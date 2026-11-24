أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أنّ العدوان السعودي شنَّ على اليمن، خلال الـ24 ساعة الماضية، 72 غارة جوية بطيرانه الحربي، وقصفًا صاروخيًا من الأراضي السعودية، مخلّفًا شهداء وجرحى مدنيين.

وقال سريع، في بيان، الثلاثاء 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، إنّ الغارات الجوية والقصف الصاروخي للعدو السعودي "استهدف الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وصعدة والحديدة وإب ولحج وذلك، من خلال طائرات "أف 15" و"تايفون" أقلعت من قاعدتَيْ "خميس مشيط" و"الطائف، والعدوان الصاروخي نُفِّذ من نجران" في جنوب غرب السعودية.

وأكّد سريع أنّ "إجمال عدد الغارات الجوية والقصف الصاورخي للعدوان السعودي منذ بدء التصعيد على اليمن بلغ 5720".

الخارجية اليمنية: السعودية تغرق اليمن بالأسلحة

وجّهت وزارة الخارجية اليمنية رسالة إلى رئيسة مجلس الأمن سانيتا بافلوتا-ديسلانديسا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن استمرار النظام السعودي في إغراق اليمن بالأسلحة.

وقالت الخارجية اليمنية، في رسالتها: "إنّ النظام السعودي مستمر في تسليح ميليشياته في اليمن منذ بداية عدوانه في عام 2015، بهدف إطالة أمد العدوان والاستمرار في زعزعة الأمن في اليمن وإغراقه في دوامة الصراع والحروب".

وأشارت إلى أنّ "القوات المسلحة اليمنية عثرت مؤخرًا على مخازن ومستودعات تضم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدّات العسكرية تم توريدها من قِبَل النظام السعودي"، مؤكّدةً أنّ "ما تمّ إظهاره في التسجيلات لا يشكّل إلّا جزءًا محدودًا ممّا تم العثور عليه من الأسلحة السعودية".

وبيّنت أنّ "العتاد العسكري الذي تمَّ العثور عليه يُعَدُّ جزءًا من سلسلة إمداد حربي متراكم عمل النظام السعودي على حشده على مدى سنوات، بهدف تجهيز قواته لتفجير الوضع العسكري في اليمن".

كذلك، أكّدت الخارحية اليمنية أنّ "استمرار النظام السعودي في تزويد تحشيداته ومليشياته بمختلف أنواع الأسلحة يدل على عدم جديته في الجنوح إلى السلام وسعيه لتأجيج الصراع".

كما طالبت مجلس الأمن بـ"الاضطلاع بدوره في الضغط على النظام السعودي لوقف توريد الأسلحة إلى التحشيدات العسكرية التابعة له ومساءلته عن هذه الأعمال".



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