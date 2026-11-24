وجدت دراسة حديثة أنّ ارتفاع مستويات فيتامين "د" في منتصف العمر قد يساعد على حماية الدماغ من أحد البروتينات المرتبطة بمرض الزهايمر.

وشملت الدراسة، المنشورة في مجلة "نيورولوجي"، نحو 800 شخص بمتوسط عمر 39 عامًا، ولم يكن أيُّ منهم مصابا بالخرف، وجرى قياس مستويات فيتامين "د" لديهم في بداية الدراسة، ثم خضعوا لفحوص دماغية بعد نحو 16 عاما لقياس بروتِينَيْ "تاو" و"أميلويد بيتا"، وهما من المؤشّرات الحيوية المرتبطة بألزهايمر.

وأوضحت الدراسة أنّ هذا البروتين يُسمّى "تاو" ويُوجد داخل الخلايا العصبية، حيث يساعد على تثبيت حركة الجزيئات داخلها والحفاظ على بنيتها.

لكنْ في حالات الخرف، يتحوّل هذا البروتين إلى شكل غير طبيعي، ثم ينفصل عن الخلايا ويتكتل في تجمّعات سامة تؤدّي إلى موت الخلايا العصبية وفقدان الذاكرة، مما يؤدّي إلى الإصابة بالزهايمر.

وأظهرت الدراسة أنّ الأشخاص الذين كانت لديهم مستويات أعلى من فيتامين "د" في منتصف العمر سجّلوا لاحقًا مستويات أقل من بروتين "تاو" غير الطبيعي في الدماغ، المسبِّب للمرض.

وقالت الباحثة إيمير مكغراث من "جامعة غالواي" الأيرلندية، المشاركة في إعداد الدراسة: "تُظهِر هذه الدراسة وجود ارتباط بين ارتفاع فيتامين "د" في منتصف العمر وانخفاض عبء بروتين "تاو" غير الطبيعي في الدماغ، وهو أحد مؤشّرات مرض الزهايمر. فيتامين "د" في هذه المرحلة العمرية قد يكون عاملًا مهمًا لحماية صحة الدماغ مستقبلًا".

أضافت مكغراث أنّ "النتائج تدعم ضرورة إجراء تجارب سريرية لمعرفة ما إذا كانت مكمّلات فيتامين "د" لدى البالغين الأصغر سنًا قد تؤخّر ظهور الخرف أو تساعد على الوقاية منه".

ورأى الباحثون في الدراسة أنّ مستوى فيتامين "د" المرتفع هو ما يزيد على 30 نانوغرامًا لكل ملليلتر، فيما يُعَدُّ المستوى أقل من ذلك منخفضًا. وقد تبيَّن أنّ نحو ثلث المشاركين في الدراسة كانت لديهم مستويات منخفضة من "د"، بينما كان 5 في المئة فقط يتناولون مكمّلات الفيتامين.

وبعد احتساب عوامل مثل العمر والجنس وأعراض الاكتئاب، وجد الباحثون أنّ ارتفاع فيتامين "د" ارتبط بانخفاض مستويات بروتين "تاو" بعد سنوات، وأنّ نقص الفيتامين قد يكون عاملًا قابلًا للتعديل، ممّا يجعله هدفًا محتملًا للوقاية من الخرف أو تقليل خطره.

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