطلب استعداداً، وأن القوة لا تكون ذات قيمة إذا انفصلت عن الأخلاق والهدف.

لقد أراد الإمام الخميني شباباً يشاركون في العالم ولا يذوبون فيه، ينافسون الآخرين ولا يتخلون عن هويتهم، يحققون الإنجازات ولا يجعلونها بديلاً عن المبادئ. أراد رياضيين يحملون صورة مجتمعهم وقيمه، ويعرفون أن الرياضة ليست مساحة معزولة عن قضايا الأمة، وأن الانتصار الحقيقي لا يُقاس دائماً بالنتيجة، بل بالموقف الذي يحفظ للإنسان كرامته.

وفي يوم التعبئة، تتجدد هذه الرسالة: لا نريد قوة بلا وعي، ولا بطولة بلا أخلاق، ولا إنجازاً بلا هوية. نريد إنساناً يعرف كيف يبني قوته، وكيف يوظفها، وكيف يحافظ على مبادئه حين تتعارض المصالح معها؛ إنساناً لا يخاف المنافسة، ولا يهرب من التحديات، ولا يقبل أن يكون ثمن نجاحه التنازل عن الحق.

كل ما تقدم، ينحو بنا إلى القول، إن الثورة الإسلامية التي أرادت تحرير الإنسان من الخضوع لا يمكن أن تقبل أن يتحول إلى كائن ضعيف ينتظر الآخرين ليصنعوا مستقبله. والتعبئة التي انطلقت لتكون عنواناً للاستعداد والتضحية لا تكتمل إلا بإعداد أجيال تمتلك القوة في الجسد، والبصيرة في العقل، والثبات في الموقف.

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