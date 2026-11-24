ذكَر موقع "القناة 12" الإسرائيلية أنّ "رئيس "الموساد" السابق، دادي برنياع، انضمَّ إلى شركة "أونداس ديفنس" (Ondas Defense) في مطلع شهر أغسطس (آب 2026)، ليفقد سهم الشركة أكثر من نصف قيمته منذ ذلك الحين".

وأوضح الموقع، في تقرير، أنّ "برنياع يشغل منصب الرئيس العالمي ورئيس مجلس إدارة "أونداس ديفنس" (Ondas Defense)، الذراع الأمنية للمجموعة، ويعمل إلى جانب المدير العام للشركة إريك بروك، وإلى جانب المدير العام المشارك لشركة "أونداس أوتونوماس سيستمز" Ondas Autonomous Systems) أوشري لوغاسي".

وقال الموقع إنّه "في اليوم الذي أُعلن عن تعيين برنياع في الشركة، ارتفع السهم بنسبة 12 في المئة وأغلق عند 8.37 دولارات. أما أمس (الاثنين 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، فأغلق السهم عند 4.03 دولارات، مسجِّلًا انخفاضًا بنسبة 52 في المئة".

تأثير سلبي لبرنياع

واستند الموقع في إظهار التأثير السلبي لانضمام برنياع للشركة إلى حسابات أجراها وأظهرت "تَراجُع قيمة المنحة القائمة على الأسهم، والتي من المفترض أنْ يحصل عليها برنياع، بنحو مليونَيْ دولار خلال هذه الفترة".

وبحسب الموقع، فإنّ "شروط توظيف برنياع لم تُنشر بعد، وهو يعمل لدى شركة "إسرائيلية" تابعة، ولا يُعَدُّ من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة الأم المدرجة في بورصة "ناسداك"".

ولذلك، فإنّ ""أونداس" ليست ملزمة بالإفصاح عن هذه الشروط. وحتى في التقرير الفصلي الأخير الذي يغطي الربع الذي انضم خلاله إلى الشركة، لم ترد أي منحة تحمل اسمه"، وفق الموقع.

وقُدّر راتب برنياع السنوي، عند تعيينه، بنحو 300 إلى 500 ألف دولار، إلى جانب منحة أسهم متعددة السنوات بقيمة 4 إلى 5 ملايين دولار، تتكوَّن من أسهم مقيّدة وخيارات أسهم، بالاستناد إلى حزم التعويضات التي قدمتها "أونداس ديفنس" إلى كبار مسؤوليها.

أضاف الموقع: "حصل نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والمستشار القانوني، باتريك هيوستن، عند انضمامه إلى الشركة، على راتب سنوي قدره 400 ألف دولار، بالإضافة إلى أسهم وخيارات أسهم بقيمة مليون دولار. أمّا بروك نفسه، فقد حصل في بداية 2026 على 13.5 مليون وحدة من الأسهم المقيَّدة؛ أيْ ما يعادل في المئة من الشركة تقريبًا".

ويُحدِّد سعر السهم في يوم منح الأسهم عادةً عدد الأسهم التي يحصل عليها المدير مقابل المبلغ الذي وُعد به. ويبلغ متوسط التقدير 4.5 ملايين دولار. وبسعر 8.37 دولارات للسهم، ويعادل هذا المبلغ نحو 540 ألف سهم. أمّا بشأن السعر المسجَّل أمس الاثنين، فبلغت قيمة الأسهم نفسها نحو 2.2 مليون دولار؛ أيْ أقل بنحو 2.3 مليون دولار.

وفي الحد الأدنى للتقدير؛ أيْ 4 ملايين دولار، طبقًا للموقع، فإنّه "يتبقَّى نحو 1.9 مليون دولار. أمّا في الحد الأعلى؛ أيْ 5 ملايين دولار، فيتبقّى نحو مليون دولار".

برنياع أضعف خيارات الأسهم

وتابع الموقع قائلًا: "بالنسبة إلى خيارات الأسهم التي يُرجَّح أنْ سعر ممارستها قد حُدِّد عند نحو 8.4 دولارات، فإنّ التراجع أشدُّ حدة. فعند سعر يبلغ 4 دولارات للسهم، لا تكون لهذه الخيارات أي قيمة عند ممارستها، ويجب أنْ يتضاعف سعر السهم أكثر من مرة حتى تستعيد هذه الخيارات أيَّ قيمة".

وأشار إلى أنّه "حتى لو تمَّ تحديد عدد الأسهم وفقًا للسعر الذي سبق الإعلان عن التعيين، والبالغ 7.49 دولارات، فإن قيمة الحزمة اليوم تقل عن ثلاثة ملايين دولار"، فـ"تبدأ فترة استحقاق المنح في "أونداس ديفنس" عادةً بعد عام من تاريخ منحها، مما يؤكّد أنّ برنياع لم يخسر أموالًا كانت في حوزته بالفعل؛ لأنّ الضرر يتعلَّق بقيمة ما يُفترَض أنْ يصبح مستحقًا له بدءًا من الصيف المقبل"، بحسب الموقع.

وتفاقم انخفاض السهم بعد صدور نتائج الربع الثالث من 2026، إذ ضاعفت "أونداس ديفنس" إيراداتها لتصل إلى 167.5 مليون دولار، لكنَّ هامش الربح الإجمالي انخفض إلى 21.8 في المئة، وأصبح المستثمرون قلقين بشأن تخفيف قيمة الأسهم نتيجة زيادة عددها.

وارتفع عدد أسهم الشركة منذ بداية 2026 بـ55 في المئة، ليصل إلى نحو 590 مليون سهم. ويعود ذلك، من بين أمور أخرى، إلى عمليات استحواذ جرى دفع ثمنها بالأسهم.

وكان بروك قد أعلن، قبل أيام قليلة، في رسالة إلى المساهمين، عن أنّ "الشركة ستبطئ وتيرة عمليات الاستحواذ، وستحوِّل تركيزها إلى الإنتاج والتوريد للعملاء".

غير أنّ الموقع جزم بأنّ "الراتب الأساسي لبرنياع، والذي قُدِّر بمئات آلاف الدولارات سنويًا، لا يتأثر بسعر السهم".

جدير ذكره أنّ القيمة السوقية لـ"أونداس ديفنس" تبلغ حاليًا نحو 2.4 مليار دولار، مقارنةً بأكثر من 4 مليارات دولار في الأسبوع الذي انضم فيه برنياع إلى الشركة.

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