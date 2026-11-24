أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان؛ بسام طليس، تنفيذ إضراب عام وتحرّكات احتجاجية في مختلف المناطق اللبنانية، غدًا الأربعاء 25 تشرين الثاني 2026، بدءًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، احتجاجًا على عدم تطبيق القوانين والاتفاقات المتعلقة بالقطاع.

وأكد طليس، خلال مؤتمر صحافي، أن التحرّك موجّه إلى الحكومة للمطالبة بتطبيق القانون، وليس ضد المواطنين، مشدّدًا على عدم قطع الطرقات، لكنه حذّر من ازدحام السير نتيجة مشاركة سيارات الأجرة والفانات والحافلات والشاحنات والصهاريج، داعيًا المواطنين إلى تجنّب التنقّل إلا للضرورة.

وأوضح أن قطاع النقل البري يمثّل 54 ألف عائلة لبنانية، مطالبًا بخطة وطنية شاملة للنقل، وبمكافحة المركبات غير المرخّصة التي تعمل بصورة مخالفة للقانون.

نقاط التجمّع والتحرّك

وتشمل التحرّكات في بيروت الكبرى مستديرات الدورة والسفارة الكويتية وخلدة والكفاءات، وتقاطع الكولا وساحة الشهداء، على أن تنطلق المسيرات عند التاسعة والنصف صباحًا باتجاه ساحتي رياض الصلح والشهداء.

وفي جبل لبنان، تشمل التجمّعات عاليه وجبيل والصفرا، وفي الجنوب صيدا، فيما تمتد في الشمال إلى طرابلس وعكار ووادي خالد والبداوي والبالما، وفي البقاع إلى بعلبك وشتورة ومجدل عنجر وزحلة.

وأكد طليس التنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية لإبقاء مسارب مفتوحة أمام السيارات المدنية، مشيرًا إلى أن التحرّك سلمي، وأن الخطوات التصعيدية اللاحقة ستُعلن خلال مؤتمر صحافي يُعقد في ساحة رياض الصلح عند العاشرة والنصف صباحًا.

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