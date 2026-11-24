أخذ التوتر بين ناديَيْ "برشلونة" "و"ريال مدريد" منحًى تصعيديًا، على خلفية "قضية نيغريرا"، بعدما طالب النادي الكتالوني رئيس غريمه التقليدي، فلورنتينو بيريز، بالتراجع عن تصريحات اتهم فيها برشلونة بـ"الفساد والاستفادة من قرارات التحكيم".

وذكَرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ "ممثِّلين عن برشلونة وبيريز، أو محامين ينوبون عنه (لبيريز)، سيحضرون جلسة صلح، الأربعاء (24 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، أمام القضاء في العاصمة مدريد، تمهيدًا لاحتمال رفع دعوى جنائية بتهمة التشهير".

وتعود جذور "قضية نيغريرا" إلى تحقيقات فتحها القضاء الإسباني حول مدفوعات مالية فاقت قيمتها 7 ملايين يورو، سدّدها "برشلونة" بين عامَيْ 2001 و2018 لشركات مملوكة لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا؛ نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام، للاشتباه في محاولة التأثير في القرارات التحكيمية؛ وهو ما ينفي النادي الكتالوني صحته، مؤكّدًا أنّ تلك المبالغ "كانت مقابل استشارات وتقارير فنية روتينية"، وسط اتهامات متبادلة وتصعيد قانوني بين إدارتَيْ "برشلونة" و"ريال مدريد".

وبدأ التوتر بين الناديين عقب تصريحات أدلى بها بيريز خلال مؤتمر صحافي عقده يوم 12 أيار/مايو 2026 في مدريد، ثم في مقابلة تلفزيونية مع قناة "لا سيكستا" في اليوم التالي، وصف خلالها "قضية نيغريرا" بأنّها "أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم".

واتهم بيريز برشلونة بـ"الفساد ودفع أموال استفاد منها حكّام"، معتبرًا أنّ "النادي الكتالوني استفاد من قرارات تحكيمية أثَّرت في نتائج المنافسات المحلية"، قائلًا: "إنّها قضية فساد لا مثيل لها في تاريخ كرة القدم العالمية"، مضيفًا: "برشلونة يستفيد دائمًا، بينما تضررت فرق أخرى أيضًا".

وفي 12 حزيران/يونيو 2026، طالب رئيس "برشلونة" خوان لابورتا والقسم القانوني في النادي الكاتالوني بعقد جلسة صلح، مما يُمَهِّد الطريق لرفع دعوى جنائية محتملة بتهمة التشهير. ويسعى "برشلونة" إلى إجبار بيريز على التراجع عن تصريحاته والاعتذار بسبب كلمات ألحقت ضررًا كبيرًا بسمعة النادي، فيما تُتيح جلسة الصلح للطرفين فرصة للتوصُّل إلى اتفاق تسوية قبل وصول القضية إلى المحاكم الجنائية.

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