أيّدت "محكمة التحكيم الرياضي الدولية" (كاس)، الثلاثاء 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 في مدينة لوزان السويسرية، الاستئناف الذي تقدَّم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد الاتحاد الأفريقي "كاف" و"الجامعة الملكية المغربية" لكرة القدم بشأن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 التي استضافها المغرب، فقررت المحكمة إلغاء قرار لجنة الاستئناف في "كاف" وإعادة العمل بقرار اللجنة التأديبية، لتثبِّت بذلك النتيجة الميدانية للمباراة النهائية بفوز السنغال بنتيجة 1-0 على المغرب وتتويجها باللقب.

وكان الاتحاد السنغالي قد طعن أمام المحكمة في قرار لجنة الاستئناف التابعة لـ"كاف" الذي اعتبر منتخب السنغال خاسرًا بالانسحاب في نهائي البطولة ومنح اللقب للمنتخب المغربي باعتباره فائزًا بنتيجة 3-0.

واستند الاتحاد السنغالي، في مرافعته القضائية، إلى أنّ "قرار الحكم جان جاك نغامبو ندالا باستئناف اللعب في الدقيقة 109 من (المباراة - 90+19)، وإنهاء المباراة بنتيجة رياضية، لا يخضع للمراجعة استنادًا إلى "مبدأ اللعب في الملعب"".

في المقابل، قالت "الجامعة الملكية المغربية" إنّ "قرار الحكم لا يدخل ضمن هذا المبدأ ولا ينسحب على التبعات التأديبية لخروج المنتخب السنغالي الموقّت عن أرضية الملعب"، معتبرةً أنّ ذلك "خالف المادتَيْن 82 و84 من لوائح البطولة وكان يستوجب إنهاء اللقاء مبكرًا، إلى جانب اتهام قرار الحكم بأنّه شابَهُ خطأ قانوني وكان تعسفيًا".

وبعد دراسة الدفوع القانونية للأطراف، رأت الهيئة التحكيمية في المحكمة المؤلَّفة من البروفيسور جيرالد سيمون رئيسًا والبروفيسور أولريش هاس والبروفيسور لويجي فوماغالي أعضاءً، أنّ "قرار الحكم باستئناف اللعب أو إيقافه يقع ضمن صلاحياته الحصرية؛ إذ اعتبر الحكم بصافرته لاستئناف اللقاء أنّ شروط العودة قد تحققت بوجود المنتخبين مجدّدًا على أرض الملعب وإبدائهما الاستعداد لاستكمال المباراة" وأنّ آثار القرار اقتصرت على المستطيل الأخضر، مما يجعله مشمولًا بـ"مبدأ اللعب في الملعب" ولا يرتب خطًأ قانونيًا، كذلك فإنّ المادتين 82 و84 تنطبقان فقط عندما يقرر الحكم إيقاف المباراة نهائيًا بسبب سلوك أحد الفريقين".

وأشارت المحكمة إلى أنّ "الأجواء المتوترة للغاية التي اتخذ فيها الحكم قراره لا تجعله تعسفيًا ما دام لم يتأثّر بعوامل خارجة عن اللعبة"، مبيّنةً أنّ "العقوبات التأديبية بحق الاتحاد السنغالي والمدرب باب تياو وعدد من اللاعبين قد صدرت بالفعل في إجراءات تأديبية منفصلة لدى "كاف""، لِيُحسَم الملف بقرار إجماعي يثبّت فوز السنغال بنتيجة 1-0 في النهائي عقب جلسة الاستماع التي عُقدت في لوزان يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر 2026، بعد استئناف قُيِّد يوم 25 آذار/مارس 2026.

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