أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران انفجار ناقلتي نفط واندلاع حريق في غرفة المحركات، إثر اصطدامهما بألغام بحرية في السواحل الجنوبية والشرقية لمضيق هرمز، خلال الساعات الأولى من فجر اليوم.

وقالت القوة البحرية إن "الناقلتين كانتا تحاولان العبور بصورة سرية عبر المسار المزيّف لمضيق هرمز"، مشيرةً إلى أن الألغام البحرية حالت دون عبورهما وأدت إلى وقوع انفجارات واندلاع حرائق كبيرة.

وجدد مركز مراقبة حركة الملاحة في مضيق هرمز التابع للقوة البحرية تحذيره لأطقم السفن التي أوقفت أنظمة الملاحة وتحديد المواقع، داعيًا إياها إلى توخي الحذر، ومحذرًا "من الانجرار وراء أكاذيب المسؤولين الأميركيين، التي قد تقودها إلى الانفجار والاحتراق بفعل الألغام البحرية".

وختم المركز تحذيره بالقول: "الأمر متروكٌ لكم".

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