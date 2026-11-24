حذّرت إيران من أنّ استمرار التحرُّكات المعادية سيجعلها تستهدف مصادر العدوان والبنى التحتية التابعة للمهاجمين "خارج النطاق الإقليمي وبلا قيود"، مشددةً في الوقت نفسه على أنّ "تعزيز الوحدة الوطنية ضرورة إستراتيجية لإحباط مؤامرات الأعداء الرامية إلى زعزعة الاستقرار الداخلي".

فقد أكّد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أنّ "تعزيز الوحدة والتماسك والتضامن الوطني ضرورة إستراتيجية"، داعيًا إلى "تَحلِّي جميع مكوِّنات المجتمع (الإيراني) باليقظة، وتعزيز التنسيق والتعاون في ما بينها لإحباط مؤامرات الأعداء وتحرُّكاتهم الرامية إلى إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار الداخلي".

وشدّد بزشكيان، خلال لقائه سادن الروضة الرضوية المقدسة الشيخ أحمد مروي في خراسان شمال شرق إيران، على "ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، معتبراً أنّ "مشاركة مختلف فئات المجتمع وتعاونها من المتطلبات الأساسية لإنجاز البرامج التنموية في البلاد"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأكّد "ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين (الإيرانيين) والاستفادة من إمكانات المشاركة الشعبية في دفع البرامج التنموية قُدُمًا، وإصلاح أنماط الاستهلاك، وتعزيز الوحدة والتضامن الوطني لمواجهة مؤامرات الأعداء".

كذلك، أشار إلى "ضرورة إصلاح أنماط الاستهلاك وإدارة الموارد وترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك".

أيزدي: ردنا سيكون خارج النطاق الإقليمي

من جهته، حذّر نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء مصطفى أيزدي، من أنّه "في حال استمرار تحرُّكات العدو، فإنّ رد إيران سيطاول مصادر العدوان والبنى التحتية التابعة للمهاجمين خارج النطاق الإقليمي".

وقال أيزدي، لقناة "العالم": "كما أعلنت القيادة العليا للحرب لدينا عن أنّه في حال استمرار التحرُّكات السابقة ضد إيران، فسنعمل على توسيع نطاق المواجهة إلى ما وراء المنطقة، ولن نأخذ أيّ اعتبارات أو قيود في الدفاع عن بلدنا".

وأضاف أنه "إذا وقع أيّ اعتداء على المجال الدفاعي أو البنى التحتية أو المراكز التكنولوجية النووية السلمية، فإنّ البنى التحتية المرتبطة بها ستواجه ردًّا ساحقًا منا. تمتلك قدراتنا الصاروخية الإمكانية اللازمة لاستهداف سفن العدو على مسافات بعيدة".

عراقجي: الولايات المتحدة تعرقل عمل "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"

من ناحيته، أكّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنّ "الولايات المتحدة تعرقل عمل "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" (OPCW) وتعرّض بذلك السلم والأمن العالميين للخطر عن علم وإدراك"، واصفًا السلوك الأميركي بأنّه "مدعاة للخزي والعار".

وقال عراقجي، في منشور على منصة "أكس"، إنّ "الولايات المتحدة التي تبدي قلقًا بالغًا إزاء الأسلحة الكيميائية، تعمل عمليًا على شلّ المؤسسة الدولية المشرفة على حظر الأسلحة الكيميائية"، محذّرًا من أنّ المنظمة "قد تجد نفسها مضطرة إلى تعليق أنشطتها وتقليص برامجها الرئيسية".

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