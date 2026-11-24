أعلن الجيش الإيراني إسقاط طائرتين مسيّرتين أميركيتين في عمليتين منفصلتين، غرب مضيق هرمز وشرقه، بواسطة منظومات الدفاع الجوي المحلية.

وأوضحت العلاقات العامة للجيش الإيراني، في بيان، أن قوة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيّرة من طراز "لوكاس" تابعة للقوات الأميركية فوق غرب مضيق هرمز، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

وأضاف البيان أن منظومات الدفاع الجوي أصابت طائرة مسيّرة أميركية أخرى من طراز "MQ-9" في أجواء شرق مضيق هرمز، ما أدى إلى إسقاطها.

وأكد الجيش الإيراني أن العمليتين نُفذتا في إطار شبكة الدفاع الجوي الموحّدة للبلاد.

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